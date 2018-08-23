倫敦「藍牌」導覽員的概念，就像《中華一番》的「特級廚師」

採訪：Leslie Chung、Ellen Li

文：Leslie Chung

受訪人：Craig（導覽員）

「1666年，一場大火燒掉了大半部的倫敦金融城，也因此我們有第五代的聖保羅教堂。」導覽員Craig指著地面的時鐘，從I到XII，圍著一圈是倫敦的演變史，這個地方叫做Sundial at the Tower Hill，遙望倫敦塔。

「這場猛火不只改變了城市的樣貌，更使倫敦政府嚴格規定改用石材與磚塊建屋，城市的建築設計呈現新的面貌......」倫敦除了本身就擁有這麼豐富的故事，還有像Craig這樣幾乎無所不知的城市領航員，讓倫敦每一磚、每一瓦都顯得迷人。

倫敦「藍牌」導覽員

Craig從小來到倫敦，畢業於倫敦中央聖馬丁藝術系，曾在泰德現代美術館（Tate Modern）、倫敦攝影師藝廊（Photographer’s Gallery）等做藝術家工作坊，同時也在博物館／藝廊裡面實習。

雖然對藝術情有獨鍾，但他也慢慢發覺自己對美學教育跟文化推廣更有興趣。在朋友鼓勵下，Craig報名導覽課，通過僅有25％錄取率的「培訓資格」，開始半工半讀的培訓。24個月後（通常要2－3年），Craig通過包含10個科目的口試、景點筆試，得到一張藍色圓形、上面鑲著銀白色倫敦塔橋的別針，THE BLUE BADGE。那時起，他成為倫敦區域的「藍牌導覽員」。

「藍牌」的概念，就像是漫畫《中華一番》裡的「特級廚師」，只要通過了最難的考試，就代表他的專業能力得到全國導覽協會認證，除了可以帶一般的旅遊團、自由行導覽、商務旅行，國家級活動像是溫網錦標賽、國外大使來訪，都是指定藍牌導覽員們的服務。

進入導覽協會有兩大優勢，除了有整個工會的協定價格為收費標準，機構也讓每個導覽員跟上景點最新的研究報告，讓導覽員有充分的專業訓練。進入這體系，可算是有心在英國成為專業導覽員的最終目標。

Photo Credit：英語島雜誌

你不知道的倫敦1：股票從coffee house開始

邊走邊聊時，Craig走到一間小店門口，小店外的牆上掛了一片方形的牌子，上面寫著：

Here Stood The First London Coffee House At The Sign Of Pasqua Rosee's Head 1652.

366年前倫敦的「第一間」咖啡屋！還沒完，也許你會喜歡Craig準備的故事：

商人Pasqua Rosée跟他的老闆Daniel Edwards引進土耳其咖啡，開設第一間咖啡廳，在中產階級間掀起潮流。當時的咖啡又腥又多渣，很難喝，但知識份子聚集在咖啡屋，只用一便士就能得知最新的時事，漸漸人們暱稱這裡是Penny University。你知道嗎？咖啡屋內部的多元性也刺激金融發展，今天的倫敦股票交易所（London Stock Exchange），前身概念可追溯到像是Jonathan’s Coffee House這些水手和股市交易員聚集的咖啡屋。

原來這塊牌子不只紀錄了倫敦的「第一間」咖啡屋，而是要人們記得咖啡屋對於倫敦今天的意義。在追求「第一」、追求「唯一」的觀光文化中，我們開始察覺了倫敦的不一樣。

「一個好的導覽，要讓聽者兩分鐘帶走一個重點，」Craig解釋：「多數人五分鐘就恍神了，所以導覽員除了事前做好功課，還要不斷練習簡報的技巧，用最簡單的語言讓他們滿足。」

Craig的導覽哲學是「編輯故事，隨時找出跟客人的共同點。」面對第一次見面的人，如果要快速抓出共同點，Craig通常會先問幾個簡單的問題，像是曾經去過哪裡玩、印象最深是什麼等等，透過閒聊為客戶找出獨特的個人體驗。Craig認為：「導覽要抽出共同情感，再進入事實陳述。」一旦成為導覽員後，學習才真正開始。

Photo Credit：英語島雜誌 Craig會帶影迷們到哈利波特斜角巷取景處，里登侯市場 （Leadenhall Market）。

你不知道的倫敦2：初次聊天看天氣

六月了，倫敦還有點涼，飄著小雨，氣溫落在11－12度之間，至少要穿件風衣才不會感到冷。這時候，如果倫敦人問你天氣如何，你會怎麼回答？Craig整理了一個聊天氣樹狀圖給大家參考：

Photo Credit：英語島雜誌

要聽懂英國人說話，可以觀察他們問句背後的意思，這點對外國人不容易，但可以掌握三大重點：「避免讓人尷尬的直接問句」、「討論金錢財產是一個膚淺的行為」、「一切炫富的行為都是禁止的」。以天氣代替心情跟猜謎題的對話風格，解釋了英國人對話迂迴，不直接的對話風格。

同時身在台式、英式兩種文化裡，Craig提醒大家：「台灣的說話習慣相對直快，但英國有很多行為、講話上的眉角，是一種悠久歷史造就成的不同思考文化，暗藏對陌生人隱私的體貼，外人如果不懂就容易觸雷。」

認識英國的第一本書

想要持續增加自己的能力，唯有靠海量閱讀，舉凡電視劇、小說、生活中的細節，都是Craig取材的地方。

我們請Craig推薦幾本認識英國的「必讀」書，如果要了解英國文化，可以看《瞧這些英國佬》（Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour），中等英文程度就可以看原文了，想了解簡單易懂的英國皇室歷史，推薦《Horrible Histories》套書或影片，這是著名的插圖歷史故事書。只要能引起大人和兒童的興趣，熟讀兒童歷史書也是Craig讓豐富導覽內容的一種方式。

Craig說話總是不慍不急、神色態度從容不迫，穿著整齊的休閒西裝外套，口袋中露出一角口袋巾......他不會讓你猜出他事前花了多少時間準備，從他身上，我們看到英國紳士們的生活哲學──Always well-prepared。

Photo Credit：英語島雜誌

認識Craig，有幾種方法：關注Craig的facebook 粉絲頁跟Craig藝起逛英國、跟上倫敦最新好玩好吃 Instagram － Craig.Kao。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航