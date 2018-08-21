過街獼猴，人人喊打：臺灣獼猴降級造福了誰？

文：郭璿（屏東科技大學野生動物保育研究所）

2018年6月25日，林務局公告，將原本8種應予保育之野生動物降級為一般類野生動物，其中又以臺灣獼猴（Macaca cyclopis）最受矚目。

臺灣獼猴主要分布於中低海拔森林地區，而在部分鄉村環境中與人類生活區域相鄰，導致資源利用重疊，人猴衝突油然而生。覓食本是動物天性，會在攝食及攝食風險之間作出權衡（trade-off），若風險小於攝食，那麼動物會選擇攝食；若風險大於攝食，動物則會選擇迴避。

在果園周圍的獼猴亦是如此，當人類在果園內活動時，獼猴會選擇迴避風險，並且在果園外圍的樹叢或制高點觀察。當人類一離開，獼猴便會想盡辦法進入果園大快朵頤，畢竟在果園取得的食物熱量比在野外覓食快多了，這也造成許多農民不得不使用各種驅猴工具，一邊照顧水果一邊跟獼猴鬥智，靈長類的戰爭就此展開。

是誰決定了臺灣獼猴的去留？

無論是網路或新聞媒體，不乏充斥著臺灣獼猴到果園偷吃的各類負面報導，獼猴無知、農民無奈。受到負面觀感的影響，人類對於獼猴的仇恨被渲染開，變成了過街「獼猴」，人人喊打，使要求獼猴降級及控制族群數量的民怨聲浪更是不曾間斷。在尚未公告臺灣獼猴是否降級之前，新聞媒體便以「今年6月有望降級」等字眼下標題，似乎預告臺灣獼猴降級已成定局。且在臺灣獼猴被降級的當下，各種對臺灣獼猴大開殺戒的社群貼文更是紛紛湧出。

究竟是什麼原因造成人類跟獼猴之間有如此深仇大恨？靈長類學習能力強，比起其他野生動物，在危害防治方面需要注意到更多細節。靈長類被認為是有智力的野生動物，因此，在農作物掠奪部分常被視為是故意或帶有惡意的。農民花費了許多金錢及心力在防治上，但當仍有危害產生時，便會尋找更激進的手段來解決猴害。

猴害問題一直是管理單位──林務局的燙手山芋，中央主管機關以及地方政府均有對於危害防治的設備（例如：電圍網）進行補助，但當獼猴成為一般類野生動物後，主管機關則成了地方政府，因此也不免讓人聯想，獼猴降級是否為中央主管機關卸責的表現？雖林務局聲明表示，降級與獼猴造成的農損無關，但若沒有落實輔導農民進行有效的危害防治，農民與獼猴最終都是環境衝突之下的受害者。

Photo Credit：黃聿訢攝影 即使架設電圍網，只要一有漏洞，獼猴就能溜進果園享受大餐。（黃聿訢攝影）

臺灣獼猴降級，造福了誰？

適逢同學從事「農民對於臺灣獼猴態度」的研究調查，因此筆者時常跟著同學一同拜訪作物受到獼猴危害的農民，許多農民都會抱怨：「猴子太多了啦！幹嘛保育呢？」但獼猴從保育類名錄中除名之後，受害的農民又得到了什麼好處？沒有。獼猴依舊光顧結實累累的果園。

在野保法第21條就已載明：即使是保育類野生動物，在緊急的情況下，危害到農林作物、家禽、家畜或水產養殖，得以使用人道的方式予以獵捕或宰殺。等同於在還沒降級以前，農民即可自行處理猴害問題，乃至降級之後，依舊可以因受到危害等事由，進行人道處理。再者，獵捕或宰殺並非最好的選擇，除了社會輿論觀感不佳，也顧及道德問題，致使成效可能不如預期。因此農民想要的不是能不能正大光明處置獼猴，而是有沒有良好的防治措施，保障他們的果園不再受到危害，或者能在受到危害之後獲得補償。

臺灣獼猴降級，仍是大多野保人士及動保人士不樂見的結果。先不論野保法的法條如何，以目前一般類野生動物的處境來看，許多受到不當對待致死或是將野生動物帶回家飼養者，也鮮少有受到管束或懲處；就算臺灣獼猴還在保育類名錄時，仍傳出有獼猴被毒殺、虐待或綁架幼猴的事件。這是除了野保法執行力未能落實外，民眾對於野生動物生命價值觀的落差。

臺灣獼猴的未來

許多野生動物之所以被列為保育類，自始至終乃是希望維持或增加此物種族群數量。當物種數量穩定，不再受到生存上的威脅，經調查評估後，原本列為應予保育之野生動物即可列入一般類。將野生動物從保育類轉移到一般類，依據以上原則，原是一件歡天喜地的事，且臺灣獼猴經專家在族群量估算上，發現其確實有增加的趨勢，但生存上就不再受到威脅了嗎？

臺灣獼猴與人類之間的衝突隨著自然環境被開發而增多，人類處理與野生動物之間的衝突往往是依照個人道德標準衡量，例如還是有人一看到蛇就要打死的觀念，認為是為民除害。但每個物種都有牠生存的權利，若沒有威脅到人類的生命安全，就不應剝奪牠的生命。

目前臺灣民眾保育觀念普遍提升，對於臺灣野生動物有基本的認知，且能以同理心對待野生動物，並譴責虐待動物的行為。因此，現階段應該思考的是如何在人類與其他野生動物之間，取得共存的平衡，而不是農委會主委所提議的將獼猴安置到離島，或是將人類與其他野生動物隔絕，各過各的，不相往來。人類開發了自然環境，而野生動物也利用人類所營造出來的人為環境覓食、棲息，例如鳩鴿科的鳥類利用人類的公園樹林、行道樹作為棲所；許多的猛禽、甚至是瀕臨絕種的石虎會利用農田捕捉老鼠。在這一場場野生動物的食物鏈中，我們不是旁觀者，而是輔助者。

對於臺灣而言，任何一種野生動物都是重要的自然資源，也期盼藉由這次臺灣獼猴的降級，能夠重新審視野保法的執行能力，以及民眾在保育觀念上的正確性。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航