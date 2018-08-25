中式早餐兵法全攻略華北篇（下）：黃河南北各式各樣的不同早餐

【河北省】〔保定〕保定驢肉火燒

河北的驢肉火燒分為圓形火燒夾熱的醬驢肉的保定驢肉火燒，和長方形熱燒餅夾滷過放涼的驢肉的滄州市的河間驢肉火燒。我們首先看到的保定驢肉火燒的發源地之一保定是河北的古城，在清朝和民國初年都是河北（當時的直隸）的省會。

驢肉火燒會出現和盛行於保定與滄州的河間一帶的原因，是由於在以前，這一帶是向京師運送物資與糧草的重要通道，因此這個區域的牛、馬、驢等用來運送貨物的牲畜特別地多。人們會把年老不能再幹活的牲畜宰殺來吃。只不過由於康熙禁止民間私自宰殺牛、馬，加以驢子的價格又相對便宜，因此殺驢吃肉的習慣逐漸形成，再加上當地人普遍會烙製火燒，久而久之，驢肉配火燒的飲食習慣就這麼形成了。

保定驢肉火燒的發源地是保定市徐水區的漕河鎮。漕河鎮，因流經當地的徐河支流漕河而得名。有道是：「保定驢肉源自徐水，徐水驢肉根在漕河，談保定言必稱驢肉，談驢肉言必稱漕河。」好的驢肉火燒要從選驢開始。判斷驢年紀的方式是看牙齒數量，所謂一對牙三歲口，兩對牙四歲有，五至六歲邊牙現，七咬門齲八咬邊。也就是說，滿口牙的驢已經七八歲了。

驢三歲以內是幼年，七歲以後為老年，中年驢為三至七歲。而用來吃的的驢肉，最好用四至六歲的中年驢，這時的驢的肉肥體健，而且肉質不會太老或太嫩，最為適合燉煮。而煮驢肉最好要用老湯，一鍋驢肉燉上個一天一夜，不但讓肉吸飽老湯的味道，還不能燉爛掉，這樣才能剁成小丁而結實完整地夾進火燒裡。

除了驢肉之外，火燒中還常夾入一種用地瓜粉混合燉驢肉的肉湯的湯凍，稱為「燜子」。另外，用醬油、辣椒、花椒和蔥、薑燉煮到軟爛的「驢板腸」（大腸）也一起加進火燒裡，再配碗驢雜湯，那才叫完美。

驢肉火燒的火燒是用死麵做的，而做火燒在當地稱為「打火燒」。首先把麵團擀成一公分厚，塗上驢油後捲成柱狀，這樣烤好之後就會有一層一層的。再來揪成麵劑，揉成小饅頭的形狀，再抹上驢油，然後就可以放到特製烤爐的上層鐵板上。

這時，打火燒的師傅拿起一個特製的的圓木，在上頭一蓋一壓之後，火燒就成了圓餅狀。然後在火燒上下兩面烙至八成熟的時候，再架在叉子上放入烤爐下層的烤箱中烤，等烤到火燒變得顏色通體焦黃並且鼓脹起來之後，火燒就打好了。

〔河間〕河間驢肉火燒

前面說到保定驢肉火燒的火燒是在麵劑子上上抹驢油後揉成小圓球像用一圓木板壓了再烙成圓火燒；河間驢肉火燒的火燒在麵團上抹油後則是抻成長方形，然後左右向中間對摺兩次，用麵杖擀薄再烙。

而在驢肉方面，保定驢肉火燒選用太行驢，河間火燒驢肉選用渤海驢，太行驢要比渤海驢更細嫩些。此外，保定的驢肉是熱著吃的，帶有老湯滷汁的淳厚味道，並且不會在火燒裡面夾上蔬菜等配料；河間驢肉是加進火燒的時候是涼的，像是醬牛肉。

因此，河間驢肉火燒中的驢肉和燜子在煮好之後要先在案板上放涼，然後再考靠剛烤好的火燒的溫度將燜子慢慢融化，讓湯汁滲透到火燒裡。 我們常聽到「天上龍肉，地上驢肉」這句話，是因為以肉質來說，驢肉比牛肉的纖維要細，因此口感更好，而和豬肉比起來的話，驢肉又沒有那麼肥膩，更沒有羊肉的膻味，因此才有此一說。

至於這個說法則是相傳，八仙之一的張國老在大旱之年，體恤民情，施道法為百姓祈雨，百姓為感謝他，用一口大鍋，把老弱的驢子宰殺後，放到鍋里烹煮，沒想到肉熟之後鮮香無比，飢腸轆轆的張果老吃後大呼過癮！就留下了「天上龍肉，地上驢肉」這個名句了。

〔廊坊〕香河肉餅

平常吃的餡餅都是麵皮厚而肉略少，而位於北京和天津兩個直轄市中間的河北廊坊市，有種麵皮特別地薄而肉厚油汪的香河肉餅。香河肉餅的前身是一千多年前北方遊牧民族突厥的突厥餅。由於遊牧民族招待客人，都以豐盛的牛羊肉來代表好客，因此在招待客人時，主人都會專門做皮特別薄的肉餡餅，以表示自己的熱情。

後來在明初，明成祖朱棣遷都北京的時候，有大批回族人被遷移到北京東部河北的香河一帶。其中有個姓哈的人家搬來之後，開了間叫「哈家店」的餡餅店，販賣他們家祖傳的餅。而經過他們家好幾代的研究和改良後，就成了現在的香河肉餅。而這間店傳到現在，就是香河縣的「哈家老店」。

現在的香河肉餅的特點依然是麵少而肉多，有著完整綿密的三大層。兩層薄如紙般的麵皮夾著一層餅狀混合了蔥薑蒜的肉餡。烙的時候在平鍋裡一轉一翻之後刷上油，使時薄如紙紙一般的麵皮會被油浸成半透明狀，幾乎可以看到肉餡，最後烙到兩面焦黃，便可出鍋享用。

【北京】豆腐腦

在上一篇的《北京小吃之兵法》，介紹了爆肚、炒肝、滷煮火燒、豆汁、焦圈、燒餅與褡褳火燒等小吃。這篇以早餐為主題，因此我們再來看看豆腐腦和雜碎湯。

從西漢時候淮南王劉安請了術士為他煉製長生不老的仙丹，卻誤打誤撞地發明了豆腐開始，這種細膩而營養的食品就再也離不開中國人的餐桌，而豆腐更是一道不管你身在何處，說著何種語言，永遠都是以中文的豆腐來發音的食材和料理。

而豆腐腦和豆花則都是做豆腐的中間產物。先是豆漿，再來是豆腐腦，然後是豆花和豆腐。豆腐腦軟嫩，等到再凝固一點朝了豆花後則是口感凝滑，而豆腐則是豆花放入模具裡面壓實更加凝固之後的產品。

豆腐腦是中國各地都有的小吃，北方人吃鹹的，南方人吃甜的，四川人則吃麻辣口味的。在北京，滷汁味道鹹香適口而豆腐又潔白細膩的一碗豆腐腦，是配饅頭、燒餅、油條等早餐的最佳流食搭檔。而豆腐腦又有回民的與漢民的之分。回民最愛吃的是滷子是羊肉和口蘑做的，漢民的滷子則是肥豬肉片。

而做豆腐腦的關鍵則是「點漿」，亦即將破開的黃豆用水泡開後磨成豆漿，然後過濾後用大鍋以小火加熱。燒開後倒入保溫容器加入石膏溶液使之混合，靜置數分鐘後就會逐漸凝固，這就是豆腐腦。而在豆漿與石膏溶液混合的過程中，會以長勺垂直伸入豆漿中，然後由底部猛然往上提起。這個藉由豆漿的翻滾均勻混合豆漿與石膏溶液混合的作法稱為「點滷」。

而盛出一碗豆腐腦也有講究，要用銅製平勺沿豆腐表面略向下切少半勺時往上舀，然後盛入碗內，讓豆腐呈饅頭狀突起，然後再用勺子把豆腐罩住，將多餘的汁水控出，然後將淋滷汁蓋滿整碗豆腐腦再加蒜泥和辣椒油就好了。一碗好的豆腐腦要求豆腐要不碎、不苦、不糊、不澀，而滷汁則是必須要不糊、不坨、不澥並且鹹淡適度。

雜碎湯

寒風凛烈的冬日早餐，如果能來上一碗把羊肚、羊肺、羊心、羊腸和羊頭肉煮到六成熟，再按照不同部位切絲切條切塊後，再下到牛棒骨和羊肉所吊的白湯裡煮的雜碎湯配燒餅，實在是太美了。 這種清真小吃在北京會在秋風吹起時和涮羊肉、爆肚一起登場，又叫「白湯雜碎」。吃的時候盛上一碗羊雜碎，然後加麻醬、香菜、辣油後，澆上白湯即可享用。

〔天津〕嘎巴菜

除了一開始討論的煎餅餜子外，天津最普遍的早餐則是嘎巴菜。和煎餅一樣，嘎巴菜也是由山東煎餅演變而來的。由於在山東、河北鄉間本來就會把煎餅泡著吃的習慣。後來一些來到天津衛謀生無的山東人，就地取材用綠豆磨成細麵打成糊後煎成餅，再切條沿街叫賣。幾經演變，改成滷子恰和天津衛的重鹹口味後，這道經濟實惠「嘎巴菜」就成了天津獨有的別具風味的小吃了。

不過嘎巴菜的煎餅也並非純綠豆粉，而是用八成去皮綠豆粉，摻上兩成老米研的粉和的糊攤成的。而嘎巴只的就是鍋巴、嘎巴是天津的叫法。但雖說它叫嘎巴菜，可攤的煎餅卻講究必須是純豆青色，不能見到半點煳調的鍋八。而嘎巴菜也不是菜，是一碗熱騰騰、稠乎乎的麵片羹。

一碗好的嘎巴菜有著幾項基本的要求。首先要求用綠豆為主料，配置少量老米。以吃出豆香和米的脆感為佳。綠豆去皮，而且豆米比例必須隨著季節變化而不同。二是嘎巴外觀，正宗的嘎巴外觀為淺豆綠色，呈柳葉狀。三要求滷汁外觀，顏色鮮亮，稠而不黏，吃盡碗中嘎巴，餘汁要不澥不散。四看滷汁品質，要能夠吃出嘎巴菜的原味。五看滷汁製法，嘎巴菜滷子為純素滷，包括醬油、蔥花、薑末、五香粉、八角、豆腐乳、麵醬等，然後再勾縴。

吃的時候則是先把嘎巴加到滷子裡，然後適當攪拌後盛入碗內，並根據各人喜號，加入腐乳汁、辣椒醬、芝麻醬和香菜等調味料即可。嘎巴菜的創始人名叫張蘭，清朝的時候再天津賣煎餅維生。後來又將店名張記煎餅鋪改為大福來鍋巴菜，直到今日。

卷圈

還有一種天津人的早餐卷圈，是將豆芽菜、香菜、香干及豆腐乳汁、味精、鹽、香油、紅粉皮和成餡後包春卷皮中油炸而成的天津式春卷。不過卷圈一開始只是早餐店的豆漿長時間熬煮的油皮，揭起來後晾乾再包了蔬菜來吃的副產品。到現在，已成了對天津人而言地位幾乎與煎餅餜子同等級的早餐了。

〔河南〕雞蛋灌餅

雞蛋灌餅雖然現在在中國北方各省都吃得到，但發源地是河南。一說是信陽，一說是洛陽，不過不管是哪裡，雞蛋加餅的這種早餐大概很少會有人不喜歡，再加點醬油和很辣的辣椒更美。

不過雞蛋灌餅不只是蛋餅，而且醬料也是特製的。首先，這雞蛋是真的「灌」進餅裡面的。餅皮的麵團必須是冷水麵團和用開水的燙麵麵團以4：1的比例混合。由於冷水麵團的筋性好、韌性強、拉力大；而燙麵雖然筋性、韌性、彈性都不好，但要取其可塑性，而且做好之後不易變形。

然後把麵醒好後就可以切好抹油酥（麵粉＋鹽＋熱油）做成餅。而這個「灌」，則是以六成油溫煎到餅鼓起來的時候，戳一個小口，然後將打好的蛋液徐徐倒入。等蛋熟了之後就自然地封口，就可以再翻另一面煎了。

雞蛋灌餅的醬料更是畫龍點睛，先將蔥蒜末和辣椒醬一起炒過，再以1:2的比例混合海鮮醬。醬料做好之後，抹在烙好的餅上，加上生菜和自己喜歡的肉片，捲起來就是一道營養豐富又夠味的早餐了。

〔安陽〕扁粉菜

中國八大古都之一的河南安陽古稱「殷」，是商朝的首都，也是甲古文的故鄉。千年之後，這兒居民的色香味俱全的早餐扁粉菜則在河南的早餐界打下了一片天。

這油辣香濃的扁粉菜由粉條與豆腐、豬血、青菜組成，再加上辣椒紅油，早上腦袋再怎麼渾屯吃了之後精神也是為之一振。不過，由於扁粉菜的歷史不過六十來年，所以台灣老一輩隨政府來台的河南老鄉可能聽都沒聽過。話雖如此，如果和這些老先生們說扁粉菜是於燴菜這種安陽的傳統菜餚，可能就能喚起他們的回憶了。

六十多年前，一位名叫崔連生的廚師，看著當時窮人們別說吃肉，就連一點肉湯也難得可以喝得到，苦思如何能讓大家都能吃到味美價廉，而又營養豐富的菜餚。而他由燴菜這個安陽傳統菜餚得到了靈感。但是「海燴菜」、「上燴菜」，普通的也就是「行燴菜」等這些傳統燴菜都用了昂貴的食材。在經過多次嘗試之後，崔連生終於用高湯、粉條、白菜、豆腐和豬血調製成了一種新型燴菜，並命名為「雜燴菜」。

而雜燴菜變為扁粉菜則是在大陸的文革之後。1979年，當時的崔老先生重新在安陽賣起了「雜燴菜」，沒想到一開張生意就火爆異常。當年《河南日報》甚至還做了名為《豆沫楊、修錶王、扁粉崔》的報導，其中的扁粉崔就是崔連生。就這樣，「雜燴菜」便有了一個新的名字，也就是「扁粉菜」了。

扁粉菜最重要的是豬骨、雞骨與香料熬的高湯，而這也是好不好吃的關鍵。而粉條則是大陸稱紅薯粉，台灣稱為地瓜粉的粉條，起的是飽足的作用。而且在下鍋前要在高湯中浸泡4～6小時，使之徹底吸收高湯的美味。而整套扁粉菜早餐在吃的時候還會配油餅和蒜泥。油餅沾著扁粉菜的湯吃，扁粉菜裡的料則是沾蒜泥吃，是道標準的精力料理。

〔洛陽〕不翻湯

河南菜的湯菜多，以早餐來說，在《陜西菜兵法》中我們已經比較了陜西的糊辣湯和河南的胡辣湯。在洛陽，喝肉湯更是早餐的基本，而且不館是哪種肉湯，吃肉都不是重點，用洛陽人的話說就是「肉多了哪能嘗出湯味」，也就是說洛陽人純粹只是愛喝湯。喝肉湯講究「三美」，即「瘦肉、薄餅、原湯」。其中的「原湯」，就是開始熬湯就把水添夠，不能中途加水，這樣熬出的湯才香。然後吃的時候將餅在湯中一泡，再按自己的喜歡的味道調味，更是吃飽喝足。

不翻湯中的「不翻」指的是稀綠豆麵糊在平底鍋裡煎成的薄片，由於不用翻面就熟了，所以被稱做「不翻」。把兩張不翻疊著放在碗裡後，舀些滾燙的豬骨頭湯澆在上面，再放上些粉條、黃花菜、木耳、海帶、蝦皮、紫菜、韭菜等配料，和鹽、醬油、醋、胡椒粉和味精等調味料，一碗不翻湯就完全了。

洛陽不翻湯由劉振生創始至今已有120多年的歷史。現在則已傳第三代，已70多歲的劉呼欄手上。

〔登封〕烙饃卷菜

河南登封的登封這個地名是武則天所封，地處嵩山南麓的登封更是少林寺的所在地，有「武術之鄉」之稱。登封的的早餐烙饃卷菜乍看之下像是山東煎餅捲大蔥，不過煎餅是以發酵過後的麵團所做，烙饃則是用沒有發酵的麵團做的，並且是燙麵所製，因而彈性和筋道都比較差。

炎炎夏日的早上，用烙饃包著豆芽、土豆絲、黃瓜絲和醬肉絲一起吃，不但是爽口開胃而又營養豐富。卷饃也有技巧，要把饃折起三分之一，豎著放手心裡，然後把菜自上而下放好後再捲起，吃的時候則是一手捏著上面，一手捏著下面，這樣就可以防止菜湯滴下來了。

烙饃在河南之外的省份多被稱為單餅。不過，其實最早的烙饃並沒有那麼薄，而是厚餅。只是後來趕時間才漸漸地形成了薄餅的型態。後來有人兩張烙饃加上韭菜、雞蛋等配料烙熟了吃，這樣的做法被稱為菜盒子，而我們這邊說的加入韭菜的配料的菜盒子就是最經典的菜盒子韭菜盒子。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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