葉浩導讀《反民主》（上）：接軌柏拉圖「哲人王」的知識菁英制

文：葉浩（政治大學政治系副教授）

布倫南對民主制度的診斷與處方，以及欠我們的一份病理報告

我們的語言可以被視為一座古老的城市：迷宮般的小街道與廣場，老房與新屋都有，以及不同時期加蓋的建物，外圍環繞的是無數的筆直街道和整齊樓房所組成的小區。 ——維根斯坦，《哲學研究》 我看到無數相似而平等的人在原地不停打轉，追逐微小而庸俗的快樂來填補心靈。每個人都沉默寡言，離群索居，毫不關心他人的命運：對他們來說，子女和親友就是全人類！他們與同胞居住一地，卻對身邊的人們視若無睹。——托克維爾，《民主在美國》

前言

二十世紀的天才哲學家維根斯坦（Ludwig Wittgenstein, 1889-1951）認為，一種語言如同一座古城，本身蘊含著一套價值觀、一種生活方式，或說一個文化，相當大程度決定了一個人或社會的眼界、認知以及情感結構，而且其中的元素有新有舊，有的甚至會在某些時代徹底走入歷史灰燼，然後在另一個時機再次以不同的姿態出現。

當然，某些字詞可能遠從他方，歷經長久的旅行才來到這一座城市，且初來乍到時，或許蔚為流行，也或許是少數人口耳相傳的稀世之珍，甚至是當權者眼中非法走私的違禁品。

政治語言亦是如此。某些過去被棄如敝屣的概念，之後卻重獲人們的重視，「民主」即是一例。作為一種政治體制，它包含了諸如「自由」、「平等」、「個人尊嚴」等核心價值，「票票等值」和「三權分立」等政治原則，以及關於「選民總是具有理性」和「絕對的權力使人腐化」等關於人性光明或幽暗面的假設。民主在過去兩千五百年的人類歷史當中，普遍且多半的時間是被否定的，但進入現代之後則成了一種普遍追求的政治理想。甚至，在二戰過後，成了國際社會公認的「普世價值」，或更嚴格地說，至少是普世人權鑲嵌於內的一種政治體制。

然而，作為一種普世價值的民主，這十年來似乎也遭受了前所未有的正當性危機。雖然捍衛民主的理論仍不斷有人提出，但批評民主的書卻更加輕易地攻佔暢銷書排行榜。事實上，筆者近期走入敦南誠品時，先到政治學專櫃逛了一圈，立即映入眼簾的就有《民主在退潮：民主還會讓我們的世界變得更好嗎？》、《民主是最好的制度嗎？》、《獨裁者的進化：收編、分化、假民主》、《菁英的反叛》（原書的英文標題還加上「民主的背叛」）。這些都是翻譯自外文的暢銷書，如果加上其他關於歐美民粹主義的著作，宣揚中國崛起、威權優於民主的各種標題，讀者或許會覺得，人們對民主的不滿正在成為一種新的全球共識。不意外，本書即將加添此一印象。

接軌柏拉圖「哲人王」的「知識菁英制」主張

本書作者傑森．布倫南（Jason Brennan）目前任教於美國華盛頓特區的喬治城大學（Georgetown University）商學院與哲學系，學術背景來自政治哲學訓練，專長為民主理論與公共政策經濟學，因為本書的出版而被視為政治上的菁英主義者，否定市井小民參與政治的資格，經濟立場也同樣是右派，支持自由市場。

Photo Credit: Gage Skidmore @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 《反民主》一書作者布倫南。

今年不到四十歲的布倫南著作頗多，其書寫風格幽默風趣，且擅長以比喻和故事解釋複雜的哲學理論，但也好戰，至今的著作多為檄文。例如，二○一一年他即出版過《投票的倫理》（The Ethics of Voting, 2011）一書，呼籲那些欠缺專業知識的人民在選舉時千萬別去投下神聖的一票，因為他們既配不上那一票的神聖性，且留守在自己的崗位上繼續工作，對國家社會的貢獻反而更大。隔年，他則出版了一本闡釋上述他個人意識形態立場的專書《自由至上主義：所有人應該知道的事》（Libertarianism: What Everyone Needs to Know, 2012）。再過兩年，他又追加了一本《何不資本主義？》（Why Not Capitalism?），直接與柯恩 （G. A. Cohen, 1941-2009）互別苗頭。長年任教於牛津的柯恩，堪稱當代英美分析政治哲學的祭酒，亦是著名的馬克思主義學者，生前最後一本著作是二○○九年出版的《何不社會主義？》（Why Not Socialism?），相當簡潔扼要地捍衛了左派的政治與經濟立場。布倫南則延伸了柯恩的推論邏輯，一一反駁他所有的主張。

讀者手上的《反民主》（Against Democracy）是上述幾本書的總結，雖然出版於二○一六年，但稍早於英國脫歐公投，是時，川普也尚未當選美國總統。也正因如此，布倫南隨後聲名大噪並被支持者奉為先知，並成為媒體競相追逐的訪問對象，聲勢直逼受邀去日本職棒開球的哈佛公知教授桑德爾（Michael Sandel）。

作為總結布倫南先前想法的本書，提出了以「知識菁英制」（epistocracy）取代民主制度的主張。其核心論旨是：民主制度的良序運作，需要每一位投票者都具備關於選舉爭議的足夠的知識，但這根本是不可能的事！反之，真正影響人民生活（例如：稅制、工時與基本工資、醫療保險給付比率）乃至國家前途的重大議題（像是移民、外交和能源政策），必須交付到知識菁英的手上才真正符合所有人的利益，也才安全。

畢竟，民主政治不該是讓這些欠缺知識，甚至連自己的無知都意識不到的愚民來實習的情境；據此，鑲嵌於民主制度的「平等」價值與「票票等值」原則，不但違背了人的天生智力與後天知識皆存在巨大差異的根本事實，強行落實的結果只會讓原本可以替社會做出最好、最正確決定的少數人，喪失了投票的意願，淪為知識菁英與無知庶民的雙輸局面。

欲防範這樣的政治悲劇，唯有提高投票資格的門檻才行，而具體的方式就是讓所有人進行相關的測驗，過濾掉那些缺乏社會與科學知識的人，如此一來既能確保選舉結果的品質，亦可杜絕劣幣逐良幣的蔓延！

如此看似簡單的主張，其實包含了相當多的預設與判斷，值得我們駐足推敲一番。不過，在進一步討論之前，或許有必要略述外另一個反民主並倡議知識菁英制的哲學家。這位哲人當然是古希臘大哲柏拉圖。作為知識菁英制的鼻祖，他的《理想國》是批判民主的經典之作，當中的許多概念至今仍深遠地影響西方的政治思考，而最重要的莫過於「治國猶如海上行船」的比喻：唯有專業技術才能勝任，具備任何其他特質（例如：取悅大部分的人、受到眾人愛戴）都是不適切的考量，其道理不過像人病了就該找醫生那樣簡單。

事實上，柏拉圖還真的把安定的國家類比為健康的個人。就個人而言，根據他的理解，人的心靈或說靈魂乃底下三要素所組成：理智、激情，以及慾望。一個性格穩定的人，必然由三者其一所主導，也因此有真正適合他的工作。一個社會上，慾望主導的人必然最多，而適合他們的工作就是從事生產，並藉此賺錢，畢竟，他們圖的不過是享樂。激情主導的人則應該擔任保家衛國的工作，且由國家供養，但不支薪，因為榮耀才是他的唯一追求，錢財只可能讓他腐化。作為社會的少數族群，孩子共養、女人共享的共產制度適合他們。至於那些追求真理而衣帶漸寬卻始終不悔的少數中之少數，才適合擔任治國的工作。一來，唯有他們懂得真理、何謂正義，以及值得打造的理想國度；二來，如此理解的他們，不僅視錢財如糞土、榮耀如浮雲，更理解政治權力落入烏合之眾手上的危險，大則有亡國之虞而覆巢之下無完卵，小則哲人本身的性命可能不保，正如蘇格拉底被判死刑的例子告訴我們的。

是故，唯有讓握有真知灼見的哲學家掌權，成為「哲人王」（philosopher-king），視榮耀如生命的人則擔任衛國士，而其他眾人去拼命工作、生產以換取金錢，才是對所有人都好的分工合作。人人獲取他想得以及應得的事物，當然也是個理想且正義的國度。反之，無知的人民當家作主的民主制度，則是集各種弊病與不義於一身的政治體制。

實施民主的雅典城邦，讓人民按照正當法律程序將蘇格拉底判處死刑，是鐵錚錚的事實。這是民主留給柏拉圖的創傷，也是政治哲學的起點。逃離納粹政權來到美國的猶太哲人列奧．施特勞斯（Leo Strauss, 1899-1973）甚至據此認為，政治哲學的首要大哉問乃是：懂哲學的人與不懂哲學的人，如何共存於一個社會？更抽象地說，以批判傳統、質疑已知為職志的哲學，如何存在政治社群當中？

民主制度自古已然，於今為烈。不是嗎？

重返托克維爾的病理學與約翰．彌爾的政治處方

對此，布倫南的答案是肯定的。鑑於古代與現代民主的主要條件差異在於，古希臘民主城邦的公民之所以能關心公共事務，是因為家中有奴隸幫忙處理一切，但現代社會根本缺乏此一條件，根本不可能要求選民去理解每一個議題。此外，當代社會面臨的政治爭議，往往涉及高度專業的層面，唯有學者專家才能判斷，交付缺乏知識與資訊不足的公民來投票決定，不僅危險，也不道德。

事實上，民主原本即存在的問題，在這體制逐漸成為現代世界主流，且在愈來愈高比例的人民成為選民之後，愈是劇烈。美國開國元勳約翰．亞當斯（John Adams, 1735-1826）和麥迪遜（James Madison, 1751-1836）都在建國之初即深刻意識到「多數暴力」（the violence of majority）或「多數專制」（the tyranny of majority）的問題，法國革命讓此問題更加困擾政治思想家，甚至促成了新一波帶著懷舊心情的保守主義，英國政治思想家伯克（Edmund Burke, 1730-1797）是其代表人物。

不過，最深入分析此一難題的，莫過於法國政治理論家托克維爾（Alexis de Tocqueville, 1805-1859）。他曾兩度遠赴新大陸考察民主制度的運作，並寫就了兩卷的《民主在美國》（Democracy in America, 1835&1840）。據其理解，美國的民主能運作，特別受惠於底下幾個文化因素：

資本主義讓人民學會為了長期利益的投資，不短視近利。 雨後春筍般的公司行號崛起，讓多數人學會如何為了集體利益而努力，不追求個人私利。 蓬勃發展的鄉鎮市議會，讓人可以從地方政治的參與，學會如何為國家盡一己之力。 保守的教會生活，一來凝聚了人與人的關係，二來則因為不允許女性在公領域拋頭露臉（當然也就不會出現聖女貞德之類讓人神魂顛倒的傑出女性！）所以職場上的男性能心無旁騖地工作。

托克維爾的卓越貢獻在於，讓人理解到一個政治體制的良序運作，不能缺少特定文化的支撐。然而，觀察力敏銳的他也意識到了民主在美國存在一個隱憂，那就是大眾崛起所帶來的多數專制可能性。這種專制出現的時候可能比起過往的一人獨裁來得可怕。一方面，人數本身取代了理性，成為政治的決定性因素。另一方面，伴隨資本主義而來的中產階級，加劇了人們對物質享受的看重，就算不變得自私自利，也會因為人與人之間的紐帶逐漸在現代生活當中鬆脫，而開始追求小確幸的生活，正如本文開頭的引言所說，不再關心社會國家的命運，因為「對他們來說，子女和親友就是全人類」！

Photo Credit: Celso FLORES @Flickr CC BY 2.0

如此一來，手上握有投票權將是一件危險的事。缺乏公共意識的他們，作為選民只會投給競選時討好他們的政黨。更糟糕的是，倘若競選的承諾真的兌現，他們將在長期的政策餵養過程中，淪為「永遠長不大的孩子」（perpetual childhood）—以中國的流行語來說，亦即「巨嬰」。換言之，多數專政最後可能弔詭地讓選民自己無異於威權專制國家的順民，乃至愚民。

這是托克維爾的民主病理學。之後的就是美國歷史了。布倫南診斷的民主國家，幾乎就是托克維爾擔憂的那一個美國。至於他所開出的處方，靈感其實取自於英國政治哲學家約翰．彌爾（John Stuart Mill, 1806-1873）。

彌爾是公認西方最重要的自由主義者，終身捍衛個人自由，並提出了一套「代議政府」（representative government）作為回應多數專制的問題。其主要的相關制度設計包括：首先，政府必須提供從地方到中央的完整公民參政機會，促成托克維爾所觀察到曾經支撐起美國民主運作的地方政治，也能在英國實現。再者，議會席次必須設置少數族群保障名額；此一創舉當然是對多數暴力的直接回應，為的是讓永遠的少數能有替自己發聲的機會。第三，逐步擴大選民佔人口的比例，以普選權為最終目的；事實上，他的一八六五年國會競選政見就包括了女性投票權，且成功當選。第四，以複數投票制度來作為補救選舉品質的方式；據其構想，除了每位成年人享有一張選票之外，擁有大學學歷或從事學術相關行業的公民，應當有更多的選票。

這提案並未獲得普遍支持，反倒讓彌爾被批評為菁英主義者。然而，其實當時的牛津與劍橋大學本身就是選區，因此在學的學生不但可以返鄉投票，還能在大學選區投下另一張票。這種源於大學自治傳統而產生的複數票，直到一九五○年代才被廢除。因此，彌爾的提案並非沒有事實基礎。

然而，布倫南採取了比彌爾更激進的方式，意圖將複數票的邏輯進行到底。首先，他指出民主制度本身即內建了選舉權門檻，無論是古希臘的「公民資格」（奴隸與外來移民不具備此一資格），還是現代的成年資格（例如十六歲或十八歲以上），進一步究其原因，不外是一種關於「適任」的理解；然而，他質疑：「如果你認為『十六至十七歲的人』這個族群的知識不足以投票，那麼你就必須同意低收入者、黑人也不能投票，因為這幾群人的政治知識差不多。」

相較於彌爾願意讓「不適任」的人也享有投票權，從實際參與當中來提升政治意識與判斷能力，布倫南按此邏輯則推出另一個結果：「如果不能善用權力，就請放下權力。」（見本書第八章）—按此原則的制度設計則是，不適任的人根本不該享有權力，連一張選票都不該擁有。這些人有很多能貢獻社會的方法，但投票絕非其一；同理，與其想方設法讓無能的政府下台，我們應更積極地讓他們連上台的機會都沒有，這才是保護人民不受多數專制侵犯的一帖良藥。

無論想治標或治本，布倫南欠我們一份病理報告

然而，布倫南告誡我們，彌爾開出的根本是一帖不具療效的偏方，因為選民必然絕大多數是無可救藥地愚蠢、資訊不足、在政治上過冷或過熱，持續服用政治參與，整個國家將更加病入膏肓。真正的解藥是雞尾酒療法，除了「複數投票制」之外還要加設「選舉門檻制」，以檢測科學與政治知識的方法來篩選出少數的知識菁英，再加上「模擬神喻使」的加持，才算對症下藥。

具體一點地說，布倫南認為民主制度底下只存在三種人：

追求小確幸，不管公共事務的「哈比人」

淪為對政治狂熱有如運動賽事，把自己個人意識形態的好惡當整個世界的成敗得失，不是天天搞政黨活動就是參加社運的「政治流氓」

客觀、理性，關心公共事務，願意讓證據說話，善於傾聽與溝通的「瓦肯人」。

政治哲學家提出的民主理論，基本上都預設了瓦肯人為公民。但，根據布倫南的診斷，絕大部分的美國人若非是哈比人，就是政治流氓，要不就介於兩者之間。真正的瓦肯人是鳳毛麟角，而且他們對政治缺乏熱情，也不見得傾向折衷。之所以如此，也是人們過去誤信彌爾的結果，以為政治參與可提升公民意識、增進政治判斷能力，讓哈比人都變成瓦肯人，但事實證明政治經濟學家熊彼得（Joseph Schumpeter, 1883-1950）才是對的，民主政治只會讓哈比人成為更糟糕的政治流氓；讓瓦肯人跟著更提不起熱情來參與政治。

布倫南做了診斷，也開了處方，並要求我們立即切除普選制度的毒瘤。不過，畢竟茲事體大，是否該貿然以身試藥，也許還得再考慮一下，特別是他的知識菁英制存在底下幾個疑慮。

為了進一步解釋，首先，讓我們重返一下柏拉圖論證知識菁英制的現場。其基礎當然在於他的人論，由理智、激情、慾望為元素的三合一心理結構，以及按此斷定適當職業別的「哲人／衛國士／生產者」三種人，抑或三等人。論者可批評柏拉圖對於哲人數目的預設似乎過少，因此，一個王位難以容得下所有人，那將會衍生出哲人之間又該如何決定誰來掌權的另一種政治問題。屆時，也許元老院或內閣制才是解決之道。不過，這是個經驗性問題，端視一個社會的實際比例與分布。但，其心理類型學與三等人分類之間的關係，卻是個演繹的問題，仰賴的是一種規範性的界定，亦即兩者必須相符才適當。

雖然布倫南的理論也同樣以三種人的區別作為論證基礎，但他的三分法其實與柏拉圖的版本有兩個本質上的差異。一方面，這是關於一個特定社會實際存在的公民之分類，亦即從經驗事實歸納而來的結果；但他的推論方式，卻把這三種人的存在視為一種系統原初設定，亦即民主制度的一種「給定」（given），沒有其他可能。

這意味著兩個論證方法上的問題。第一，即這窮盡了美國的民主公民種類，其分類和以此為基礎的論證，不一定適用於另一個國家，甚至另一個時代的美國，例如托克維爾考察的那一個美國；換言之，經驗證據顯示民主公民不只布倫南設想的三種，他的論述立即陷入危機。第二，就方法論意義而言，若布倫南的三分法並非窮盡了公民種類，其論證方式的屬性就不同於柏拉圖那種邏輯推演，然而，他卻把熊彼得的說法視為一種邏輯必然進行推論。這不僅是一種方法論上的混淆，亦即把「因果關係」當作「邏輯必然」，更重要的是，人為何會變成哈比人、哈比人如何變成政治流氓，可能存在另一種並非民主制度導致的原因。

事實上，托克維爾筆下描繪的那種追求小確幸的公民，的確符合布倫南所謂的「哈比人」，但這也剛好凸顯了第二個問題，因為，根據托克維爾的理解，這是原本讓民主能良序運作的公民之墮落結果。所以，哈比人並非民主制度的系統預設，而是墮落的結果，而且造成這結果的並非「政治參與」，而是布倫南本人支持的「資本主義」。換言之，布倫南把哈比人、政治流氓、瓦肯人當作民主的原初設定，卻未曾告訴我們一個人怎麼會成為這幾種人，以及形成的原因，並且主張人只能從哈比人變成政治流氓，不會提升為瓦肯人。但是，我們真正該追究的，或許是什麼原因導致原本的公民變種，又如何變種為哈比人！

無論如何，布倫南只有關於民主制度病徵的描述，尚欠我們一份病理學報告。關於人何以變種的因果關係解釋才是關鍵。哈比人可能是公民的變種，政治流氓的養成也可能有民主參與之外的因素介入。更重要的是，如果托克維爾的擔憂是對的，那我們真正該對症下藥的不是民主制度，而是資本主義制度的弊病——如何從著眼於未來更大利益的投資，成了追求短視近利的投機，導致原本支撐民主的條件「緩慢」喪失，讓政府必須忙於奔命，為了績效而放棄長遠的政策。

當然，或許民主的任期制度本身，讓政治人物為了連任必須在兩三年內端出政績的狀況變本加厲，因此與從投資墮落成投機的資本主義相輔相成，彼此互為因果亦有可能。不過，這至少還要進一步深究才能確認。

事實上，布倫南捍衛資本主義不遺餘力，我們甚至可以說他的知識菁英制方案亦即一種追求「速度」的展現。避開繁瑣緩慢的民主程序，還有那些永遠長不大的巨嬰或成天吵吵鬧鬧要糖吃的公民，其實為的就是迅速解決問題，而這也正是他對政治的工具性想像。

相關文章

書籍介紹

本文摘錄自《反民主：選票失能、理性失調，反思最神聖制度的狂亂與神話！》，聯經出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：傑森・布倫南（Jason Brennan）

譯者：劉維人

在這價值混亂、制度失衡，民主神話即將破滅的年代

人人都應該要有投下神聖一票的權利，錯了嗎？

民主其實很無能？

民主是現代社會最普遍的政治形式。

我們相信，人人有同等的政治參與權，有權利參與選舉、投下神聖的一票。掌握參與政治的權利則讓每個人擁有權力，決定什麼法案是我們所需，什麼人物非我們所用，而這一再抉擇的過程，會讓公民更成熟、社會更建全，但本書《反民主：選票失能、理性失調，反思最神聖制度的狂亂與神話！》作者傑森・布倫南卻說，我們都錯了！

布倫南指出，就現行實施民主政治的結果來看，這個制度顯然不夠好，而且人人有權參與、決定政治的結果，是社會被無知與非理性的選民牽著走，導致我們往往無法得到對社會來說最好的政治結果。民主，其實是效率低下的制度。

你是無知的「哈比人」、意識形態主導的「政治流氓」，還是完美選民「瓦肯人」？

布倫南將選民依資訊掌握度的高低分為三類：

哈比人——無知、資訊掌握量低，容易被煽動並選擇支持對自己並無好處的一方。

政治流氓——資訊掌握量高於哈比人，但支持政策與候選人的根據為個人認同的道理，會罔顧事實與真相，支持與自己意識形態相合的一方。

瓦肯人——資訊掌握量高，深具社會科學知識，對政策的看法不受個人看法影響，而以客觀的方式選擇結果最良好的一方。

布倫南認為，瓦肯人為最理想、最不受情緒、意識認同影響的政治參與者，但現實的情況卻是無知的哈比人與偏頗的政治流氓當道，整體政治走向被民粹引向歪路。實際的社會科學研究更表明，政治參與以及審議制度會讓公民更加劣化、更無理性、偏見更加嚴重。

反對民主，才有修正體制的可能？

面對發展至此陷入僵局的民主制度，布倫南提出一個遭可能萬人撻伐的解決方法：知識菁英制。他認為此時此刻，我們真正該思考的是新政治體制的可能，不能再毫無限制地讓人們自由參與政治。由知識淵博的理性菁英運行政府、做決策，才是現在我們應該認真考量、實驗是否可行的方法。

民主的缺陷並不足以構成支持權威、走回頭路的理由，為了追求更建全的社會，我們有義務面對迫切待解的民主問題。

布倫南指出了當前社會最重要的難題，來自民主政治的失調。在這樣的情況下，未來我們該何去何從？民主這看似現代社會最珍貴的價值，難道真的是過度吹噓的神話嗎？

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航