近百年僑團改掛五星旗之際，19歲「中國」青年揮「中華民國國旗」抗議

（中央社）

紐約僑團「遡源公所」19日改掛五星旗，紐約華僑文教服務中心指出，遡源公所的決定違背傳統且傷害雙邊長年情誼，也不利僑社和諧穩定。僑教中心將持續捍衛自由民主及傳統價值。活動現場，一名自稱「民國派」的中國青年也因為支持中華民國，而揮舞「青天白日滿地紅旗」，並向「遡源公所」抗議。

遡源公所為紐約中華公所旗下60個僑團之一，成立近百年來都支持中華民國，7月卻宣布將改掛五星旗，在紐約僑界掀起軒然大波。遡源公所19上午在細雨中舉行大樓落成90週年慶典，升起五星旗，相隔一棟建築的中華公所外則飄揚中華民國與美國國旗。

駐紐約辦事處副處長兼發言人楊光彬表示，紐約華埠傳統僑社一直堅定支持中華民國，辦事處對遡源公所換旗感到遺憾、痛心，未來將加強服務，持續鞏固傳統僑社對中華民國政府的向心力。

紐約華僑文教服務中心指出，遡源公所的決定違背傳統且傷害雙邊長年情誼，北京處處打壓中華民國，不但無助兩岸關係發展，也不利僑社和諧穩定。僑教中心將持續和傳統僑社相互支持，為捍衛自由民主及傳統價值努力打拚。

但遡源公所活動現場，有名19歲中國青年周小棠高舉中華民國國旗，不時吶喊「中華民國萬歲」，並向行人發放傳單與小型青天白日滿地紅旗，表達支持中華民國的理念。

兩年前隨家人從廣東移民美國的周小棠自稱「民國派」，透過網路接觸中國大陸作家辛灝年的演講，深入理解三民主義。他說：「五星紅旗是代表北京獨裁的旗幟，而我認同孫中山先生三民主義的自由民主政治體制，所以我今天要舉起中華民國國旗，到場表達我的反對意見。」

周小棠說，中華民國國旗是他自費製作，到場抗議也是個人行為。中方人士對他軟硬兼施，有人試圖搶走中華民國國旗，也有人勸告他訴求表達完便可離開，但周小棠不為所動，即使活動結束，他仍留守對街，等同伴下午抵達一同舉旗抗議。

他表示：「就算今天只有我一人在這裡，也代表一份希望。如果正義在我們這邊，就算千萬人阻擋，也要勇往直前。有這種無所畏懼、鍥而不舍的精神，才能堅持奮鬥，直到成功為止。」

紐約中華公所旗下60僑團，目前接近2/3支持中華民國政府。中國駐紐約總領事館副總領事邱艦出席遡源公所活動，現場未見支持中華民國的僑團代表。

伍銳賢受訪指出，遡源公所近來新移民成員增加，想法不一樣。但他提醒，中國大陸日益強大，卻缺乏言論自由，政府沒有認真解決民眾需求，發生毒奶粉、假疫苗等重大社會事件，民眾也投訴無門，這違背中國大陸移民到美國追求的自由民主理念。

他呼籲其他僑團跟進中華公所，一年365天固定懸掛中華民國與美國國旗，而非慶典或節日才掛旗，「因為我們就是要表現自己，尊重我們的國家」。

不只揮舞「中華民國」國旗，還批評「中共」踐踏人權

這次在美國僑社揮舞中華民國國旗抗議的周小棠8月14日曾投書《大紀元》，對紐約遡源公所改換五星旗這件事發表意見。周小棠表示，「中華的正統是中華民國，一個由中國人自主創建、艱苦捍衛而成的民主共和國。」並將「中共政權」形容為「趁國難而生，又殘民以逞」。

他細數孫中山創國的艱辛，並說「中華民國自開放黨禁以來，政黨輪替已有數度，公民權利受到保障，國體至今屹立不倒，是中國人推行民主制度的重要形象代表。」

另一方面，他也認為，「中華人民共和國」是蘇聯赤化東亞的結果，並批評中國人權狀況，「同胞都得不到合格的食品、安全的疫苗，同胞因上訪被抓捕、律師被入牢」、「民族矛盾急劇加大，西藏新疆猶如監獄；人民的選舉權被完全剝奪，獨立競選人大代表竟然違法；民生更凋零至無以復加的地步，央企為高利潤造假兒童疫苗」。

他也批判這次改換五星旗的紐約遡源公所「放棄捍衛中華民國的正義事業，去跟踐踏人權的中共握手言歡」，並向僑團、僑胞呼籲「不要對中共改良抱有任何幻想，其言而無信早已經廣為人知。」最後，他以「革命，尚未成功」作結，紀錄投書時間時，也以民國紀年。

民國派：認同「中華民國」，期待「反攻大陸」的中國國民

這次在紐約遡源公所揮舞「中華民國」國旗的周小棠，自稱「民國派」。粉絲專頁「中華民國反共政治作戰部」解釋，民國派是指認同「中華民國」的中國國民，他們有些是民間維權人士，有的是1949年滯留在中國的國軍後裔，有些跟國民黨有一段淵源，有些則是傾心民主的政治、歷史、法律教授學者。他們有些居住中國大陸，有的住在海外。

但「民國派」的共通點就是認同中華民國這個國家，並且認同中華民國為正統的中國，認為有一天中共政權一定會垮台，民國一定會光復大陸，讓大陸也享有自由民主。

《民報》報導，民國派核心的民主化和轉型的理念是：以中華民國的理想性和立國理念為本，主張繼承中華民國的老傳統——現代儒家文化和三民主義，且以台灣為內在的參考，以美歐為外在的參考，構建中華化的自由民主的價值觀和制度。

雖然同樣強調民主精神，但民國派與台灣民主進程仍有不同之處，民國派強調「儒家道統」，認為發展民主的同時不可以忘卻中國傳統，尤其強調「現代儒家文化」，但台灣民主化進程主要強調台灣本土的主體性。

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核稿編輯：楊之瑜