紅遍德國的弗班永續社區，真的只是一群「環保怪咖」嗎？

環境資訊中心特約記者 陳文姿報導

2000年初，位在德國西南小城弗萊堡（Freiburg）的弗班社區（Vauban）剛完工 [註]， 立即以永續生態之名吸引各國城市規劃者與建築師絡繹前來。無論在建築、交通、社區參與，這裡都依著高規格的環保理想打造。

這裡是一群環保怪咖的居住地嗎？2018年春，弗班社區回歸到平淡的日常，為永續做了新的詮釋。

用樹的高度來建築，找回老城區的感覺

一進入弗班，有著鮮豔藍、紅、黃、綠色彩的正能源建築太陽船（Sun Ship）隨即出現在眼前，這棟建築所產出的能源超過使用所需。知名研究機構生態研究所（Öko-Institut）與社會生態銀行GLS均在此落腳。對面是綠色城市旅館（Green City Hotel），永續不只在建築，這裡聘用高比例的身心障礙員工為旅客提供最佳的服務。自治組織房屋倡議S.U.S.I.重建部分軍營加上拖車，為低收入民眾提供居住空間。社區裡有座汽電共生廠。弗班精神不只在這些指標，更在巷弄生活間。

「你看，弗班的建築物都不高」，弗萊堡經濟旅遊會展促進署主任陳煉提醒注意其他建築。「德國人認為建築的高度應該跟樹木的高度相近，窗戶打開有綠意，這樣才會住得舒服。父母可到陽台就看到小孩在樓下玩耍，晚餐時間到了，用喊的就可以叫小孩回家吃飯，就像老社區的感覺。」

在世界不斷蓋高樓大廈的時候，陳煉說，這裡反思現代生活中鄰居彼此不相識的淡漠，想找回中世紀老城區裡頭，鄰居相互關照、一開門相互問候的生活。

德國綠色小城弗萊堡鄰近黑森林 | 攝影：陳文姿

弗班的交通理念：共享車輛取代擁有，生活更寬廣

弗班不是有錢人社區，多元才是弗班價值。雖然這裡每棟建築能耗都低於聯邦標準35%以上，近170戶達到被動房標準，但它也是出租住宅、中低收入戶住宅、年輕家庭住宅、大學生宿舍、高價住宅，多元融合的居住空間，弗萊堡大學的Elisa就住在這裡的宿舍。

巷弄間有乒乓球桌、籃球場，馬路是天然的足球場，但是，比球高不了多少的小小孩只能在一旁撿球。女孩們踩著腳踏車從旁邊呼嘯而過，大膽而自由，因為這裡到處有阻止車輛進入的護欄。Elisa形容這是「車輛不友善」空間，目的是希望營照生活友善空間。

減少私人汽車是弗邦另一項理念。弗班居民的車輛擁有率為每1000人160輛，只有全德的1/3。在這個41公頃，5000居民的社區裡，沒有開車也不會不方便。餐廳、超市、幼兒園、國小、藥妝店、藥局一應俱全。三號電車可以快速帶你到市中心，弗來堡人最愛的腳踏車是另一種選擇。想出遠門或大採購時可選擇共享汽車。這裡共享汽車比一般汽車有優先特權，例如：專屬停車位。

共享汽車在這裡擁有專屬停車位，便利的交通不打折 | 攝影：陳文姿

多元、舒適、節能，永續不是環保怪咖

住在弗班的真實世界是什麼？居住11年的Rudolf笑說，開始的時候，外界都傳聞這裡住著一群只吃素、不用電腦、也不用車子的環保怪咖，但不是這樣的。

Rudolf解釋，環保主義者一開始想把這裡打造成心中理想的永續社區，但隨著第二期、第三期的興建，後期加入的人其實沒有那麼嚴苛的高標準。有些人號稱沒有車子，其實是把車子放在公司。這裡雖然有有機超市，友善的社區小商店，但也有一般超市，大家還是可以選擇最舒適的方式。

擁有私人車輛的比例。弗班為160輛／每千人，德國為504輛／每千人

圖表來源：ITDP, the Institute for Transportation and Development Policy, 2011

陳煉提醒，來自國外的有機食品跟在地新鮮食材哪一樣比較環保？不同的詮釋也會導致不一樣的選擇。

下一代的永續社區應該是什麼樣子？弗萊堡正在打造130公頃、可容納14,000位居民的大型社區Dietenbach。它要完成氣候中和社區的使命，也要為弗萊堡急遽增加的人口與高漲的房價找到解答。

陳煉認為，「綠色」不是絕對的環保至上，更貼切的說法是「永續」。不僅環境永續、社會永續也很重要。在維持相當的環保標準下，讓民眾有住得起的房子，這是弗來堡的新挑戰。

註：弗班設區是分期建設，2007年主要部分完成。後期陸續增建，Green City Hotel則於2013年才開始營運。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航