受害人也是加害者？MeToo運動先鋒、義大利女星被指控曾性侵17歲男童星

義大利女星艾莎阿基多(Asia Argento)因指控好萊塢製片哈維溫斯坦性侵,成為「#MeToo」反性騷擾/反性侵運動先鋒,如今傳出她支付大筆錢給一名自稱17歲時遭她性侵的男星吉米貝奈特(Jimmy Bennett)。



《紐約時報》19日報導,他們接獲匿名爆料者提供的文件指出,阿基多2013年在美國加州一家旅館房間性侵了一名叫吉米班奈特的藝人,阿基多更承諾在今年四月提供38萬美元(約新台幣1,169萬元)款項給他。三名知情人士的證實,那些文件是真的。根據文件所述的時間推算,事發當時班奈特剛滿17歲,阿基多則是37歲。而加州的最低性自主年齡為18歲,只要跟18歲以下的人發生性關係,無論是否合意,都屬於犯罪。《紐時》試圖聯繫阿基多及經紀人,但都沒有回覆。

事發當天:阿基多發文「這是我最幸福的一天」,貝奈特卻感到羞辱

現年22歲的班奈特6歲時以一部道奇(Dodge)休旅車廣告,開啟他的童星生涯,而後他陸續接了幾十個商業廣告,並上過許多電視節目。2003年,貝奈特開始涉足電影,隔年,貝奈特在阿基多執導、演出的電影〈心是會騙人的〉(The Heart Is Deceitful Above All Things)中飾演一名受性侵害的男孩,而當時阿基多飾演將小男孩推入火坑的母親。文件指出,對班奈特來說,大他20歲的阿基多亦師亦母,兩人自從那部電影後就斷斷續續的聯繫。

被指控性侵那天,2013年5月9日,兩人相約在加州瑪麗安德爾灣(Marina Del Rey)的麗思卡爾頓飯店(The Ritz-Carlton Hotel)。Instagram上還找得到阿基多那天發布的貼文:「我在惶恐的情緒中,像是沒有明天的抽著煙,等待我失散多年的兒子、我的愛#吉米貝奈特。」

根據《紐約時報》獲得的和解文件,貝奈特表示,當天家人開車送他到飯店,但阿基多以「想跟演員獨處」為由,要求貝奈特的家人離開。她給貝奈特酒精飲料,給他看一些她寫用飯店信紙寫給貝奈特的話。然後阿基多吻了貝奈特,把他推到床上,進行口交。文件說,她爬上他的身體,兩人發生了性關係。最後,她要求他拍了許多照片。

那天稍晚,阿基多在Instagram上張貼了他與貝奈特的親暱合照,寫下「與#吉米貝奈特相聚是我生命中最幸福的一天。」但根據文件,當貝奈特回到家,他開始感到「極度困惑、羞辱和噁心。」

Happiest day of my life reunion with @jimmymbennett xox asiaargento(@asiaargento)分享的貼文 於 PDT 2013 年 5月 月 9 日 下午 1:08 張貼

不過《紐約時報》搜尋班奈特的帳號,2013年6月8日,也就是事發約一個月後,班奈特曾在阿基的版面多發布一張相片,照片中包括阿基多給班奈特的紀念品,Twitter貼文寫著「想念你媽媽!!!!」(他的推特帳號最近被關閉了。)

阿基多把自己定位成「受害者」,勾起他的創傷

2017年10月,女星阿基多公開自己1997年21歲時,於坎城影展期間遭哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)性侵往事,成為#MeToo反性侵運動的先驅。在今年5月的坎城影展上,她更針對#MeToo事件,發表了慷慨激昂演說,告訴觀眾:「事情有了變化。我們不會讓你逃過懲罰。」

根據文件的提告書,班奈特的律師表示,看到阿基多將自己定位為「性侵受害者」,讓貝奈特難以忍受。阿基多公開表達自己是性侵受害者,喚起了班奈特在飯店的不好回憶。班奈特在阿基多於去年10月公開指控溫斯坦性侵的一個月後,採取法律行動。

文件中,阿基多的委任律師高德柏格(Carrie Goldberg)表示,這筆錢是為了「幫助班奈特」,並感嘆阿基多不得不與那些「找你長處和弱點下手的人」打交道。

班奈特的律師團則表示,這起性行為讓曾是童星的班奈特內心受創,影響了心理健康,事件創傷也連帶影響他的收入。班奈特的律師指出,班奈特在2013年與阿基多會面前,五年內賺了超過270萬美元(約台幣8,284萬),但他從那以後出現創傷反應,收入下降到平均每年6萬美元(約184萬台幣)。班奈特的提告書表示,將針對「蓄意造成精神痛苦、薪資損失以及攻擊」,尋求350萬美元(約台幣1億739萬元)損害賠償。

《紐時》試圖聯繫阿基多及經紀人,但都沒有回覆。《獨立報》報導,#MeToo運動的另一位領導人蘿絲・麥高文(Rose McGowan)則在社交媒體上回應這則報導,她寫道:「10個月前,我認識阿基多,我們的共通點就是都曾被哈維・溫斯坦攻擊。我的心碎了。我將繼續為所有受害者繼續工作。」

核稿編輯:楊之瑜