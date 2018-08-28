《用心於不交易》：如何判斷一間公司是否有「競爭優勢」？

文：林茂昌

競爭優勢的背後往往是穩固的人脈網絡

前不久，和幾位友人聚會，一位曾經在某藥廠從事業務工作的朋友說，藥廠的業務員對醫師多半畢恭畢敬，因為醫院是他們的衣食父母。但他發現，少數資深的業務員幾乎是「躺著幹」，因為他們和醫師有長期合作的關係，醫師通常也不願意隨便更換藥商，除非是有特殊事件。無獨有偶，另一位從事室內設計工作的建築師朋友也表示，他們對於合作已久的包商，通常也不會隨意換掉，因為室內設計工作常常形同作戰，誰會沒事去更換合作夥伴，那簡直是自找苦吃。

我們一般人的日常生活，也是習慣成自然。譬如，習慣在哪幾家餐廳用餐、習慣搭乘哪種交通工具、習慣聽哪類音樂、習慣看哪些電視節目等。偶爾我們會去試試新的東西，但大多數時候是不想花腦筋的，只求方便習慣就好。因此，我們並不像經濟學教科書所講的，時時刻刻保持理性，對每一個行為，尤其是消費行為，會去徹底的蒐集資訊、研究比較、選擇最優者，反而是「方便就好」。

奇美集團創辦人許文龍曾說，他喜歡用生態學的角度來看生意。企業或市場，就好像一個生態體系，個體與個體之間，有複雜的相互依存和競爭關係，企業不可能獨立生存。這些關係之複雜，完全超乎我們的想像。除了同業間的競爭關係、上下游廠商的供需合作關係之外，別忘了，企業是由人所組成，所以還有企業與員工的關係、A企業員工與B企業員工的關係、企業與股東的關係，當然還有企業與消費者的關係。這麼複雜的互動，我們如何判斷某家企業具備有意義的優勢呢？尤其是，我們只能從公開資料取得訊息，而這些關係通常不是公開資訊的範疇，更別說該如何判斷了。

當然，我們可以從一些故事性的報導，來了解一家公司是否具有很好的合作關係。例如，一些知名家族或人士所經營的企業，經常成為媒體的焦點，但這畢竟不是一個客觀的方法，媒體的報導經常有所渲染，而且若不是熱門人物或企業的話，可能完全不會受到媒體的青睞，所以這只能當作參考。

如果公司不錯，大股東為何要拋股至最低水位？

那麼該如何著手呢？其實很簡單。我們所要確認的，只是一家公司是否擁有優勢的合作關係，至於這關係是什麼、如何建立、有什麼故事等，雖然也很想知道，但不知道也無大礙。如果看到蜜蜂或蝴蝶成群飛舞，我們便能知道，這裡一定有美麗的花朵。同樣的道理，如果一家公司擁有價值不斐的合作關係，其股東和員工應該最了解，一定長期享受此一優勢，至於那些董監持股不足，經常發生改選之爭的公司，則可以直接剔除。如果公司不錯的話，原始大股東為何要拋售持股到最低水位？

如果一家公司的前幾名大股東持股成數高，而且幾乎是原始股東，並長期持有，甚至長達數十年持有，我們幾乎可以肯定，這其中必有緣故。這種長期的持股關係，隱含著公司擁有一個穩固的人脈網絡，這是非常珍貴的東西。這些大股東的長期關係，如果容許我們進去仔細探究，將會發現，其實就是上下游、客戶、幹部，和員工的人際網絡。

這種公司的股東會很特別，尤其是在景氣低迷、業績不佳時，更是感人。你不會看到張牙舞爪的職業股東在現場作秀，只會看到許多慈祥的長者在私底下為臺上的經營團隊打氣：「沒關係，我們只要好好做就行了。」類似這種股東和經營團隊之間，很可能是數代世交的關係。

股東和員工的持股狀況，更是觀察指標

員工的情況也類似。挖角、被挖角、裁員、無薪假、抗爭等事例，只顯示出一家公司對員工的關係，僅止於冰冷的聘雇契約而已。這種關係是薄弱的，很容易瓦解。就算公司有什麼優勢，恐怕也不會長久。

相反的，如果員工對公司有信心、有熱誠，會明顯表現在他們的持股上。好公司的員工不會一拿到配股就拋售，因為他們知道公司的價值，值得長抱，也樂於長期持有。關於這部分，我們至少可以觀察公司主管持股的變動情形。總之，一家擁有合作優勢的公司，除了表現在獲利數字之外，常常也反映在股東和員工的持股狀況上。因此，我們可以用這點作為輔助，當作判別一家公司是否具有長期合作優勢的參考。

這是一個輔助概念，所以不適合訂定明確的規則，而比較依賴經驗的累積與綜合判斷。我的建議是，找幾家不同類型的公司，例如台積電、鴻海、統一超或其他公司，去看看每一家公司的大股東和經理人的持股狀況，但是不要只看一年，要多看幾年的資料，漸漸的，你就會累積出一些心得了。當然，我們也要去看那些獲利不穩定企業的資料，畢竟多看、多比較，一些微妙的感覺自然就會產生。也許你還不知道要到哪裡去蒐集這些資料，沒關係，現在開始留意都還不遲。請看各上市公司的年報，也可以上網至「公開資訊觀測站」查詢。

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書籍介紹

《用心於不交易：我的長線投資獲利秘訣：下好離手，不要動作。》，大是文化出版

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作者：林茂昌

作者林茂昌，國內知名翻譯家，翻譯過多本重量級財經著作，但更厲害的是，他執筆創作前原本是績效卓越的專業級投資者，他的第一本書《我的職業是股東》，告訴你投資為什麼容易賠錢。

本書是他的第二本書，告訴你：投資想獲利，其實來自於不交易。歡迎進入林茂昌的不交易的世界。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航