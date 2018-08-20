受害人也是加害者？MeToo運動先鋒、義大利女星被指控曾性侵17歲男童星

義大利女星艾莎阿基多（Asia Argento）因指控好萊塢製片哈維溫斯坦性侵，成為「#MeToo」反性騷擾/反性侵運動先鋒，如今傳出她支付大筆錢給一名自稱17歲時遭她性侵的男星吉米貝奈特（Jimmy Bennett）。



《紐約時報》19日報導，他們接獲匿名爆料者提供的文件指出，阿基多2013年在美國加州一家旅館房間性侵了一名叫吉米班奈特的藝人，阿基多更承諾在今年四月提供38萬美元（約新台幣1,169萬元）款項給他。三名知情人士的證實，那些文件是真的。根據文件所述的時間推算，事發當時班奈特剛滿17歲，阿基多則是37歲。而加州的最低性自主年齡為18歲，只要跟18歲以下的人發生性關係，無論是否合意，都屬於犯罪。《紐時》試圖聯繫阿基多及經紀人，但都沒有回覆。

事發當天：阿基多發文「這是我最幸福的一天」，貝奈特卻感到羞辱

現年22歲的班奈特6歲時以一部道奇（Dodge）休旅車廣告，開啟他的童星生涯，而後他陸續接了幾十個商業廣告，並上過許多電視節目。2003年，貝奈特開始涉足電影，隔年，貝奈特在阿基多執導、演出的電影〈心是會騙人的〉（The Heart Is Deceitful Above All Things）中飾演一名受性侵害的男孩，而當時阿基多飾演將小男孩推入火坑的母親。文件指出，對班奈特來說，大他20歲的阿基多亦師亦母，兩人自從那部電影後就斷斷續續的聯繫。

被指控性侵那天，2013年5月9日，兩人相約在加州瑪麗安德爾灣（Marina Del Rey）的麗思卡爾頓飯店（The Ritz-Carlton Hotel）。Instagram上還找得到阿基多那天發布的貼文：「我在惶恐的情緒中，像是沒有明天的抽著煙，等待我失散多年的兒子、我的愛#吉米貝奈特。」

根據《紐約時報》獲得的和解文件，貝奈特表示，當天家人開車送他到飯店，但阿基多以「想跟演員獨處」為由，要求貝奈特的家人離開。她給貝奈特酒精飲料，給他看一些她寫用飯店信紙寫給貝奈特的話。然後阿基多吻了貝奈特，把他推到床上，進行口交。文件說，她爬上他的身體，兩人發生了性關係。最後，她要求他拍了許多照片。

那天稍晚，阿基多在Instagram上張貼了他與貝奈特的親暱合照，寫下「與#吉米貝奈特相聚是我生命中最幸福的一天。」但根據文件，當貝奈特回到家，他開始感到「極度困惑、羞辱和噁心。」

Happiest day of my life reunion with @jimmymbennett xox asiaargento（@asiaargento）分享的貼文 於 PDT 2013 年 5月 月 9 日 下午 1:08 張貼

不過《紐約時報》搜尋班奈特的帳號，2013年6月8日，也就是事發約一個月後，班奈特曾在阿基的版面多發布一張相片，照片中包括阿基多給班奈特的紀念品，Twitter貼文寫著「想念你媽媽!!!!」（他的推特帳號最近被關閉了。）

阿基多把自己定位成「受害者」，勾起他的創傷

2017年10月，女星阿基多公開自己1997年21歲時，於坎城影展期間遭哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵往事，成為#MeToo反性侵運動的先驅。在今年5月的坎城影展上，她更針對#MeToo事件，發表了慷慨激昂演說，告訴觀眾：「事情有了變化。我們不會讓你逃過懲罰。」

根據文件的提告書，班奈特的律師表示，看到阿基多將自己定位為「性侵受害者」，讓貝奈特難以忍受。阿基多公開表達自己是性侵受害者，喚起了班奈特在飯店的不好回憶。班奈特在阿基多於去年10月公開指控溫斯坦性侵的一個月後，採取法律行動。

文件中，阿基多的委任律師高德柏格（Carrie Goldberg）表示，這筆錢是為了「幫助班奈特」，並感嘆阿基多不得不與那些「找你長處和弱點下手的人」打交道。

班奈特的律師團則表示，這起性行為讓曾是童星的班奈特內心受創，影響了心理健康，事件創傷也連帶影響他的收入。班奈特的律師指出，班奈特在2013年與阿基多會面前，五年內賺了超過270萬美元（約台幣8,284萬），但他從那以後出現創傷反應，收入下降到平均每年6萬美元（約184萬台幣）。班奈特的提告書表示，將針對「蓄意造成精神痛苦、薪資損失以及攻擊」，尋求350萬美元（約台幣1億739萬元）損害賠償。

《紐時》試圖聯繫阿基多及經紀人，但都沒有回覆。《獨立報》報導，#MeToo運動的另一位領導人蘿絲・麥高文（Rose McGowan）則在社交媒體上回應這則報導，她寫道：「10個月前，我認識阿基多，我們的共通點就是都曾被哈維・溫斯坦攻擊。我的心碎了。我將繼續為所有受害者繼續工作。」

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核稿編輯：楊之瑜