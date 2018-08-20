半信半疑的人反而會覺得算命最準？

《鐵齒銅牙紀曉嵐（第四部）》有一段談及算命，非常有趣，也充滿有洞見，可以用來說明人的心理認知機制：

紀曉嵐問皇帝：「你信不信算命嗎？」

皇帝：「信，也不信。」

紀曉嵐：「這就太好了。算命這玩意兒，你太信就不準了，不信也不準；就是又信又不信的，他就最準了。」

劇中紀曉嵐並不是真的覺得算命準，他知道這是江湖術士的把戲，亦曾指出這些術士是如何引導別人相信其算命結果。當時他說這番話，純粹想隨黃三爺（皇帝）逗弄裝扮成術士的和二（和珅）。

《鐵齒銅牙紀曉嵐》影片截圖

他這番話應該怎樣理解呢？首先，老紀說不信命的人會認為算命不準，這沒多大出奇，畢竟這類人會認為命理並沒定數，所以認定算命就是騙人的東西，自然會去主動找其破綻，證明其不準。

但為什麼太相信命的人又覺得不準呢？按正常道理來說，如果一個人相信命，應該會很沉迷於命理算術之中，認定裡頭有真理才對。紀曉嵐對此沒有多作解說，但我想關鍵在於個「太」字，如果一個人太相信命，相信到太上心，凡遇上事情都會和算命結果作一對照，這時他反而更容易發現算命是時準時不準，並沒有真的能完全預測自己所有際遇。

相比之下，那些又信又不信、介乎兩者之間的人，反而可能因半信半疑而沒上心記著所有算命結果；當遇上不好（或好）的際遇時，回想起那些「應驗」了的算命結果，卻想不到其他不準的預測，才覺得算命很準。

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在認知心理學裡，這種人之所以特別覺得命理很準，是因為犯上「確認偏差」（Confirmation bias）的思考毛病，亦即選擇性回憶和蒐集那些有利於命理的證據，忽略了那些不利的證據。他們可能不是故意選擇忘記那些不利於命理的證據，只是他們「信又不信」的心理狀態誤導他們走進確認偏差的陷阱之中。

當然，我相信並不是所有半信半疑的人都會墜入同樣陷阱之中，關鍵在於我們有無意識主動去尋找否定證據，而不是一味往應驗的事宜鑽進去。「確認偏差」可謂認知偏差之父，它植根於大腦的思維系統之中，因此即使是思考很謹慎的人也會犯上這個毛病，只接受那些和自己現有世界觀和相信相容的新信息和證據，有意無意過濾與之矛盾的信息。

據說，達爾文為了對抗確認偏差，曾經養成以下習慣：隨身攜帶筆記，當他想到某個理論或信念，就強迫自己在30分鐘之內記錄與之矛盾的觀察，因為他知道大腦會在30分鐘後主動忘記那些反駁證據。[編註]

也許我們應該學習達爾文的方法，當我們越相信自己的信念，就越應該主動尋找那些反面的證據，做個聰明而謹慎的人。

編註︰這個說法來自達爾文的自傳。

本文獲授權轉載，原文見書生百用。

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責任編輯︰鄭家榆

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