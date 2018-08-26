朝鮮王朝愛國義兵（上）：擊退倭寇的「紅衣將軍」郭再祐

朝鮮李氏王朝曾於1952年爆發「壬辰倭亂」（임진왜란，或稱「壬辰之亂」、「壬辰衛國戰爭」）。燃起戰事的主因，在於當時日本太閤豐臣秀吉，不滿當時的朝鮮國王李昖（이연，1552—1608） 消極回應他向朝鮮所提出的「假道入唐」建議，阻礙他的入唐攻明大事，豐臣秀吉一怒之下，派遣九個軍團，共計15萬大軍渡海，登陸釜山突襲朝鮮，開啟了這場前後將近七年之戰事。

起先的戰況，日軍佔了上風，以速戰速決、海陸並進戰術，長驅直入半島，短短不到一個月時間，打下王京漢城，俘虜了朝鮮王子，兩個月時間也攻下京城、開城、平壤等重要的三都與18道，讓狼狽的宣祖落荒而逃，奔至中原，向宗主國明朝求救。

然而，歷史就成敗論英雄，這場朝日大戰最終因天國明朝之救援，以及被韓國人譽稱民族英雄的「衛國將軍」李舜臣（이순신，1545—1598），他在海上靈活之用兵，前期以閑山島大捷（한산도대첩，1592），和後期鳴梁海戰（명량해전，1597）大勝，成為戰役之轉折點，李舜臣46戰46勝全勝戰績，抵擋了日軍來侵，1598年露梁海戰（노량해전），李舜臣戰死海上，獻身衛國。

而在這場前後長達七年的戰役中，除了大家耳熟能詳的李舜臣將軍外，史書內默默記載的無名英雄還有誰呢？若說當年日軍在海路上，遇到最棘手的是駕馭龜甲船的李舜臣將軍，那麼在陸地上，日軍遇到的則是行蹤捉摸不定，以突擊游擊戰著稱的義兵，尤以首領的「天降紅衣將軍」（홍의장군）郭再祐（곽재우， 1552—1617）最負盛名。

「義兵」（의병），簡單地說，即是外敵入侵朝鮮半島之際，民間有志之士未待國家命令或徵召，自發性募集起來的民兵。義兵集結目的只有一個，即是挽救陷入危機的祖國，有志愛國之士除了供與金錢、軍資外，身強體壯者也奮勇來到前線殺敵，正所謂「有錢的出錢，有力的出力。」

這些壯舉之士，被人稱為「義兵」外，也有「義軍」（의군，即「義勇軍」）之美稱。而這些義兵集團在朝鮮半島發生戰亂時，時常登場保衛自己家鄉與祖國，壬辰倭亂期間，當然也沒缺席。

壬辰倭亂初期，朝鮮國王宣祖放棄漢城，逃往中原，並向天國明朝請求天兵援助。明朝考量過國際形勢，也得知此次日軍來勢洶洶，意圖不軌，於是先派出先鋒戴朝棄、史儒等人，率兵兩萬支援，開啟了「抗倭援朝」。後又派出主力部隊李如松（1549—1598）將軍入前線，李如松也未辜負朝廷所望，於1593年一月在平壤大破日本小西行長的軍隊，殺敵萬名以上，收復開城，同時也逼退在黃海、平安、京畿、江原等四道的日軍。

爾後，李如松揮軍南下，大敗小早川隆景，趁勢也幫助朝鮮王國收復了慶州。短短四、五個月時間，李如松就把來襲的日軍，逼退到南部全羅與慶尚二道。明朝天兵眼見局勢已定，於當年七月班師回朝，留下一萬名士兵，幫忙駐守朝鮮。

另一方面，在這段期間，朝鮮半島的義兵與李舜臣的水軍，也合力組成打擊日軍的主要力量。義兵在陸上前線奮勇殺敵與輝煌戰績，異於長年養尊處優、尚未充分準備下，面臨到日軍突襲，屢戰屢敗節節敗退的朝鮮正規軍。

為何義兵如此驍勇善戰呢？就得義軍的成員講起。義軍組成份子，最初多以地方兩班（양반，即「貴族」）有聲望的人士，為其主要核心人物，透過他們號召或動員地方民眾或奴婢，組成義勇軍。且義兵之所以擁有強大的組織力量，有很大的成分是以同鄉鎮里或以書院為中心，形成牢固的地緣、學緣關係，相互連結著彼此。這種「緣」關係，也流傳到現今21世紀的韓國社會，成為當今許多社會文化分析者，時常強調韓國人注重的「三緣」（學緣、地緣、血緣）的初端。

組成義兵的成員與身份甚廣，除了地方上有聲望兩班外，也包含賤民等人士，然而其中主力是「農民階層」，此外，還有由寺院僧侶組成的「義僧軍」（의승군），國家有難，具有宗教身份的朝鮮和尚僧侶，也勇於上戰場殺敵。

此外，義兵之所以能在壬辰倭亂對日軍造成重要打擊，除了以緊密的「地緣」、「學緣」為中心，懷抱保護家鄉祖國之心起義外，他們在克敵時，更擁有當地相關的地理環境風土等知識，異於入侵外地的日軍，往往在日軍尚未搞清楚地理環境、民俗風情時，神出鬼沒的義兵早已利用地形優勢，伏擊偷襲日軍的駐屯地，亦或補給隊伍，耗損了對方一定戰力。

而在壬辰倭亂期間，朝鮮半島內義兵最早被組織起來地區是在哪呢？即首當其衝，豐臣秀吉揮軍西進，最早所侵略的慶尚道。當時組織義兵的指揮者，為同樣出身於慶尚道宜寧縣（의령현）世干里（세간리）的郭再祐（곽재우， 1552—1617）。

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郭再祐字季綬（계수），號忘憂堂（망우당），卒後諡號為忠翼（충익），他出身於貴族世家，祖父為朝廷官員府使郭之藩（곽지번， 1495—1563），而父親為地主郭越（곽월， 1518—1586）。根據史實記載，郭再祐13歲時，隨叔父熟讀《春秋》，15歲與金氏女兒聯姻，18歲（1570）時，以善射箭，駕馬技術了得，聞名鄉里，同時他也善於寫字，文武雙全。1585年，他32歲應科舉考試，以第二名成績文科及第，但當時宣祖看到郭再祐寫在考卷上的忠言逆耳內容，大感「不遜」，曾傳出有取消及第之軼事。

那麼人們為何稱郭再祐為「紅衣將軍」呢？在於郭再祐26歲（1578年），曾跟隨父親前往中國北京，偶然之際取得一件昂貴的紅色緋緞，而他在壬辰倭亂，時常披此紅色緋緞，身著一身紅色軍裝，騎白馬上陣殺戮戰場，其特殊裝扮與膽大武技，讓日軍印象深刻，故「紅衣將軍」（홍의장군）稱號不脛而走。

之所以要特別言及郭再祐之事蹟，在於他的義兵抗倭動員迅速，據史實記載，1593年4月12日，日軍來犯朝鮮半島的第九天，他馬上就集合了家鄉一族和同村村民，幫忙朝廷官軍防衛宜寧郡，這也是壬辰倭亂戰爭期間，朝鮮民間自發性組織的第一支義兵隊伍。

如同我們提到的，義兵有著豐厚的地理知識，多採遊擊戰。故郭再祐也善用此點，以多次突襲戰術，攻擊日本的輸送船與後援部隊，搶奪軍援補給物。加上海路李舜臣將軍的閑山島大捷，有效地切斷日軍在黃海補給線後，導致後來日軍得在陸上花費將近四倍的人力與物力，來補給前線軍隊，而這也給了郭再祐立功機會。

戰爭期間，郭再祐驍勇善戰，日軍聞之喪膽，他以鼎巖津（정암진）為大本營，先後收復宜寧、三嘉、陝川等地。隨後，又揮兵援助陷入苦戰的靈山、昌原、玄鳳等地，將日軍逼退到尚州一處。

由於郭再祐指揮有方，義兵英勇作戰殺敵，曾讓日軍不敢入侵到尚州以南、洛東江以西地區，連接金海、靈山、昌甯、玄鳳、星州等重要補給線也被切斷。而讓郭再祐聲名大噪的一役，即是1952年11月7日（農曆10月4日）的「晉州大捷」 （진주대첩，又稱「第一次晉州城攻防戰」，제1차 진주성 공방전）。

釜山到晉州城一帶地形平坦，利於軍隊行軍，同時晉州城為進入全羅道重要門戶，日軍盤算若能順利拿下晉州城，有利未來進軍增援北方。

而第一次晉州城攻防戰，也是朝鮮軍隊第一次仿製日軍火繩槍，投入戰役。然而，當時下令城內製造五百多斤的硝石和七十多支槍筒，欲投入戰鬥的晉州牧使金時敏（김시민，1554—1592），於開戰第三天，不幸遭日軍火砲擊中頭部，治療無方，於18日身亡。當下晉州守城群龍無首。

此時在城外的郭再祐，試圖大演一齣復仇記。他首先率領約一萬名左右義兵，搭配城內守軍三千多位官兵，裡應外合地先於夜晚騷擾日營，再配以突襲戰術，內外夾擊擊退來犯的細川忠興，一解晉州城包圍戰。

晉州城攻防戰郭再祐所率領的義兵，除人數上遠遠超過正規部隊的朝鮮官兵，且義兵戰力也是可觀，就史實記載，晉州大捷的戰果呈現出，朝鮮順利阻擋來犯圍城的日軍外，僅僅死傷約一千名士官兵，而日方則是損傷多達十倍，來到一萬三百多名。這一場晉州大捷打響了紅衣將軍郭再祐的名號，與李舜臣於海路上的閑山島大捷互相輝映，並稱為朝鮮壬辰衛國戰爭三大捷戰事之二，另一大捷為「幸州大捷」（행주대첩， 1593年二月），逼和了1593年日軍議和休戰。

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