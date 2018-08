倫敦「藍牌」導覽員的概念，就像《中華一番》的「特級廚師」

採訪:Leslie Chung、Ellen Li

文:Leslie Chung

受訪人:Craig(導覽員)

「1666年,一場大火燒掉了大半部的倫敦金融城,也因此我們有第五代的聖保羅教堂。」導覽員Craig指著地面的時鐘,從I到XII,圍著一圈是倫敦的演變史,這個地方叫做Sundial at the Tower Hill,遙望倫敦塔。

「這場猛火不只改變了城市的樣貌,更使倫敦政府嚴格規定改用石材與磚塊建屋,城市的建築設計呈現新的面貌......」倫敦除了本身就擁有這麼豐富的故事,還有像Craig這樣幾乎無所不知的城市領航員,讓倫敦每一磚、每一瓦都顯得迷人。

Craig從小來到倫敦,畢業於倫敦中央聖馬丁藝術系,曾在泰德現代美術館(Tate Modern)、倫敦攝影師藝廊(Photographer’s Gallery)等做藝術家工作坊,同時也在博物館/藝廊裡面實習。

雖然對藝術情有獨鍾,但他也慢慢發覺自己對美學教育跟文化推廣更有興趣。在朋友鼓勵下,Craig報名導覽課,通過僅有25%錄取率的「培訓資格」,開始半工半讀的培訓。24個月後(通常要2-3年),Craig通過包含10個科目的口試、景點筆試,得到一張藍色圓形、上面鑲著銀白色倫敦塔橋的別針,THE BLUE BADGE。那時起,他成為倫敦區域的「藍牌導覽員」。

「藍牌」的概念,就像是漫畫《中華一番》裡的「特級廚師」,只要通過了最難的考試,就代表他的專業能力得到全國導覽協會認證,除了可以帶一般的旅遊團、自由行導覽、商務旅行,國家級活動像是溫網錦標賽、國外大使來訪,都是指定藍牌導覽員們的服務。

進入導覽協會有兩大優勢,除了有整個工會的協定價格為收費標準,機構也讓每個導覽員跟上景點最新的研究報告,讓導覽員有充分的專業訓練。進入這體系,可算是有心在英國成為專業導覽員的最終目標。

邊走邊聊時,Craig走到一間小店門口,小店外的牆上掛了一片方形的牌子,上面寫著:

Here Stood The First London Coffee House At The Sign Of Pasqua Rosee's Head 1652.