朝鮮末世義兵（一）：明成后與大院君的宮廷權鬥

我常說韓國人被害意識深重，此被害意識其來有自，單舉朝鮮王朝歷史為例，我們即可以看到朝鮮半島作為中國藩屬國，諸事都要聽從天國皇帝的話，命令行事。儘管來到近代，日本帝國假借幫助朝鮮獨立之名，實則為殖民侵略，這樣的悲痛，在21世紀韓國當地層出不窮的慰安婦事件、電影內的日本鬼子形象、韓日運動競技場上的「國仇」較勁，都可輕易明顯地見到。

甚至在我之前的撰文，韓國義士安重根（안중근，1879—1910），他在1909年10月26日上午9：30左右，於哈爾濱火車站擊斃日本明治維新元老、首任內閣總理大臣，同時也是曾任朝鮮統監的伊藤博文（1841—1909）之義舉，最後被捕，於當年十一月初押送至旅順日俄監獄審判，他對他所行刺的伊藤博文，提出15項重大罪狀指控之，其中有一條，即牽動著朝鮮王朝末期義兵之舉——「殺死明成皇后（即閔妃）。」

那麼閔妃究竟是何人也？為何她的死，會掀起19世紀後半葉朝鮮末期義兵抗爭之舉呢？這就得從「乙未事變」（을미사변）言起。

乙未事變指得的是1895年八月，日本人虐殺朝鮮王朝國王高宗（고종，1852—1919）之明成皇后（명성황후，1851—1895）閔茲暎（민자영）事件。在朝鮮第25代國王哲宗（철종，1831—1863）去世，宮內鬥爭紛起，與安東金氏對立的神貞王后（前代王憲宗之母），指定與安東金氏沒有關係的「翼成君」（익성군）作為第26代國王即位，即後來的高宗。

但當時高宗1863年登基時，年僅十歲多，實際的權力仍由其父興宣大院君（흥선대원군，1820—1898）所掌握，就歷史評價來看，興宣大院君權力欲望強烈，除了攝政行鎖國政策外，對內也曾壓制東學宗教團體，如他於1864年斬殺東學道教祖崔濟愚（최제우，1824—1864），引起境內紛爭。

對外，興宣大院君也一視同仁地強力鎮壓外國宗教與勢力，如高宗三年（1866）一月，興宣大院君下令在朝鮮島內，強力取締邪教天主教，總共逮捕了近12萬人，其中包含了12名法國傳教士，爾後隨即處決上萬名天主教徒與家屬，其中包括9名法國傳教士，史稱「丙寅邪獄」（병인사옥，又稱「丙寅迫害」병인박해），這樣的舉動當然引起法國不滿，派兵前來攻打朝鮮，導致後來的「丙寅洋擾」（병인양요）。

此外，興宣大院君越權攝政之際，也發生與美國商船衝突的「舍門將軍號事件」（제너럴셔먼호 사건，1866）、爾後美國報復的「辛未洋擾」（신미양요，1871）等，許多重大外交事件。儘管這幾場洋擾，都是朝鮮方打勝戰佔上風，甚至大院君在朝鮮境內，也大設「斥和碑」來警告西方等舉動，都可看到他的強硬態度，但朝鮮半島面對西方勢力的侵入，已經是不可避免的趨勢，然而這已經是另一段未來值得書寫的故事了。

具有強烈權力欲的興宣大院君，之所以後來會跟日本人搭上線，其來有自的。早在1873年，高宗年滿20歲之際，其妻閔妃就看到興宣大院君意謀不軌，於是聯合了安東金氏、豐壤趙氏，以國王高宗已經成年，有能力「國王親政」為由，排斥大院君再繼續攝政，應該把政權還給高宗。當年度11月5日，高宗也宣布「親政」，不准大院君再入宮干預政事，大院君漸漸失勢。

但走了一位大院君，來了一位閔妃，閔妃的干政程度似乎不輸大院君。根據史實記載，當時閔妃排除異己，扶植親信，朝廷內充滿了許多「閔氏」人物，諸如閔謙鎬（민겸호，1838—1882）、閔台鎬（민태호，1834—1884）等人，集結成「閔氏集團」，他們貪汙腐化，欺壓百姓，甚至最著名事件，即當閔妃生下王世子李坧（이척，1874—1926，即後來「純宗」），要遍祭境內金剛山等一萬二千峰，各峰施以米一石、布一匹、清錢千兩，勞民傷財。

另一方面，歸隱的大院君仍心繫朝鮮王朝未來，諸如1876年一月，日本使臣黑田清隆（1840—1900）、井上馨（1836—1915）率軍艦來到江華島，以雲揚號事件為藉口，迫朝鮮放棄鎖國政策，且與之簽訂條約。但對於歷經洋擾，又大勝洋軍的大院君，怎麼可能眼看朝廷輕易答應倭寇要求呢，於是他上書抨擊，要求高宗與日本一戰，甚至還派人前往簽約地江華島，詰責申櫶（신헌，1811—1885）等談判官員，阻止朝日建交。但後來高宗與閔妃仍於當年二月，和日本簽訂下《江華條約》，開放釜山港，讓日本取得了自由勘測朝鮮海口、領事裁判權、貿易等權利。

爾後，1880年朝鮮又開放元山，做為對日貿易通商口岸，隨著釜山與元山兩港開放，讓日本在朝鮮半島奠基下貿易的穩定基礎，也漸漸控制朝鮮經濟命脈。此外，1882年，朝鮮也在各國勢力逼迫下，與美、德、英等國家，簽訂友好通商關係條約，鎖國政策漸漸崩壞。

外患加上內憂，朝鮮王朝政局不穩，1882年七月朝鮮京城五營士兵，因連續13個月沒有領到餉米，聚眾沸沸揚揚，儘管官方當局緊急地把剛運到京城的米發放下去，但米中摻雜大量砂糠雜物，不堪食用，憤怒的士兵前去與庫吏理論，又被朝廷強力鎮壓，雙方發生大規模衝突。大院君眼看機不可失，憑著累積已久不滿的民氣，發動「壬午軍亂」（임오군란）領軍入宮，試圖推翻閔妃，重新掌握政權。兵變之時，閔妃眼見勢況不對，趕緊打扮成宮女逃往外地，7月25日，高宗召大院君重新入宮，委託主政，然而重新回到宮內的大院君，無疑地就是要消除閔氏勢力，「擒賊先擒王」的大院君，不顧高宗與眾臣反對，宣稱亂政主謀者閔妃「已死」，強替生人舉行國葬，兵變士兵方才甘心撤出王宮。

然而，這場兵變平心而論，如同國內知名學者林明德，於《袁世凱與朝鮮》一書內所指出的，朝鮮才剛進入國際社會，隨即發生壬午事變，其事變之直接導因，雖為閔氏集團與大院君派的權力傾軋，但根本原因仍是朝鮮社會的貧窮，與日本侵略所致。

發生兵變後，中國以宗主國撫綏藩屬國之往例，立即出兵代朝鮮戡亂之最重要的主因，當然是為了防制意圖不軌的日本，同時清朝此次派兵，也是自元朝後，中國干預朝鮮內政最積極的表現，儘管明朝曾經援助過朝鮮，但並未干涉朝鮮當局之內政，壬午事變可說是中國改變對朝鮮政策的轉捩點。爾後，中國的朝鮮政策乃驟轉積極。

有此歷史脈絡下，清朝朝鮮事務大臣吳長慶（1834—1884）、幫辦大臣袁世凱（1859—1916）率兵來到朝鮮，平定此場兵變，迎回閔妃重新執政，且將上位才33天馬上就下台的主謀者大院君，押到天津保定府監禁三年，直到1885年才釋放回國。

然而，天底下沒有白吃的午餐，清朝幫朝鮮當局平定壬午軍亂政變，馬上就換來朝鮮一紙《中朝商民水陸貿易章程》，增開仁川港（1883）為對外通商口岸，獲得了領事裁判權和海關監管權，並於仁川、元山、釜山等港口城市設立了清朝租界；而在壬午軍亂保護閔妃有方的日本，也在8月30日和朝鮮簽訂了《濟物浦條約》（1882），該條約使日本名正言順地獲得「保護」朝鮮的駐兵權——朝鮮半島門戶大開。

風水輪流轉，1884年12月4日，朝鮮政壇又發生「甲申政變」（갑신정변）。這場政變仍與日本有關，日本利用朝鮮親日派發動政變，目的在於剷除朝鮮事大黨勢力，蕩除閔氏政權，其根本乃是要推翻中國宗主國地位，進而建立以非戚族為中心的親日政權。但事變第三日，又被駐朝清軍將領袁世凱等人平定。

亂平之後，朝鮮上下歡欣鼓舞，萬分感激中國駐防營的「威德」，袁世凱更受到朝鮮人民歌頌，意氣風發的袁世凱在下都監「發號施令」，重建舊秩序，恢復閔氏政權，不久又率副營駐守玉宮，指導朝鮮朝政，儼然成為朝鮮的「監國」，使朝鮮諸臣「環繞左右，聽其指揮」，聲勢譽望，盛極一時。

1891年，袁世凱更進一步地認為，高宗昏庸無能無利國運，勸高宗禪讓於世子李坧，且推薦德高望重的大院君來輔政。高宗擔心不已，閔氏一族也倍感威脅，但又不得不從，遂命儲君代理聽政，兼以保全自身的權勢。

然而，宮廷政局不安定，民間也是如此，東學黨農民針對社會貧窮、不平現象發出怒吼聲，起義勢在必行……

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