全台議會調查：一年審一兆預算連「簽到表」都看不到，19縣市的委員會不開放轉播

年底地方大選將屆，公民國會監督聯盟和多個地方公民監督議會團體今（20）日共同公佈一份全台地方議會的透明度調查報告，全台22縣市中在26項評比中，經過綜合評分，僅有基隆市、嘉義市和台北市表現「尚可」，而雲林縣、新竹縣、金門縣、屏東縣、苗栗縣五個縣市被評為「極差」，其餘14個縣市表現則是「有待加強」。

公督盟指出，目前全台的議會透明度，無論在開放旁聽、拍照或是直播、事後的隨選視訊影片、文字會議記錄等，許多地方議會的狀況幾乎都是「黑箱」。



根據公督盟針對開會前、會議中以及會議後的26個項目所做出的22縣市綜合評估表，表現為前三名的基隆市、嘉義市、台北市，大會和委員會皆可開放旁聽，其中基隆市和嘉義市也都有即時轉播，而敬陪末座的新竹縣、金門縣及苗栗縣，則完全沒有議事即時轉播；另外在開放民眾旁聽、拍照、錄影和直播委員會，多數縣市都必須經過會議主席同意，不然就是不開放。

公民國會監督聯盟執行長張宏林表示，議會開會的時間大多是上班時間，那在會議結束後，民眾是否可以透過檔案回頭檢視會議內容也是公督盟的排名重點，多數縣市議會的大會都在會議結束後可觀看影像，但委員會僅有嘉義市可看會議影像。



而會議記錄的完整度包括日期、出席官員和議員、主題內容和決議、逐字稿等，僅有嘉義市全面在三個月內公開，其他縣市可能無出席名單、或是非完整記錄整場會議，僅有會議質詢內容，從完成到公開的時間也都需要三個月到半年不等，比起立法院一個月就公開，開放時間甚至長達六倍，若民眾想關心議員開會狀況、預算審查結果，要等半年以上才看得到。

Photo Credit:公督盟提供

議會不透明會怎麼樣？

張宏林指出，全台所有縣市政府每年總預算加起來將近新台幣一兆元，相當於每年中央總預算一半，如果地方議會不透明，人民無法了解地方民意代表是否有確實做好預算把關；而議事透明度越差的縣市，在預算審議時就越會放水，財政紀律也就越差；以105年來看，苗栗縣連續22年、新竹縣連續12年、嘉義縣連續4年預算零刪減，雲林、南投在105年度的預算也是零刪減。

根據財團法人國家政策研究基金會研究員王昫指出，當前全台各地方政府的財政狀況，以高雄市負債最高，非自償長短期債務達2600億，平均每個高雄市民負擔9.4萬元，無論是債務金額或平均負擔，都是台北市的兩倍以上；苗栗縣、宜蘭縣也深陷債務超限的困境中，長期債務222億、121億占歲出分別為70.88%、51.13%，超過《公債法》50%之規定；這些縣市的短期債務同樣超過30%之上限，分別高達85.89%、45.24%，平均每人負債為7萬元、4.7萬元，另外即將觸及上限包括新竹縣長債達47.28%、彰化縣短債達32.7%。



未來這些縣市要在公務人員加薪、社會福利持續增加、升息壓力等挑戰下持續還款，恐怕將會排擠公共建設的資源，進而損害市民福利；而這些財政狀況不佳的縣市當中，除了直轄市高雄市之外，其他包括宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、彰化縣，都在公督盟的「議會透明度排名」的後段班。

議員到底有沒有來開會？簽到表也看不到

張宏林說，人民期許議員把關預算，監督市政，但有很多公民監督團體卻連要查議員出席情況時都受阻，許多議會的會議紀錄裡，雖然把列席的行政官員全部寫出來，但出席議員卻空白，僅有「參考簽到表」一句話，但簽到表卻根本沒公開；

對議員來講，包括出席費、交通車馬費這些都是重要的收入來源，很多議員可能簽到完就離開，根本沒參與會議，為了怕議員「補簽到」被發現，議事人員「很貼心」乾脆不寫出實際有出席的議員，日前甚至發生議員詐領出席費的醜聞。

負責監督台北市議會的「首都監督聯盟」召集人廖惠也感嘆，像是台北市議會，雖然已經有很多人在關注，但就以台北市議會第十二屆第五次大會的出席率來看，平均統計出席率僅有44%，廖惠質疑，如果是個學生，連最低的基本出席率60%都沒達到，「這樣的議員表現能算是及格嗎？」

監督團體盼議員「逆向思考」

桃園在地聯盟的潘忠政指出，2013年開始聯盟努力監督議會，一開始公民團體不能進入議會，要有議員帶才能進去，爭取後變成可以進去，但不能拍照也不能隨便走動，之後又再要求議會要直播，現在桃園市雖然表面上看起來有進步，但開放程度還是不足，其中「委員會」不公開就是個關鍵。

潘忠政舉例，審查預算時，一讀時議員看起來都很認真，反對黨議員也會針對預算提出刪除、保留，但等到案子送進沒有公開直播、表決也不記名的委員會，二三讀時就發現，原本說要刪除或保留的預算，最後卻變成都通過；他認為現在「府會一家」的狀況還是很嚴重，如果議會不能發揮監督功效，民眾的權利在協商過程中就會被犧牲。

高雄公民監督聯盟的理事長林莉棻則說，目前全台灣的地方議會都只有公開「大會」，但真正在做實質法案討論和預算審查的各委員會，都沒有對外完整公開，就算有會議紀錄，內容也很簡略，看不到誰出席會議針對法案說了什麼，表決時議員的立場，甚至有的議會連會議紀錄都沒有；根據公督盟的調查報告，其中委員會已轉播的僅有基隆市、嘉義市和澎湖市，會議結束後能看影像的僅有嘉義市和台南市。

公督盟表示，《政府資訊公開法》2005年通過以來，依照第四條及第七條第一項第十款，各級議會之會議紀錄應該公開，但內政部作為地方各級議會之主管機關，依照《地方制度法》第54條規定負責公布地方立法機關組織準則，但是該準則自2005年以來歷經八次修正，卻自始未將資訊公開有關規定納入。

張宏林認為，「若議會無法自律，就需要明訂法規使其遵循。」他們也要呼籲立院儘速三讀《地方制度法》增訂第54條之1修法，解決黑箱議會的陋習，讓人民看得見議員問政，公督盟也將在年底號召選民，汰換守舊又不願意改變的議員，讓願意承擔改革的新血進入地方議會。

核稿編輯：羊正鈺