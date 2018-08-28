專訪台灣Midi教父周志華：從泡麵廣告配樂到Netflix首部台灣原創影集

資深配樂家周志華老師在業界已有37年資歷，不僅累積超過千部配樂作品、製作近百張版權音樂專輯，更曾為日本NHK、朝日電視台節目製作配樂，許多配樂家、錄音師都是他的弟子。他從廣告、戲劇、電玩、動畫、流行音樂唱片之作曲、編曲、配樂都有涉獵，知名作品包括電視劇《臺灣霹靂火》《完美新娘》《飛龍在天》；遊戲《聖女之歌》《仙劍奇俠傳》《古劍奇譚》等。

翻開他的經歷也如同一部配樂產業史，30年前台灣廣告、商用音樂產業方起步，直到現在產業逐漸向外開拓、跨界合作的同時，周志華始終沒有停下腳步，持續在產業中精進，今年更參與Netflix首部台灣原創影集《雙城故事》配樂製作。讓我們一起看看周志華老師如何在產業中不斷突破，抓緊浪潮、找到新的利基。

台灣Midi教父，開創數位音樂時代

Photo Credit: 加點音樂 周志華

從小學吉他的周志華，1981年到台北時，在朋友家中見到了甫發明不久的MIDI器材產生了極大的興趣，便進到功學社銷售YAMAHA MIDI樂器。這段時間除了不斷精進音樂、器材上的技巧之外，他觀察著時代的脈動與趨勢，預見了未來實體樂器的式微，便一頭栽進了Midi與數位音樂的研究中。

當年電腦編曲、數位音源剛開始萌芽，周志華是台灣第一批從類比跨到數位的音樂人，並將之在商用領域中發揚光大。1992年，已有唱片製作經驗的周志華觀察廣告產業的利潤相當高，便寫了企劃書向後期公司利達提案開設錄音室及作曲部門。當年，以廣告後製為主的錄音室只有四、五間，且都是類比年代使用盤帶錄音，必須線性的錄製、且真的用「剪」帶子方式操作的。

而周志華因為接觸了Midi，深知數位音樂的趨勢力量，便在利達創了一個聲音部門，成為台灣第一個用非線性錄音的廣告後製公司。開設後生意驚人，陸續又再開設三間 Studio（錄音房），也讓周志華正式進入廣告配樂產業。

走在潮流尖端，不斷創造新的可能

周志華在數位音樂的浪潮下，以Midi優勢製作了相當多的廣告歌曲，在那個封閉傳統的年代中，廣告對民眾的影響力非常的大。當時，他替強強滾泡麵打造第一首CM song，當時原本屬意由林強來唱，但林強臨時有事無法到場，便由當時擔任錄音助理的流氓阿德代唱，一唱爆紅！

強強滾泡麵廣告不僅成為1992年代最火紅的廣告，得了許多獎項，原本計畫出貨五萬箱，最後大賣了十八萬箱。這首廣告歌，不僅客戶滿意，意外的也讓演唱廣告歌的流氓阿德進入歌壇，發行了《強強滾》專輯。

版權意識起步，台灣版權音樂產業開山鼻祖

早年台灣的版權意識是很薄弱的，也常聽到許多音樂人的創作被買斷、無法收取版稅的情況，但周志華很早就開始研究版權。當年台灣的版權不像現在在歌曲完成當下即受智財權保護，而是屬於「登記制」，每一首歌登記後都擁有登記執照。強強滾這首歌雖然是從廣告出發，但周志華先行登記歌曲執照，讓後續發行版稅歸屬更加清楚，後來這首歌更入圍金曲獎年度十大最佳歌曲呢！

Photo Credit: 周志華 強強滾的著作權執照

而當時台灣的廣告和戲劇也有罐頭音樂、音效和原聲帶可以使用，以買斷（Buy out）為主，雖然方便但聲音的同質性很高，音樂品質不高。2001年台灣加入WTO、301條款進來後，規定只能用有版權的戲劇罐頭音樂或有版權電影原聲帶，使得過往的選擇性大為減少。周志華看到了這個趨勢，便開始衍生出自己編曲、製作版權音樂的想法。

他先後成為台北及上海聲動錄音室特約作曲，並投資音韶文化事業有限公司成為版權音樂製作人，持續做出相當大量的特色版權音樂，行銷到全世界，如《Point Production Music》這套音樂就是全世界第一套中國風原創版權音樂。

周志華在音韶文化12年，做出近千首歌曲，被用在全世界的戲劇、節目、電影上，大陸中央電視台的知名節目《舌尖上的中國》就承租音韶文化的《中國New Age》系列用在節目中。這些版權音樂的前輩們，也為當年的台灣商用音樂打下了定價基礎以及音樂使用規範，一直沿用到現在仍成為影視產業中習慣的計價模式，堪稱為台灣版權音樂產業的開山鼻祖。

走出台灣，建立自己的世界音樂

雖然平常工作非常忙碌，但周志華依然沒有放棄出版發行的夢想，當時的他在亞洲風、中國風的音樂製作上已相當知名，但這種東方味的「世界音樂（World Music）」並不是他所想像的「World Beat」，而應該要是一種傳統與現代、民族與流行融合的新世紀音樂。因此，他和日本音樂人山田英司一起組了「盤古之心」這個團體，兩人各自在東京、台北，透過網路共同創作，結合生活在兩個城市所產生不同的靈感，以獨特的異國亞洲情調打造獨特的世界觀，共發行了五張專輯。

Photo Credit: 周志華 NHK紀錄片的spotting notes

這些專輯除了在網路上引起好評之外，也自我推銷到日本電視台，得到了配樂的機會，使周志華成為台灣唯一和日本NHK電視台合作過的音樂人，先後製作多部節目配樂。日本人工作態度相當嚴謹，即使是紀錄片，每個音樂cue點都非常重視，會在開會後製作成 spot cue list 才開始製作，多年和日本電視台合作的經驗，也讓周志華建立起更有邏輯、脈絡的工作模式。

影片：周志華老師為《2015 故宮博物院數位故宮百駿圖3D》所做的動畫配樂，是沒使用到中國樂器的中國風音樂。

站在浪潮、掌握差異，機會自己創造

時代不斷的變動，必須不斷觀察每波浪頭和趨勢，在這個浪頭上，你是會死在沙灘上，還是乘風破浪的那個？

從與周志華老師的訪談中，不僅看到台灣產業發展的背景，他如何抓住每波浪潮、乘浪而上，更是需要精準的眼光和高度的執行力。周志華老師認為產業變動的很快速，行銷想法在改變、廣告行為也不斷的改變，收視群從電視台到網路，身為音樂人也會跟著變動。共享平台興起，每個人都可以做自己的資料庫，甚至和全世界做生意，這樣的國際化趨勢市場的競爭勢必比以前更激烈，除了要做出風格的差異化，更需要時刻注意整個產業的趨勢和脈動。

周志華老師多年在影視產業的心得相當的豐富，不只在廣告上有相當的成就，近年在遊戲、戲劇音樂上的作品也廣受好評，除了期待即將在9月1日上映的配樂新作Netflix首部台灣原創影集《雙城故事》之外，他豐富的經驗與工作實務，也將在 2018 台北音樂設計節完整呈現，想知道更多配樂實戰和現場演示，請見 2018 台北音樂設計節！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航