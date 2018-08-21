不斷要求大量金援開發「聯合港」遭拒，薩爾瓦多與我國斷交

（2018.8.21 12:42更新）

外交部長吳釗燮今（17）日宣布，我國中美洲友邦薩爾瓦多與我斷交，目前中華民國邦交國已降到17個。而這也是總統蔡英文上任兩年以來，繼聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加和布吉納法索後斷交的第五國，蔡英文也在今天中午12點10分，在副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、外交部長吳釗燮與陸委會主委陳明通等人陪同下，親自發表談話。

蔡英文表示，斷交並不是單一事件，這些都是中國一連串文攻武嚇的一環，包括軍機繞台、要求國際航空公司改名，以及取消台中市東亞青運舉辦資格，還有最近的85度Ｃ事件，中國的打壓從來沒有改變過，而且無孔不入。

蔡英文指出，中國的所作所為，已造成全球局勢不穩定，兩岸問題已不再是兩岸之間的問題，是區域問題的一環，她要提醒國際社會，現在情勢迫切，已不容有一點姑息。

蔡英文也向國人喊話，表示「以中華民國（台灣）之名的外交關係被破壞，就是挑戰我們共同的底線！壓迫我們的邦交國，以跟中華民國（台灣）斷交為建交的前提，就是對我國主權的侵犯」，她說現在不是比較各黨兩岸政策的時候，是要一起守住主權，並呼籲國人，越是打壓，越要團結，越是打壓、越要走出去，「台灣不會因為壓力而屈服，我們會更團結、更堅強。」

外交部長吳釗燮今日上午十點召開臨時記者會，指出政府今天上午七點多掌握到，薩爾瓦多即將與中國建交。他說，在確認所有外交途徑無效後，決定宣布與薩國斷交。

吳釗燮說，自去年以來，薩國政府不斷要求大量資金援助開發案，但經政府派遣專業工程團隊評估後，認為「這是不合適的開發案」，可能導致台灣跟薩國政府陷入高度債務風險；政府無法答應不切實際的開發案。

另外，他說，薩國正值選舉期間，執政黨民調落後，期盼有選舉經費挹注，但這樣的做法「違背我國民主原則」，政府無法答應。

吳釗燮表示，之前接獲消息，薩爾瓦多擬於八月中旬與中國討論建交事宜，上個月他才率團前往薩國了解狀況，並與薩國總統、副總統、外交部長見面，出訪期間與薩國外交部次長在巴拉圭會面，很遺憾政府做了這麼多努力仍無法挽回。由於總統蔡英文才剛結束外交「同慶之旅」，吳釗燮表示，中國的針對性非常強。

至於斷交原因，吳釗燮表示，薩爾瓦多一直希望我國能協助建構聯合港，但金額龐大，我方無法協助不切實際的聯合港岸開發案，也不會跟中國競逐金錢遊戲。實際金額為何，吳釗燮則表示不便透露。

而這次斷交，也是吳釗燮任內第三個斷交國，對於是否要負政治責任，吳釗燮表示還未與蔡英文見面，但只要是他的責任就不會迴避。吳釗燮也強調，中國在國際社會上對我國的打壓無所不在，台灣要團結努力和堅定。

至於之前有傳聞說，非洲友邦史瓦帝尼（原史瓦濟蘭）可能是下個斷交國，吳釗燮說史瓦帝尼目前依舊是非常穩固，史瓦帝尼也表示不管中國如何威脅利誘，都會維持和台灣的關係，所以目前還不用擔心。至於其他邦交國家，吳釗燮說會盡力掌握狀況和評估。

吳釗燮記者會全文：

很遺憾（總統）出訪（返台）隔日，宣布不好消息，今天早上確認所有外交途徑無效後，我要在此宣布台灣政府跟薩爾瓦多外交關係，停止雙邊合作計畫，撤離大使館與技術團。

這段時間薩國不斷向我要求大量資金，希望協助聯合港開發案，政府派遣專業工程團隊評估後，我們認為這是不合適開發案，恐讓我國與薩國陷入高度債務風險，我們與許多理念相近國家一樣，無法開法這個不切實際案，明年二月薩國有新的政府，執政黨在民調大幅落後下，期盼有選舉經費挹注，這種做法違背我國民主原則，我政府也無法答應。

薩國只要能夠增加兩國福祉計畫教育農業基礎建設，我國當然願意考慮，但對於金援外交，甚至與中國競逐甚至違法政治獻金，這是違法做法，我國不願意也無法進行，今年六月外交部掌握，薩國外長有意前往中國建交事宜，我們也派特使進行薩國談判，上個月我也跟薩國總統副總統、外交部長等相關官員了解狀況，出訪期間，我與薩國外交部次長會晤，但非常遺憾，即使政府做這麼多努力，仍然無法挽回狀況，我要表達最深刻歉意。

我國外交途徑一再被打壓，呼籲全國人民要團結，中國蠻橫作為，對兩岸關係有負面影響，中國行為已經引起國際社會注意，薩國在中國不負責任做法下，這樣問題也會發生，中國對台灣打壓，從來沒有停止過，這是無法容忍事實，我們只會在民主自由主權道路上走得更堅定。

85年的外交友好，薩爾瓦多斷交是為了超貴「聯合港」

薩爾瓦多位處中美洲北部，為中美洲面積最小之國家，人口約652萬人，國民平均所得為3,921.69美元。

Photo credit: Google Map

薩爾瓦多與我國在1933年建立領事級外交關係以來，已有85年的外交關係。1971年，薩爾瓦多曾在聯合國大會上支持中華民國繼續保有「中國」席位，1976年10月薩爾瓦多政府在台北設立大使館。

宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平日前投書《關鍵評論網》，指出美國駐薩爾瓦多大使曼斯（Jean Manes）已於7月9日公開表示，對中國有意投資薩國東部之聯合港（La Union）表示憂慮，除了經濟目的之外，也可能發展新的軍事用途，做為中國進軍中美洲暨加勒比海地區的攻勢之一。

聯合港位於薩爾瓦多東部濱太平洋之馮賽卡灣（Fonseca），該水域與宏都拉斯及尼加拉瓜共享，薩國政府規劃將原本落後的漁港建設為現代化港口，並研擬興建連結宏都拉斯與瓜地馬拉太平洋港口鐵路系統之「乾運河」計畫；期能吸引來自北美、墨西哥及亞洲航線之商船停靠，使薩國成為中美洲區域營運中心。 聯合港的基礎建設耗資一億美元，2010年五月正式落成啟用，然而完工後營運未如預期，每年維護費高達2,500萬美元，長年幾乎處於停擺之鉅額虧損狀態，迄今無國際港口營運商投標經營該港口，因而薩國政府對中國之投資寄予厚望。

《上報》報導也指出，聯合港位於薩爾瓦多、宏都拉斯及尼加拉瓜相鄰的重要位置，該國有意將港口週邊指定為經濟特區，儘管聯合港的特許經營權目前仍在招標階段，但該國公營媒體已公開預測，中國企業目前最有可能贏得特許權。曼斯懷疑，中國拿下聯合港的目的不只是商用，更有意藉此建立軍事據點。

除了爭取經營港口的傳聞外，報導更指出，薩國國防部長慕其亞（David Munguía Payés）也在七月底一場媒體訪問中透露，中國政府曾與薩國軍方接觸，有意出售武器給該國，但遭薩國軍方以沒有相關預算為由回絕。外交人士研判，薩國與台灣有高階且長期的軍事合作，中國可能試圖從不同面向尋求與薩國關係的突破口；而正值美國川普政府因移民問題與中美洲國家關係交惡之際，中國極可能趁機在此區擴大影響力，也值得我方注意。

中薩簽署建交公報 薩國總統：與中國建交是不可擋的趨勢

中國國務委員兼外交部長王毅，今天上午在北京與薩爾瓦多外長卡斯塔尼達（Carlos Castaneda）會談，並簽署建交聯合公報。

Photo Credit：Reuters／達志影像

人民日報客戶端（App）引述公報內容指出，薩爾瓦多共和國政府承認世界上只有「一個中國」，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。



公報表示，薩爾瓦多共和國政府即日斷絕與台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對薩爾瓦多共和國政府的上述立場表示讚賞。



公報也提到，雙方同意在「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」的原則基礎上發展兩國友好關係。

《路透社》報導，薩爾瓦多總統薩爾瓦多．桑切斯．塞倫（ Salvador Sanchez Ceren）今日也在全國電視談話中宣布，薩國政府已經斷絕與台灣的外交關係，而與中國建立新的外交關係。

「這是朝著正確方向邁出的一步，這符合國際法、國際關係原則和當代無可避免的趨勢。這將讓我國大幅受益。」塞倫說，「中華人民共和國是第二大經濟體，穩步增長，並在各個領域取得的發展，允許它成為最成功的國家的地位。」

塞倫表示，目前在台就讀的薩爾瓦多學生，在未來幾天將轉移到中國，以確保他們的學習機會。

而據教育部統計，106學年度薩爾瓦多在我國共有195名學生，包括103名學位生、92名華語生、其中台灣獎學金共28人，我國沒有赴該國的留學生。

蔡總統出訪回國隔天，失去任內第五個邦交國

蔡英文總統才結束9天8夜的「同慶之旅」出訪行程，昨日晚間搭乘專機返抵桃園機場，她下機後在機場簡短說明出訪成果時表示：「走出去的路上即使受到打壓，我們也用實際的行動去告訴國際社會，台灣不會因為壓力而屈服，打壓只會讓我們更堅定、更團結，讓我們走出去的決心堅定。」

不過，總統蔡英文剛結束同慶之旅出訪行程，今卻傳出薩爾瓦多將與台灣斷交，我國邦交國目前只剩17國，再創新低。目前剩下的邦交國，包括：

亞太地區（六國）：吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、所羅門群島、吐瓦魯國

非洲地區（一國）：史瓦帝尼

歐洲（一國）：教廷梵諦岡

拉丁美洲及加勒比海地區（九國）：貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森

《蘋果日報》報導，回顧中華民國外交史，在中國取代中華民國在聯合國的席次後，中華民國的邦交國數量迅速減少，至1978年僅22國。不過前總統李登輝上任後，1992年曾一度恢復到30國。

前總統陳水扁時代，雖與聖露西亞恢復邦交，但任內邦交國減至23國。前總統馬英九時代，2013年11月與甘比亞斷交，剩22國。

2016年5月蔡英文上任後，2016年12月聖多美普林西比與我斷交、2017年6月巴拿馬斷交、2018年5月多明尼加、布吉納法索再與我國斷交，今日再失薩爾瓦多友邦，目前邦交國只剩17國。

薩爾瓦多國旗（左2）仍置放在外交部內｜Photo Credit: 中央社

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核稿編輯：羊正鈺