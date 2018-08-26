朝鮮王朝愛國義兵（下）：官場比戰場險惡，「紅衣將軍」黯然退隱

►朝鮮王朝愛國義兵（上）：擊退倭寇的「紅衣將軍」郭再祐

晉州大捷之後，郭再祐伏兵突襲戰術，縱馬馳聘敵營，殺敵無數的義舉，被日軍稱作「天降紅衣將軍」，人人聞之喪膽。而在壬辰衛國戰爭三大捷戰事後，明朝與日本雙方也漸漸展開和談，明朝天使於1593年五月抵達日本國，來到太閣豐臣秀吉所在的肥前名護屋城商談，然而朝鮮半島的局勢仍屬緊張。

正所謂「輸人不輸陣」，儘管明日兩國有意和談休戰，但於壬辰倭亂後期屢佔下風的日本軍，盤算在和談前打下一場勝戰，好增加談判籌碼，於是日軍又挑定晉州城：心想，去（1592）年雖然吃了紅衣將軍郭再祐一虧，但就評估當前局勢，明朝天兵疏於守衛此處、朝鮮官兵為數不多，若能打下晉州城，算一報前仇外，也可挫挫咄咄逼人的明朝氣勢。同時，促使日軍出兵此處動機，在於首次的晉州城之戰，雖讓日軍吃了大敗戰，然而隨著朝鮮部隊同陣營內，許多主權者意見不合，讓外敵有機可趁，終究釀成「第二次晉州城之戰」之悲劇。

當年六月中旬，日軍總大將宇喜多秀家，率領小西行長、加藤清正等人，以五部合計九萬多人的部隊，浩浩蕩蕩地前去攻打晉州城。

事前，於晉州城前站的咸安城（함안성），郭再祐與主導幸州大捷的全羅道巡察使權慄（권율，1537—1599）已聽聞日軍來襲，但此次來襲日軍人數眾多，就晉州城內所現存的兵力，實在難以防範，且加上自方軍隊糧食不足，無疑是雪上加霜。眾人要攻要守亦或躲，意見紛紛，難以定奪。

最終，於一日日軍總攻擊下，眾將士兵分走各地，郭再祐率領眾多義兵，躲入叢林內以避風頭；另一方的義兵長金千鎰（김천일）與許多領袖，諸如高從厚（고종후）、姜希悅（강희열）等人，則紛紛奔走入晉州城，以六千多名士官兵與義兵，採守城之姿等待戰事轉機。

正所謂人多嘴雜，更何況在義兵部隊中內，萬一領導者沒有服眾人的戰績，或是卓越領導能力，如何統治牛蛇雜處的義兵團呢。

根據史實記載，晉州守城之際，不擅征戰又剛愎自用的義兵長金千鎰，與晉州府使徐禮元（서예원）多次發生口角爭執，互搶主導權，雙方意見不合的情況下，更加快速晉州城的崩潰。

日軍總大將宇喜多秀家於7月20日，發動一連串兇狠總攻城戰事，終於27日攻破晉州城大門，斬殺晉州府使徐禮元，逼迫金千鎰跳江自殺，後屠城六萬多位朝鮮平民，一報上次晉州城之仇，增加與明朝和談籌碼。

朝鮮與日本雙方1593年議和休戰，期間郭再祐被朝廷重用，於1595年升任他所熟悉的晉州牧使。原以為太平盛世即將來臨，但1597年戰事再度爆發，日軍再犯，掀起「丁酉再亂」（정유재란）。

第二次晉州城之戰｜Photo Credit: 月岡芳年 @ Wiki Public Domain

同年度，朝鮮朝廷再度提拔郭再祐，晉升到更高位階的「慶尙左道防禦使」（경상좌도방어사），命他防衛慶尚南道昌寧郡（창녕군）的「火旺山城」（화왕산성），對抗來勢洶洶的日軍大將加藤清正。當然，郭再祐不負眾望，再度披著他的紅袍，奮戰沙場，率領義兵與官兵守衛國家而戰。

一說，郭再祐所率義兵部隊人數若超過2,000人，就擁有令人自豪、以能一擋百地消滅日軍主力部隊的強大戰鬥力。如同《忘憂先生別集卷之五・事實摭錄》，記載他的英姿為：「公著紅衣，挺身先之，賊砲雖齊發，而終不能為害，又有良馬自至，公取騎，臨戰馳驟如飛，衆以為神助，益恃以無恐，連戰皆捷，勦殺甚多。」

除了郭再祐所率領的義兵之外，戰爭前後各地的義兵也紛紛效法起義，如著名的還有全羅道的高敬命（고경명，1533—1592）、忠清道的趙寵（조헌，1544—1592）、僧侶靈圭（영규，？—1592）等人，也呼應紅衣將軍盛舉，在全國各地陸上對抗日軍，展開激烈戰爭，且都取得了巨大戰果，於朝鮮戰史上留下不可抹滅的一頁。

然而，第二次的日軍來襲朝鮮半島的丁酉再亂，戰事僅僅維持一年多，後因豐臣秀吉過世、明朝老將鄧子龍與李舜臣最後一戰「露梁海戰」（노량해전）摧毀大量日軍船艦等眾多因素，最終使得日軍「借道入唐」夢想幻滅。

七年戰事結束後，朝鮮朝廷論功行賞，仍不忘這一位紅衣將軍，郭再祐於1604年被任命為察理使（찰리사），修復位於慶尚北道的「天生山城」（천생산성），同年十月，又被提升到「嘉善大夫龍驤衛上護軍」（가선대부용양위상호군），可見朝廷多感謝當年紅衣將軍的護國殺敵戰績。

然而，郭再祐以繼母過世為由，戰後漸漸燃生退出官場之意，在蒼巖津（창암진）江旁，蓋了一間忘憂亭（망우정），且也多次向朝廷表示，想要棄甲隱退家鄉，儘管如此，君命難違，1610年又被當權的光海君（광해군，1575—1641，在位期間1608—1623）請出來做官。

但官場有時可是比戰場險惡，局勢多變的朝鮮政局更是如此。1613年光海君才剛掌權不到六年之際，黨派鬥爭激烈，竟然傳出有西人黨聚眾，想要推翻光海君，擁護永昌大君（영창대군，1606—1614）登基，一場朝廷風暴如火如荼地展開，其中牽連到龐大「心懷不軌」的官員，多人入獄，甚至到最後仁穆大妃（인목대비，1584—1632）也慘遭廢黜命運，史稱「七庶獄事」（칠서옥사）。

次年，光海君欲殺死永昌大君，永除後患之際，郭再祐卻在這個節骨眼頭，上書為永昌大君求情，希望光海君能刀下留人，但光海君最終仍是將永昌大君「蒸殺」，心灰意冷的郭再佑因而離開了漢城，退隱鄉間。直到1617年病逝，葬于慶尚南道達城郡求智面新塘洞。諡號忠翼公。

曾在沙場奮勇殺敵的紅衣將軍，誤入官場，時不我予地退隱鄉園，留得後人一陣緬懷。

文人五峯（오봉）李好閔（이호민，1553—1634）在郭再祐過世後，緬懷當年他的戰績，也於1617年為此紅衣將軍寫上一詩，詩內云道：「聞道紅衣將，逐倭如逐獐，為言終戮力，須似郭汾陽。」

李好閔於詩內，引用中國郭汾陽來譬喻郭再祐，而郭汾陽又是何許人也呢？即是中國唐代平定安史之亂，且並聯回紇征吐蕃的名將郭子儀（697—781），因郭子儀在唐代功名遠播，曾受封為汾陽郡王，世人又稱為「郭汾陽」。把郭再祐比喻成郭子儀，除了兩人同姓、稱讚兩人前線殺敵之碩大戰果外，也無疑期待郭再祐能開創一盛世。

然而，落空之現實，留給了李好閔與後人無限的緬懷。

壬辰倭亂中，除了有名的李舜臣將軍輝煌戰績外，默默無名出沒在深山叢林打擊日軍的義兵，也是值得我們一書的。

今日韓國宜寧郡郊外的義兵公園，每年仍固定舉辦紀念郭再祐的「義兵祭」，而2017年，韓國當地也拍攝以壬辰倭亂義兵為主題的《代立軍》（대립군）電影，告知國人那一段義兵抗敵英雄的故事。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航