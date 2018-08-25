茉莉媽媽的悲劇：生孩子不容易，但敎養孩子才是最大問題

身為一個媽媽，看到茉莉的事我也非常痛心。看到茉莉媽媽（對，當媽媽後可能連自己的名字也沒有了）一手造成這樣的悲劇，我想失去最愛的孩子已經夠痛了，挖掘事實的折磨要是我一定承受不住。

還記得孩子出生那刻嗎？從懷孕時感受到胎動，摸著肚子整理他們可愛的小衣服，期待他們的到來；生產時在產檯上痛得死去活來，好不容易生出來，聽到他們的哭聲到抱到懷裡皺巴巴的小猴子，生命真的好奇妙。

但我也怕忘記，孩子就是個獨立個體，他們沒有辦法選擇投胎到哪個家庭，也沒有辦法選擇要被誰生下來。我們是決定要生下他們的人。因為他們出生就是那麼需要照顧，連他們長大了，有自己的想法，我們也可能因為「他只是個孩子，懂什麼」而忽略。我的孩子才兩歲，但是已經很有自己的想法。如果想要事事掌握，可以考慮養寵物就好，像是蜥蜴或兔子，沒有和他們討論和尊重的問題。

我能了解茉莉媽媽因為生孩子後不得不放棄可能的職涯規劃，但孩子長大後，這個社會雖對二度就業婦女不友善，卻還不到完全沒有機會。我在懷孕時也為了要不要請育嬰假焦慮，理專工作請育嬰假就是等著全部歸零。但是我很幸運，有強大的另一半及婆家支持我的工作，連直接換到上海開始新工作都包容。

的確當了父母後，就不像只是他人女友或是妻子那樣彈性，但是畢竟生孩子的決定權在自己的手上，犧牲多少常常也是掌握在自己手裡。認為孩子或是另一半要什麼，而強迫自己付出，最後只會步步向對方要求同等回報，甚至變成感情勒索，最後常常落得沒有人開心。他們只要說一句「你有沒有問過我，是你自己要犧牲的」就可以推翻我們的一切。

我一直很怕自己變成茉莉媽媽這樣的媽，因為我的家庭和你們太類似了，家裡氣氛常常讓人喘不過氣，有時在餐桌上是一片沈默，有時是父母訓話和檢討，幸好我媽廚藝不錯，我還可以充耳不聞埋頭苦吃，我的兄弟則是選擇避開一起吃飯。

但是孩子如果沒有感受到愛，甚至過度的管教，還可能成為殺人犯。之前看過一篇對殺人犯的報導，就算孩子本質不錯，也經不起家庭一再的傷害。我小時候也常想「如果家人都會傷害你，那還有什麼可以相信呢？」如果傷害孩子的自尊、對家庭和人的安全感、忽略孩子的想法，真的可以不要讓他們來世界上受苦，或是製造社會問題。

所以我對孩子的教育方法是不吼、不打、常常表示對他們的愛。孩子長大越來越皮，我們一急的確很難不吼，但是我從小被吼到大也不覺得有聽進去爸媽的話，反而是大了吼回去，大家你來我往家庭氣氛更差。反而是孩子不聽話，停下他手上的動作，讓他想想這樣錯在哪，或是等他哭完，慢慢說要什麼。的確比較花時間，但是對孩子的情感表達及語言溝通都有幫助，畢竟台灣學校也不會教自覺及情緒管理，當父母可能要輔導孩子一下。

有次聽到朋友說到，希望孩子比她更好，我聽到實在是嚇得一身冷汗。孩子不是生來完成我們的夢想的，有這想法可以玩偶像養成遊戲，千萬不要這樣對孩子。我看到好幾個例子是越要求，用成績去衡量孩子，成績越管越差，通常都是班上倒數前五名。要是我被這樣對待，只會更討厭學習。茉莉家剛好是極端例子，看似順從的孩子做出極端反抗，有想法的孩子拒絕學習。

我們孩子這代已經不是書讀得好就平步青雲的年代，比較多的是不知道自己要什麼、可以做什麼、想要做什麼的孩子。或許最該不斷學習的，是當爸媽的我們。但是台灣又高工時低薪，窮忙造成社會問題從家庭開始，而有資源、時間的父母，也讓每個孩子起跑點差異過大⋯⋯我雖然是相對有資源的一群，還是希望我們繳的稅金，可以多一些投入在幼教資源上。生孩子不容易，但敎養孩子才是最大問題。

當父母真的不容易，找到神隊友一起努力，隨時調整是一輩子的功課。雖然很辛苦，但是和孩子一起成長也是獨特又有趣，而愛和理解，才是所有問題的解藥。

責任編輯：朱家儀

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