小一新生開學日，家長該陪同上課嗎？

編輯：武美齡

即將開學，家有小一生的家庭做好準備了嗎？面對全新的就學環境，家長難免有些不放心，開學首日是否能陪同孩子上課？該不該陪？新生開學有哪些注意事項？BabyHome媽媽分享過來人的詳細心得。

新學期開學時間大多定在八月底，部分學校還會替小一新生舉辦迎新活動，而家長同時也關心「開學首日是否能陪同孩子上課？」聽聽BabyHome媽媽們的經驗談。

【當然要陪】讓孩子安心，還可認識老師和家長

★多愛自己：「當天有很多資料要寫、要注意，所以很多家長都是請假陪同的。」

★還不錯的：「會請半天陪同，畢竟對孩子來說是新環境，也可把握機會認識一下老師和其他家長。」

★KIKI的媽咪：「我當時是一個人陪女兒去，後來超後悔，因為發現其他小朋友都是父母陪同。」

★polly的mama：「至少一位家長陪同較好，老師會跟家長初步交流溝通，我們學校的校長也會請家長集合至活動中心談話。」

★湘奈兒：「我陪了約兩小時，學校在十點左右就請家長離開校園。」

【不一定要陪】培養孩子獨立精神

★我愛 Mia：「女兒小一第一天上課，除了班上身心障礙的小孩家長外，一律都被老師請回家喔！」

★ricola1490：「我女兒學校發的通知單上有寫，為培養孩子獨立精神，開學上課後請家長不要在走廊徘徊探視。」

★帶小孩心臟要強：「要看小孩個性，有些會怕，知道家長在外面會比較安心；有些早熟的覺得都幼稚園畢業了還要陪，笑死人。」

★漫蒂：「我兩個孩子，都是上學第一天家長可以進校門，之後家長都只能送到校門口外五公尺的地方就不能進去了。」

小一新生開學，親子一起做些開心的事吧

1. 事前參觀學校、認識班級位置

暑假期間安排幾次學校探險活動，帶孩子實地認識環境，包括教室位置、廁所、飲水機、健康中心（保健室）、公共電話位置等，讓孩子對學校環境產生熟悉感。

2. 開學當天，拍張甜蜜的紀念照

替孩子在教室前照張相，或親子合照，為歷史性的這一刻留下紀念。

3. 陪孩子一起準備好開學用品

開學首日，一般只需準備書包及學用品如鉛筆、橡皮擦、水壺等，且當天會發教科書；另有媽媽分享導師在開學前會先以電話或信件、通訊軟體等連繫，通知當天要攜帶的物品。面對新生入學，親子帶著一顆期待且愉悅的心情，一起迎接開學日的來臨吧！

延伸閱讀

本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九