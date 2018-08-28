葉浩導讀《反民主》（下）：知識菁英制的政治想像與歷史意義

文：葉浩（政治大學政治系副教授）

▶葉浩導讀《反民主》（上）：接軌柏拉圖「哲人王」的知識菁英制

知識菁英制的政治想像與歷史意義

布倫南似乎認為所有人都接受他對「政治」的根本想像，所以不需要提供一份民主病理報告，甚至連病理學研究都不需要。政治之事，不外乎為了提升經濟發展，讓資本主義更好地運作，盡可能避免市場失靈，並試圖解決那些不完美運作時產生的副作用，或者說，解決令人討厭的「負外部性」及其衍生的社會問題。

然而，民主政治卻內建了一個令人悲哀的制度性缺失，亦即將政治權力分散給每一個人，並美其名曰「票票等值」，為了彰顯「平等」的價值。但是，鑒於任何人口結構的智力分布都呈金字塔型，具有思辨能力的聰明人必然是少數，這種制度設計除了確保沒有任何一個人的意見必定勝出之外，也等同讓「人數」，而非「理性」或正確意見來決定結果，肯定有多數的人必然會做出糟糕的決定。

布倫南相當清楚，彌爾對民主的支持不僅僅寄望於該制度的功能，也在於這制度本身能彰顯的內在價值，例如：「平等」、「自主」，以及「個人尊嚴」等。是故，即使愚蠢的大眾進步緩慢，我們也應該滿足於這些價值的彰顯，把民主當作一種必要的政治實習。對此，布倫南直言，政治的存在僅具有「工具性價值」（instrumental value）。去追求那些過程當中所彰顯的「平等」、「尊嚴」、「個人自主」等虛無飄渺的所謂「內在價值」（intrinsic value），根本不具實質意義。

「政治並非詩歌」於是成了他的響亮口號。政治決定可能關乎一個國家民族的命運，需要的是硬道理，絕不可與旨在表達特定價值的藝術相提並論。布倫南以彌爾的知識菁英制作為出發起點，最後卻在終點徹底反對了民主制度本身。他有意識地選擇站在柏拉圖那方反對民主，而非把複數票制當作彌補民主或過渡性的權宜之計。民主政治本身既造就不了適合的公民，執意實行的結果也不會讓人向上提升，反而更加向下沈淪。那是一種絕不可能實現的理想，唯一的出路是徹底實行知識菁英制。

不僅如此，他認為同樣也必須掃進歷史垃圾桶的，還有那些美國政治科學家長年宣稱的各種民主相關理論，例如關於「選民理性」的假設，高舉集體智慧的「集體奇蹟定理」或「孔多賽陪審團定理」，乃至關於制度性相對優勢的種種宣稱。這些都不過是站不住腳的神話、偽科學，或根本是一廂情願的幻想。布倫南的回應很簡單：「三個臭皮匠有時候勝過一個諸葛亮，但是所有臭皮匠湊在一起，未必每次都能勝過一小群諸葛亮。」（第七章）與其選擇一堆臭皮匠來期待他們發揮奇跡，何不乾脆讓少數的諸葛亮來決定？

對此，英國當紅的劍橋大學政治理論家朗西曼（David Runciman）在剛剛出版的《民主會怎麼結束》（How Democracy Ends）當中質疑：那麼，究竟怎樣才能篩選出那一群諸葛亮呢？又或者說，誰能出選民資格考的題目？又是誰來評分？布倫南的方案不過把真正的爭議，從檯面上挪到檯面下；或更精確地說，從政治的舞台移到幕後。朗西曼調侃道，任教於大學的布倫南想當然耳會對號入座，但他必須知道考試也不一定能測出學生的真正水準。此外，這位反民主的教授在援引經驗證據的時候，似乎也犯了偏見，所以他的故事只說了一半而已。例如，根據美國政治科學家賴瑞．巴特斯（Larry Bartels）和克里斯多夫．亞申（Christopher Achen）在二○一六年出版的《現實主義者的民主制度》（Democracy for Realists）一書，經驗證據顯示，受過非常高等教育的人，在道德與政治上所犯的錯誤，絕不比一般人少。

姑且不提加入納粹並對漢娜．鄂蘭始亂終棄的德國哲學家海德格；沒有一個冷戰時期位高權重的美國國際關係專家，預測到蘇聯會瓦解、柏林圍牆會倒塌。急著宣稱「歷史終結」的法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama），即使被歷史活過來反咬一口，也同樣沒事，戴上新的眼鏡繼續兜售他的預言。至於二○○七年的美國「次貸危機」以及次年引發的「全球金融危機」，又何嘗不是常春藤名校畢業的華爾街專家設想出來的金融商品所引發的蝴蝶效應。也許比較令人尷尬的是，英國女皇伊麗莎白二世隨後曾當面問一群倫敦政經學院的專家：「為何沒人事先想到會發生金融危機？」

Photo Credit: MarshalN20 @Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 從華爾街望向紐約證券交易所和百老匯街。

另一方面，朗西曼也指出，布倫南視為靈丹妙藥的「模擬神喻使」其實不過是飲鴆止渴。「神喻使」是知識菁英想像的極致，一種高過所有人智慧總和的化身。實際執行上，仰賴的是長期追蹤所有選民的習性與偏好，然後以大數據加上人工智慧方式，得出最明智那個族群的真正偏好是什麼，並據此做出最適當的決策。朗西曼反駁說，這根本是技術在治國而非知識菁英，至於長期追蹤也不過是從過去來認識我們，而非現在，就算成功，也只是讓我們活在以前的框架裡。這也等同剝奪了我們改變想法的權利，甚至淪為人工智慧的奴隸。

朗西曼強調，民主擅長的並不在於提出絕佳的方案，而是避免最糟的情況；反之，意圖提出最好方案的知識菁英制，卻不可能每次都對，而且一旦出錯，代價之大不一定讓人承受得起。正如他以托克維爾的口吻說道，民主雖然容易著火，但也比任何制度更能滅火！更重要的是，當彌爾提出複數票選制的時候，普選權尚未成為事實，因此具有進步的意義，且作為一種過渡性權宜之計，為的是替日後的普選權鋪路；但布倫南走的卻是回頭路，意圖從大多數人的手上拿走選票。其意義大抵等同告訴他們：孺子不可教也，因此你不準替自己發聲，我們也不打算傾聽！

結語：《反民主》對新興民主國家的幾點「政治」啟示

朗西曼的最後一點值得我們深思。近年來，我們的社會也出現了懷念威權時代的現象，學者間也不乏批評民主的聲音，甚至有民主誤國的言論來自於學術界雲端的高思，指責民主政治誤了經濟發展；另一方面，亦有高舉理性、客觀、中立等價值的政治科學家強調，身處中國與美國兩大強權底下的台灣，若沒有能力在中間保持平衡，必須做出依附中國的選擇，畢竟兩地血緣、文化相同，地緣上也相近，而這也是經濟上的唯一出路。朗西曼的論點提醒了我們，在閱讀本書的時候必須兼具歷史與現實感。

建構政治理論的時候可以抽象。畢竟「價值」概念本身必須在抽象層次上才能分析清楚，而「原則」這種東西在性質上即是一種跨案例的通則。但是，當我們在思考如何落實價值、如何運用原則的時候，不得不回到具體脈絡，否則將可能是生搬硬套，會造成意想不到的反效果。這種問題最容易發生在「體制」理論的層次上。因為比抽象價值、原則更加具體、跨脈絡的應用時，等同全面性的制度移植，而移植時必然會衝擊到在地既存的各種制度與文化。

事實上，托克維爾的洞見也出自於對脈絡的在意。對他而言，民主制度的運作不可能單憑制度己身，而須仰賴包括在地人們的認知、價值觀、政治傳統乃至整套思維習慣的「文化」才能運作良好。然而，強調自己客觀務實的布倫南，卻忽略此一向度的考量，因此才將所有的政治缺失歸咎於「民主」，而不進一步思索是否原先支撐著民主的文化出了問題。

捍衛資本主義的他，更是忘了自由放任市場本身對政治促成的期待，以及造成的傷害。同樣是主張知識菁英制的柏拉圖在這一點上比他更加務實。他在《理想國》當中提出衛國士之間可實施共產制度的同時，也提出了另一個防範措施——隔居，讓國家供養的衛國士們避免接觸追求金錢的生產者，其理由不外是：適合生產者們的文化，若運用於衛國士們後果將不可設想，反之亦然。例如，生產者如果轉向追求榮耀，試圖製造出一雙絕世好鞋時，那他可能就荒廢了產業；而衛國士如果開始追求金錢，早晚會賣國。更重要的是，柏拉圖這想法不僅僅是務實，而是深刻理解到，適合一個領域的內在邏輯不能隨意套用在另一個領域。

然而，這正是包括布倫南在內的資本主義支持者所忽視的，對他們來說，市場邏輯當然可以應用於所有的生活領域，包括政治；因此，政治不外是經濟發展，而知識菁英也必須熟知經濟學知識。或許，他在呼籲唯有知識菁英才能參與政治時，潛台詞是：「像我這樣的人才行！」但，也許民主的問題就出在他這種想法之上——正如托克維爾的擔憂。

另一方面，即使看似經濟的議題也並非真的有一個標準答案可循，因為那涉及了許多不同的價值選擇，例如發展核能即包括了環境與經濟的選擇，亦即風險的考量。沒有哪一群專家可替社會全體成員做選擇或排序，更別說替所有人承擔或分配風險 。

無論如何，正如在十九世紀清朝倡議「君主立憲」，可能意在限制皇帝權力，但在二十一世紀初的中國，或許是一種替當權者擴權的政治修辭。脈絡至關重要，因為那決定了意圖引進的新制度的真正意義。同理，當我們在思索其置於台灣脈絡的政治意涵時，也應當不要忘記：知識菁英制對於長久實施民主的國家的政治意義，不同於新興民主國家的脈絡；前者意圖從習慣民主，甚至認為此乃天經地義的制度之人民手上拿回選票，但對剛從威權體制轉型成民主的國家而言，則是一種回歸，是威權體制的復辟。猶記維根斯坦關於語言的「古城」比喻，同一個字詞在不同脈絡之下有不同意義；民主在西方可是老房子，但在我們的社會剛開始是違章建築，現在算是剛蓋的新房，根基甚至還不太穩固。

值得一提的是，歷經了英國脫歐公投並感到無奈的朗西曼，仍然對民主保持樂觀，且認為西方國家人民仍普遍對此制度深具信心，畢竟，他們相信民主本來就如同邱吉爾所說，是一種「其他所有試過的制度之外，最糟糕的制度」——雖不理想、達不到最好，但卻可行，且能避免最大的政治災難；雖然長久走來必然跌跌撞撞，但總能找到出路。因此，朗西曼斷定，即使布倫南自認知識菁英制提案深具進步意義，他終究說服不了理解民主意義的西方人民。

然而，對於新興民主國家而言，這提案卻對某些人具有獨特的說服力。首先是那些成長於黨國教育，本來就習慣威權的人——包括那些從中崛起的知識菁英。他們在威權時代就相當價值「中立」，特別是對於人權迫害的政府作為保持中立，也具有識時務的「客觀」。自始至終，他們不曾擁抱過民主價值。

這並不一定是個道德問題，而是特定的政治想像使然，相信「政治是管理眾人之事」——正如布倫南也相信如此—他們只是對號入座，當自己是那個「管理」眾人的菁英罷了。威權體制國家的政府擅長灌輸這種政治想像，讓人民相信政治是他們沒能力參與的事，唯有知識菁英才有資格，這當然也是托克維爾意義下制度與文化精神的相應。然而，正如帝制需要奴才來配合，雖然威權體制需要唯唯諾諾的順民才能運作，但民主制度不能仰賴順民與奴才。相反地，這種不完美個制度仰賴的是人們對其功能的較低期待。

正如布倫南高舉的熊彼得在其一九四二年的名著《資本主義，社會主義與民主》（Capitalism, Socialism, and Democracy）所說：民主充其量不過是一種讓人民可以決定接受或拒絕統治者是誰的方法，其主要功能是一種政治決定的達成—其他更高的期待，都是多餘。看重政治工具價值且高舉熊彼得的布倫南，似乎事先把民主的功能抬得太高，然後才指著這種期待與現實之間的落差不可能跨越。降低對民主的期待，讓它回歸作為一種歧見的解決方式而非確立真理，甚至期待民主投票能選出聖人當明君，一如柏拉圖想像的哲學王，根本不符合其本質。對一個政治理論家而言，這可能是意圖接軌柏拉圖傳統的想像；對於新興民主國家的人民而言，則或許是一種對威權時代的懷念；對許多未曾經歷過那時代的人而言，甚至其實是一種缺乏真實記憶作為基礎的懷舊。

前文提及，政治哲學始於蘇格拉底之死帶給柏拉圖的創傷，因此，柏拉圖懼怕民眾並試圖不讓他們參與政治。然而，根據鄂蘭的理解，在廣場上逢人便問「正義」為何的蘇格拉底才是真正的哲學家，因為他以行動實踐了真正的「思考」，藉由問答來一方面拓展對於正義的認識，一方面藉真誠的對話來彼此確認對方的真實想法，從而進行真正的自我反思，而非抽象地假想或不痛不癢的語言遊戲。對她來說，哲學本來即始於人們對自然界的驚奇，但柏拉圖開啟的那種追求單一抽象真理的政治哲學傳統，卻根本是被蘇格拉底之死嚇傻才誤入歧途的結果，徹底背離了蘇格拉底以生命來展示、體現於真正對話，將自己親眼所見、親身經歷的那一個生命真相攤開來讓他們也能看見，從而擴展自己的心智，並認識到同一議題的另一個面向的實踐哲學。

姑且不論鄂蘭或施特勞斯對這一段古希臘思想史的理解何者正確，政治可以是另一種想像：讓所有人自由且平等地彼此爭辯，各自訴說世界對自己展現的獨特樣貌，用心傾聽且試圖說服對方，畢竟：

實踐自己信念時，能夠止於相對正當性但又堅定不移地捍衛，是一個文明人與野蠻人的區別所在。

這也是熊彼得的話，且同樣來自上述一九四二年的著作，而且也是布倫南援引熊彼得說法的那本書。

止於相對正當性的意義在於，當他們尚未同意的時候，我們不能假裝他們已經同意，或假設他們如果跟自己一樣聰明、一樣中立、理性、客觀的話，一定會同意我的想法。或許，這一句話比威權主義者也樂意接受並對號入座的知識菁英制，更適合我們！

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書籍介紹

本文摘錄自《反民主：選票失能、理性失調，反思最神聖制度的狂亂與神話！》，聯經出版

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作者：傑森・布倫南（Jason Brennan）

譯者：劉維人

在這價值混亂、制度失衡，民主神話即將破滅的年代

人人都應該要有投下神聖一票的權利，錯了嗎？

民主其實很無能？

民主是現代社會最普遍的政治形式。

我們相信，人人有同等的政治參與權，有權利參與選舉、投下神聖的一票。掌握參與政治的權利則讓每個人擁有權力，決定什麼法案是我們所需，什麼人物非我們所用，而這一再抉擇的過程，會讓公民更成熟、社會更建全，但本書《反民主：選票失能、理性失調，反思最神聖制度的狂亂與神話！》作者傑森・布倫南卻說，我們都錯了！

布倫南指出，就現行實施民主政治的結果來看，這個制度顯然不夠好，而且人人有權參與、決定政治的結果，是社會被無知與非理性的選民牽著走，導致我們往往無法得到對社會來說最好的政治結果。民主，其實是效率低下的制度。

你是無知的「哈比人」、意識形態主導的「政治流氓」，還是完美選民「瓦肯人」？

布倫南將選民依資訊掌握度的高低分為三類：

哈比人——無知、資訊掌握量低，容易被煽動並選擇支持對自己並無好處的一方。

政治流氓——資訊掌握量高於哈比人，但支持政策與候選人的根據為個人認同的道理，會罔顧事實與真相，支持與自己意識形態相合的一方。

瓦肯人——資訊掌握量高，深具社會科學知識，對政策的看法不受個人看法影響，而以客觀的方式選擇結果最良好的一方。

布倫南認為，瓦肯人為最理想、最不受情緒、意識認同影響的政治參與者，但現實的情況卻是無知的哈比人與偏頗的政治流氓當道，整體政治走向被民粹引向歪路。實際的社會科學研究更表明，政治參與以及審議制度會讓公民更加劣化、更無理性、偏見更加嚴重。

反對民主，才有修正體制的可能？

面對發展至此陷入僵局的民主制度，布倫南提出一個遭可能萬人撻伐的解決方法：知識菁英制。他認為此時此刻，我們真正該思考的是新政治體制的可能，不能再毫無限制地讓人們自由參與政治。由知識淵博的理性菁英運行政府、做決策，才是現在我們應該認真考量、實驗是否可行的方法。

民主的缺陷並不足以構成支持權威、走回頭路的理由，為了追求更建全的社會，我們有義務面對迫切待解的民主問題。

布倫南指出了當前社會最重要的難題，來自民主政治的失調。在這樣的情況下，未來我們該何去何從？民主這看似現代社會最珍貴的價值，難道真的是過度吹噓的神話嗎？

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航