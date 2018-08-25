中式早餐兵法全攻略華北篇（中）：青島大包與山東各地的「火燒」

〔青島〕青島大包

爺爺奶奶都是青島人，小時候他們給我吃的早餐就是山東大包、火燒、肉餅、小米粥。或者有時候趕著去上課，爺爺就給我個大饅頭配大蒜。到現在，我還是非常愛生啃大蔥和大蒜，每咬一口都融入我山東人的基因之中。

正如在《包子之兵法全攻略》中提過的，山東大包都是發麵包子，發的好的麵吃起來不但鬆軟又不失彈性，和吃小籠包比起來更多了份實在感。邊吃山東大包邊配著小米粥是小時候的回憶，也是豐盛又樸實的青島味。

而現在的青島，最紅火的是威海路292號的「青島大包」和南京路442號的「光頭許包子鋪」。而在青島一中附近，汶上路3號己的「大邱大包」老闆的母親原本是青島大包的員工，把青島大包的做法傳給女兒之後開了大邱大包這家店。包子有多達二十多種的口味。

肉火燒

台北市杭州南路的青島豆漿店賣的肉餅真是好吃，那邊烙邊烤出來的麵皮、配上汁多噴香的蔥肉餡兒，是我在台北的早餐首選之一。不過這肉餅在青島叫肉火燒，真正要說肉餅的話，指的是它的餡兒。因為它的餡兒並非像是包子或餃子一樣是單純填進去和包進去的，而似類似漢堡排般的肉派狀肉餡。

青島的「老梁記甜沫肉火燒」的老版老梁原本在大酒店工作，十多年前以自己多年的廚師經驗開發出自己的獨家火燒秘方，從十多年前在青島市瑞昌路開第一間老梁記到現在，已經在青島陸陸續續開了13家分店。

除了招排的烤肉火燒外，其它還有醬汁、臘肉、木耳肉發展出了胡蘿蔔、雞心、海帶豆腐、角瓜雞蛋、黃花魚等口味的火燒。其中的黃花魚火燒更是要在開海期才能吃到的，而這裡的黃花魚由在外海捕的船隻直接提供，且餡料要求一定要是16公分左右的野生小黃花才能用來當餡兒。

膠東大蝦麵

青島所在的膠東半島本來有著豐富的海產。漁民常常把大明蝦（山東叫大蝦）加個雞蛋配麵當早餐吃，這道簡單而又鮮美的麵就是膠東大蝦麵。湯頭是高湯加上蝦腦、鹽、胡椒粉勾縴而成，然後連同煮好或煎好的荷包蛋和大蝦一起倒在煮好過過冷水的麵上，再灑上韭菜和香菜就好了。

〔濰坊〕濰坊肉火燒與槓子頭

前面提到的山東的肉火燒又以濰坊的最為出名，一般稱為濰坊肉火燒，本地人則稱之為老濰縣肉火燒。濰縣是濰坊的古稱，它是濟南、青島之間重要的交通樞紐，也是山東內陸地區與膠東半島地區的咽喉。

濰坊三大美食分別是肉火燒、和樂、朝天鍋。其中「和樂」是起源於山西、陝西，再經北京傳至濰坊的一種由密鑿細孔的河漏床上壓出的蕎麥麵條「河漏」演變而來的。不過河漏是古稱，現在大多數地方一般稱為餄餎，濰坊則稱為和樂。朝天鍋則是烙餅捲肉。不過這裡我們先只談濰坊肉火燒。

與許多中國知名的小吃一樣，濰坊肉火燒也是在城隍廟附近發展出來的，而濰坊當地的肉火燒中，最正宗好吃的也就叫城隍廟肉火燒。而光是在城隍廟街上，就有著十幾間賣肉火燒的店。

做肉火燒通常是一個師傅和麵、包餡，用手做成餅狀，然後放在火爐上面先煎烙使其兩面定型。而另一個師傅則是把火燒放入爐膛裡烤，並會隨時用一種特製的U型長鐵叉掏出火燒翻動，然後再送入爐內繼續烤。這種爐子很特別，四周都封口，只在中央開一個小口，而爐子表面則是煎餅的鏊子。而肉火燒就這樣在土爐子內外經過烙、烤、烘、燒等幾道工序後，約十分鐘便可出爐。

肉火燒絕對少不了的配料就是蔥了，一口咬下那又脆又香的麵皮後，燙口的熱氣與香氣送進口中的是被蔥香環繞著的肉汁和肉餅。雖然吃起來燙口，但是這熱氣所激出的美味可有著加乘的效果。如果不趁熱吃而涼了，可就美中不足了，用濰坊話說就是「塌了」。

肉火燒可以說是一種餡餅，只不過在煎得金黃之後，還把皮烤得酥脆。不過我爺爺也會把槓子頭叫做火燒，用山東話講就是「或勺」。這是因為火燒是在清乾隆年間，濰坊當地的農民在農閒的時候，把麵和得很硬，然後用木槓子壓麵。而當時就稱這種麵食叫「鄉火燒」或「槓子頭」。要一直到清末民初，才發展出把肉包進去的做法。

但是也可以說槓子頭只是火燒的一種，叫做槓子頭火燒。而槓子頭火燒的發源地也是濰坊，更精確地說，是現在濰坊市下轄的一個叫壽光市的縣級市。縣級市鄉當於台灣的縣，而濰坊市則是地級市，是直接隸屬於省的行政區。壽光的槓子頭火燒用的是硬的發麵，和陜西肉夾饃的白吉饃一樣，雖然是發麵，但少加水做成硬麵，因此在北方也被稱為槓子饃。而槓子頭另外一個比較少被提及的名稱就叫做簽子饃。如果換個方式理解，也可以稱做是硬麵燒餅。

不過看到這裡，讓我們總結一下火燒、燒餅、餡餅、槓子頭和饃的差異。

首先，以麵團來說，除了饃是一分發麵、九分死麵外，其餘的都是用發麵，差別在於加水量不同而有著硬麵軟麵之分，不過如果是用來做肉夾饃的白吉饃的話也是用發麵。而以做法來說的話，不管是有餡的肉火燒還是沒有餡的槓子頭火燒，都是先烙過再烤，也就是有了火燒過的顏色。饃也是這麼做。而燒餅是直接烤，餡餅則只有用烙的。

不過，山東的火燒還不只這幾種。下面我們在介紹幾個山東各地的特色火燒。

〔棗莊〕挎包火燒

挎包火燒為山東棗莊市所特有，而棗莊是為地級市，其轄下的台兒莊區正是民國27年中華民國國軍擊退日軍的台兒莊戰役的激戰之地。這種火燒是民國以後，人們開始流行穿中山裝。而燒餅鋪的師傅中山裝被稱為挎包的四個兜的啟發，而模仿衣兜的樣子而誕生的。

還有另一種說法是，由於這種火燒做得與挎包相似，內中夾層可以夾菜餚，又像挎包中東西一樣地便於外出攜帶，故稱為「挎包火燒」。

在烤挎包火燒的時候，要把火燒坯立靠在用磚泥砌成的火爐四壁，利用爐中輻射和對流傳熱把餅坯烤熟。這時要不斷翻動，火燒受熱就會膨脹成鼓鼓的挎包形，外皮香脆焦酥，內部則是形成中空狀，有著疏鬆柔軟的五、六層夾層可以夾肉來吃。

〔萊蕪〕萊蕪油酥火燒

萊蕪市北接山東省省會濟南，這裡的油酥火燒中所謂的油酥，是在製作的時候將花生油加入麵粉之中和勻的麵團所烤出來的（傳統做法則是用驢油）。除此之外，麵團中還會加椒鹽，並且是混合了發麵、生麵和老麵的「三合麵」，咬下去軟中帶脆。

口鎮方火燒

口鎮方火燒也是萊蕪火燒之一、口鎮是萊蕪市轄下的一個鎮，因此又叫萊蕪口鎮方火燒。由於是方形，有別於多為圓形或橢圓形的火燒，所以叫「方火燒」。而且口鎮方火燒的做法和其它火燒也特別不同，用的不是發麵而是死麵，和的麵也沒有加其它東西，只加水而已。

這種異於其它火燒的死麵製作方式是由於其創始人朱本鑫，在清咸豐年間的時候想要當時在商埠雲集的的「口子街」（即今天的口鎮）做點生意。某年家中蓋房時，村裡來了40多個親戚朋友來幫忙。雖然一下來了那麼多人幫忙蓋房子是快多了，但是要一下子準備那麼多人的晚餐可就不簡單了，就算是家裡的人跑了幾間店也買不夠那麼多人份的饅頭。

在不得以的情況之下，朱本鑫決定只好自己沒有發酵的死麵烙火燒來應急。不過，在當時，死麵做的圓形火燒是喪葬中的冥食。因此為了避諱，朱本鑫把火燒做成長方形，做成了古錢的樣子。讓人沒想到的是，火燒邊角恰好成了支點，讓火燒能在爐壁中「站起來」了，親戚朋友們吃了以後更是讚不絕口。就是這樣的無心插柳，朱本鑫在口子街上開了一家火燒鋪。直至今天，口鎮方火燒已傳到了第六代的朱應光了。

方火燒的絕配與最佳伴侶就是熱豆腐了。口鎮的豆腐一般都是漿豆腐，味濃而結實。做好的漿豆腐，切成塊後先放在熱漿裡保溫，等到要吃的時候，再撈出來放在碗或盤裡，加上蘸水蘸著吃。蘸水的口味則有青辣椒、紅辣椒、蒜泥、香椿、韭菜花等。

〔夏津〕宋樓火燒

山東省的德州市北接河北省，轄下地處魯冀交界的夏津縣的宋樓火燒曾進貢慈禧太后並得到賞銀。創始於清朝中葉的宋樓火燒，誕生於夏津縣的宋樓村一位名叫侯其順的廚師手中。而在1864年（清同治四年）時，侯其順曾做貢品進貢京師，頗得宮廷后妃青睞。後來其子侯振興接手後，更是精進其手藝精湛。1899年（清光緒二十五年）的時候，宋樓火燒被進貢於光緒帝與西太后，並得到了五十兩的賞銀。

不過宋樓火燒製作起來可不容易，麵粉要先混合適量的黃豆，然後每個要折六層，每層都要塗上香油，然後再烙烤而膨脹成燈籠形，因此又被稱為「燈籠火燒」。而宋樓火燒除了單吃外，還可以切成細絲與肉和蛋一起做成燴菜。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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