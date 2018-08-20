《與神同行︰最終審判》︰恩怨情仇大爆發

第一集《與神同行》是史丹福很欣賞的作品，雖然我對韓式的煽情情節並不特別有感覺，但我卻非常欣賞電影構建的龐大世界觀，整個地府有一套完整的規矩，有自己的歷史文化。這種世界觀的構建在好萊塢電影是司空見慣的，但在亞洲電影卻是寥寥可數的。而且電影的特技出色，雖然及不上好萊塢電影，但還是足以令大家眼前一亮。各個地獄的設計明顯下過苦工，非常壯觀美麗。

新一集表面上是審判上集主角的弟弟，實則上是借此來揭破三位地獄使者的身世之謎。為免劇透，我還是不多談他們身世了，留待大家入場發掘。不過基本上，他們牽涉到的恩怨情仇，曲折離奇，峰迴路轉，甚有金庸小說的味道。電影再藉此帶出「原諒」與「面對」的主題，單就電影的深度與信息，新一集比上一集更為出色，我非常欣賞。

Photo Credit: 電影《與神同行：終極審判》圖片 / KINGMART AD. CO.

儘管我很喜歡三位地獄使者的恩怨情仇故事，但電影說故事的技巧卻未免太低層次了。上一集透過不同的審判去揭露主角的身世，這集卻單靠成造神直接說出他們身世，實在是太平鋪直敘了，真要扣扣分。假如導演肯花點心思完善說故事的技巧，電影一定可觀得多。

其他方面，這集一如上集，特技出色，把地獄繪畫得壯麗漂亮，而且又加入了古代戰爭千軍萬馬的大場面，非常壯觀。有一幕明顯向某好萊塢大片致敬的特技場面，好笑是好笑，但似乎過火了，也與電影的風格不太協調，讓人有點出戲。 至於新加入的馬東錫飾演成造神主要負責放笑彈，頗為可愛。另外，他負責說出地獄使者的身世，在本集的劇情中非常重要。但正如我之前所說，我不欣賞這種平鋪直敘地直接說出故事的方法。

總的來說，我欣賞電影的內涵，欣賞電影所說的故事，但它說故事的手法就真的尚有改進空間。我也欣賞電影的野心，竟然可以把一個建基於韓國文化的故事發展成一個有自己世界觀的大型動作特技電影系列。我期待它可以慢慢發展成一個拍得上好萊塢、可以獨當一面的韓國電影系列，希望它千萬不要如大部分電影系列一樣，走上越拍越爛這條萬劫不復的道路。

史丹福推介度︰80/100

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

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責任編輯︰鄭家榆

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