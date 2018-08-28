《自己的血壓自己救》：如何計算自己的十年心血管疾病發生率？

文：蘇上豪

「十年心血管疾病發生率」計算器

還沒談到高血壓真正的治療策略前，還有個重要的指標必須交代清楚，因為它是第一期高血壓患者「需要藥物控制」的重要參考。

所謂的「十年心血管疾病發生率」，是美國心臟學院（American college of Cardiology，ACC）與美國心臟學會（American Heart Association，AHA）利用多年資料，整理出相關危險因子及其加權比重後，得到一個類似計算機的東西。讀者可以到下列英文網址試著填看看。

此計算機需填入患者的年紀、姓名、種族、收縮壓、舒張壓、總膽固醇值、高密度膽固醇值、是否有糖尿病、是否吸菸，以及是否接受高血壓治療、是否接受降血脂藥史達汀（statin）治療、是否接受阿斯匹靈治療等十三個參數（低密度膽固醇可填可不填）。

這裡就以我的門診患者王先生當做範本，試算看看。

姓名：王○武

年齡：五十歲

血壓：132/86mmHg

總膽固醇（Total Cholesterol）：220mg/Dl

高密度膽固醇（HDL）：50mg/dL

低密度膽固醇（LDL）：130mg/dL

沒有吸菸、糖尿病、高血壓、高血脂及阿斯匹靈藥物治療。

Photo Credit：時報出版

Photo Credit：時報出版

算出來的結果，王先生的十年心血管疾病發生率是四．二％。那王先生需不需要治療呢？

若按照「高血壓治療及追蹤策略流程圖」，高血壓的治療策略其實只有五大要點；

第一點：不論血壓是否升高，都需要調整生活形態。

第二點：「血壓升高期」（收縮壓120-129mmHg／舒張壓≦80mmHg）需要的是非藥物治療，後文會針對這點詳盡解釋。

第三點：「第一期高血壓」（收縮壓130-139mmHg或舒張壓80-89mmHg），若十年心血管疾病發生率低於十％，則以非藥物治療為主，然後以每三到六個月追蹤為期限。

第四點：「第一期高血壓」，若十年心血管疾病發生率高於或等於十％，則必須加入藥物治療。

第五點：「第二期高血壓」不管如何，都需要導入藥物治療。

換言之，王先生目前的十年心血管疾病發生率四．二％，應以非藥物治療為優先。

高血壓的非藥物治療方法

在沒有高血壓藥物可供選擇的時代裡，非藥物治療一直是醫師對付高血壓的利器。科技進步以後，隨著藥物取得容易，非藥物治療方法彷彿因此變得次要，但《二○一七新版高血壓臨床指引》特別量化了非藥物治療方法的重要性。茲分述如下：

方法一、減重

每減輕一公斤，大約可減低1 mmHg的血壓，看似微小，但很多過重的人只要減到合適的體重，血壓大概也就正常了。減肥方法不在本書討論之列，以下僅告訴大家三大原則：

首先，任何極端、快速、不符合正常生活的減肥方法，都請不要輕易嘗試，否則為了減重傷了身體，得不償失。其次，天底下沒有不勞而獲的事，減肥一定是「不禁一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」的結果，如果「躺著也能瘦」，醫師與營養師可能都要重修學分了。最後，肥胖是一種「習慣」的結果，懶得動是很大的原因，雖說「積習難改」，但只要有心，一定可以達到目標。

各大醫院都有減重門診，甚至是減重特訓班，尋求專業醫療團隊的幫助才能瘦得健康，若是聽信偏方、想利用旁門左道，絕對是弊大於利。

方法二、飲食調整

在高血壓的非藥物治療方法中，飲食調整一直是非常重要，而且是最有效的一種。從早期的限鹽，四十頁提到的坎普納飲食，到一九八五年的DISH（Dietary Intervention Study for Hypertension）研究。一九九七年起，學界開始力推「得舒飲食」（Dietary Approaches to Stopping Hypertension，DASH），這是一種已被公認的健康飲食模式，它的精神是希望每天的飲食要富含膳食纖維、低脂、低鈉，以及豐富的鉀、鈣和鎂。具體飲食建議請看下表，摘錄自美國梅約醫院建議的飲食指南。

食物群 每天1600大卡 每天2000大卡 一份的量 全穀雜糧 6份／天 6-8份／天 =1片全麥吐司

=1/2杯（1杯=240 ml）煮熟穀物

=1/2杯煮熟米或義大利麵 蔬菜 3-4份／天 4-5份／天 =1杯葉菜類

=1/2杯煮熟蔬菜 水果 4份／天 4-5份／天 =1/2杯新鮮水果

=1/2杯100%果汁 低脂／脫脂牛奶或乳製品 2-3份／天 2-3份／天 =1杯牛奶

=1杯低脂優格

=1又1/2杯低脂乳酪 瘦肉、家禽和魚類 3-6份／天 6份／天 =1盎司去皮肉或魚肉

=1顆全蛋

=2顆蛋白 堅果或種子 3份／周 4-5份／周 =1/3杯堅果

=2茶匙種子（葵花子等）

董氏基金會也將「得舒飲食」畫成清晰易懂的插圖。

Photo Credit：時報出版

在此特別提醒，得舒飲食適用於一般人，若是罹患糖尿病、慢性疾病或對麩質過敏的特定族群，基本上都不能比照辦理，建議詢問各醫院的營養師門診，以免適得其反。

方法三、勿過量飲酒

首先要說明的是，《二○一七新版高血壓臨床指引》對於飲酒的建議，基本上是針對那些已經有飲酒習慣的人，限縮他們的飲酒量，找到能夠降低血壓的「每天合理飲酒量」或說標準量（Standard Drink）。

畢竟酒精對於健康的影響雖然向來是研究主題之一，但醫學研究也需顧及倫理道德，不可能讓不會喝酒的人飲酒，藉此研究喝酒對健康的影響，眾所周知，酒精不管如何飲用，都有傷害人體健康的疑慮。

既然有了上述概念，就不該錯誤地認為，研究得到的「標準量」是可以「適量飲酒」的多寡，應該清楚認知，這代表的意思是──超過「標準量」，對身體的健康就有害無益。此一關鍵點相當重要，請讀者不要誤會《二○一七新版高血壓臨床指引》鼓勵喝酒。

多年研究顯示，每天喝下不超過標準量「十四公克酒精」──大約是一瓶酒精濃度五％的罐裝瓶酒、一百五十CC紅酒，或四十五CC威士忌（以酒精度四十％為準）──對心血管有保護作用。這個標準量適用於男性，女性則必須減半。

再次強調，這個標準量是每天喝酒的「高標」，意即若每天喝酒，每天的飲酒量應以此為限。那要是沒有每天喝酒，一次可以喝多少呢？《二○一七新版高血壓臨床指引》沒說，我想也沒有標準答案，因為不規則的飲酒無法設計實驗。

總之大抵來說，有喝點酒而沒有酒癮的人，會比完全不喝酒的人長壽些，但這裡的「有喝點酒」，當然不是指每次都喝到爛醉如泥！

方法四、運動

運動可以降低血壓，這是《二○一七新版高血壓臨床指引》中最精彩的部分，因此我邀請敏盛醫院物理治療師合作，根據《二○一七新版高血壓臨床指引》設計了一系列低強度運動，讓大家可以照著做，達到降血壓的作用。

這系列運動可分成兩大部分，一是有氧運動，另一是肌耐力訓練。

書籍介紹

《自己的血壓自己救：輕鬆了解最新版高血壓臨床指引》，時報文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：蘇上豪

你知道左手與右手的血壓值可能相差到20mmHg以上嗎？

你知道血壓測量其實分成三種嗎？

你知道量血壓至少要量兩次以上，取其平均值嗎？

在醫學權威機構「美國心臟學會」（AHA）領銜之下，全美十幾個醫學協會於2017年底共同發表了《2017新版高血壓臨床指引》，鄭重宣布將高血壓的定義與標準調降至130/80mmHg。

標準值降低，那些血壓在臨界值、或正接受高血壓藥物治療的人，不就得吃更多的藥？不！《2017新版高血壓臨床指引》明確指出，改變生活形態與做運動，都可以降低血壓！

治療高血壓絕非只有吃藥一途，非藥物治療其實才是長久之道。非藥物治療方式有哪些？哪些人適合使用？甚至量血壓要用哪一隻手才對？從介紹最新研究到解說最基本的「正確量血壓」方法，心臟血管外科主任蘇上豪醫師將在書裡為我們一一解答與血壓的各種治療與保健相關問題。

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航