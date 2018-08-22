作為一名設計師，我如何協助推動台大「性別友善廁所」？

文：劉彥岑

記得四月還五月的時候，性別友善廁所的設置準則手冊終於付梓。之前擔任校園規劃小組召集人的黃麗玲老師傳訊息來，跟我說北市府來函索取手冊，日本名古屋大學也帶隊來台大參訪，想回去作為推動的參考。那時候我覺得很高興，想寫點紀錄，但在國外，中文語感變得很差，一直沒辦法起頭。

後來短暫回台灣，麗玲老師找我去台大剛落成的教學大樓二期，看新設置的性別友善廁所。多虧2015年學生會努力爭取，現在的校內法規規範，所有新建建物，應有至少一間性別友善廁所；而既有建物得由學校直接改建，或由主管單位向校方申請補助設置。

教學大樓的性別友善廁所是最早完成的案例之一。

但教學大樓的標誌，並沒有如我當時規劃的作法施作，而是遵循該建物自成一格的指標系統。麗玲老師說，是因為發包的建築師事務所自己完成了大樓的指標系統，而廁所是其中一部分，於是就遵循該建物的系統，而非我當時的設計。台大的建物的指標系統尚未有長期的統一規劃。校級單位尚且如此，更別提系所自己管理的建物了。

Photo Credit: 本文作者提供 左側皆為原設計（左下以社科院圖書館模擬），右側圖片則是實際施作。

許多建物基於系所自治，由各單位自行管理。而系所自己也有募款能力，校方因此不太能干涉系方自己對空間的安排。這也是為什麼友善廁所最先改建的是校級建物，而系院所自己的建物，無法直接由校方改建，而是主管單位同意改建後，向校方申請補助。

當時老師剛從荷蘭回來，聊到她參訪一些大學的校園規劃單位，是有比較大的權限，而校園規劃單位的負責人也是建築規劃背景實務經驗豐富的專家，甚至是不需要博士學位的。專業是相對比較被信任，也比較能把統一校園的指標系統做好，而不是台大各自為政的狀況。台大雖然有校園規劃小組和校規會，但就現在的預算與人力，我的觀察是仍然有困難。另外，指標與尋路系統的規劃，本是一門專業，而台灣的建築師事務所，一般看來，並沒有把這部分處理得很好的能力。

使用者的體驗如果斷裂，背後運作的組織往往也不合作無間。

推動設置頭幾間廁所

台大應該是台灣第一間將設置性別友善廁所寫入校內法規的大學。因為校內建物數百棟，需要一個設置的參考準則，讓施工單位可以藉此蓋出有一定品質保障、安全、且讓不同族群使用都能自在的如廁空間。

這是相當進步的做法，不只放眼台灣，甚至在世界亦然。

2015年7月，台大校務會議通過〈國立台灣大學性別友善廁所設置辦法〉之後，當初推動的學生會成立一個小組（性別工作坊），和校方規劃單位（校規小組）合作，推廣觀念，並同時蒐集各方對友善廁所的正反意見。

Photo Credit: 本文作者提供 2016年中舉辦的學生活動中心改建公聽會。

廁所隨建物主管機關為學校或系所，有兩種不同的推動方式：

第一，系所建物。如同前述，基於系所自治，校方無法硬性推動設置。如果要改建廁所，系所只能獲得總務處補助其中一部分。姑且不論對性別議題的立場，對她們來說，錢永遠有其他更值得花的理由。

這樣的條件下，可能的做法，只有各系所學生會從系務會議提案。因此，當時學生會跟各系的系學會合作，說明性別友善廁所與相關法規，爭取在系內透過民主程序推動（2016年底，至2017年中）。

不過，只在人文、法律、社科領域的科系進行比較順利，理工電資醫學等科系的學生對性別議題是比較漠然的。

而即使一些科系的學生會願意支持，但系所現實條件仍無法設置。我自己幫忙講過法律系跟哲學系的說明會。在哲學系的說明會結束之後，哲學系當時的系會幹部說，他們是沒有經費也不可能（系館或將搬遷）做設置，會找我們來，只是仍然希望在系內推廣性別平權的觀念。就我所知，只有社會系與社會工作學系在系務會議初步提案通過，並且經過全系公投（2017年6月）的方式決定想要的性別友善廁所平面配置，改建預算約為90萬元。預計2018年8月動工。

第二是校級建物，這裏比較順利。直接由校園規劃小組協調（2015年底），擇定第一學生活動中心（活大）當作測試點。

活大二樓男廁因為離活動中心舞台的後台最近，只要舉辦活動有表演，就很容易被學生當作更衣間。曾經因女生也跑到男廁換裝而引發爭議。順水推舟，拆掉改建成不分性別的廁所正好。不過，在設置之前，學生會與校方的校園規劃小組也舉辦好幾次的公聽會、說明、工作坊跟問卷蒐集（2016年4、5月），以期暸解相關行動者對設置友善廁所的想法。

後來活大的性別友善廁所成為第一個落成的廁所（2017年3月），我們還做了很詳細的問卷，去調查這間廁所的使用狀況跟意見回饋（2017年6月）。

活大廁所的設置，師生反應還不錯。325份回收問卷中，超過半數的同學（56%）支持持續推動性別友善廁所，並且認為新廁所明亮度與整潔度提升、更照顧隱私、並且不會讓人感到不安全。不過，受限於原廁所基地過小，比較多人認為空間仍然太狹窄。

這些意見跟施工過程碰到的困難，都被納入友善廁所的設置準則撰寫與調整中。舉個例子來說，性別友善廁所常碰到擔憂偷窺的質疑，於是防窺的隔間設計便被寫到隔間設置有關的建議中。

Photo Credit: 本文作者提供 隔間上加裝橫版阻隔偷拍／窺，此為教學大樓二期廁所。

後續的一批已完成或規劃中的性別友善廁所，都是校級建物改建或按規定設置的新建物。例如教學大樓第二期（已完成）、生物電子資訊教學研究大樓、輻射科學暨質子治療中心、台大醫院健康大樓、工學院綜合新館、人文大樓、活大二樓的第二間友善廁所等。

2017年12月，歷經許多人數年的共同努力，《國立台灣大學性別友善廁所設置準則及參考手冊》終於出版。準則與手冊花了相當大的力氣說明國內外推動的情形以及推動理念，我覺得寫得用心且完整，就不再贅述了。

作為一個設計師

我的角色先是標誌系統的設計者，後來協助一些推廣、調查跟手冊的校對。

當時被介紹參與比稿時，便得知標誌不能使用任何人型，也不能採用指涉任何既有性別意涵的圖像。也就是說，傳統常見的一男一女人形並列的圖像，完全被捨棄。

在thenounproject網站輸入廁所標誌後，出現的結果。

之所以會這樣做，是考量這樣的作法會讓人聯想到傳統二分的性別符號，對跨性別者並不友善，而將性別意涵拿掉後，也就沒有使用人形的理由。校規小組非常用心，在決定這個方向前，和校內性別社團做過縝密的討論。

取而代之的，是回歸廁所的機能：使用便器和盥洗設備的圖象。原先我在設計時，仍不確定應該使用哪些便器與盥洗設備。我們也需要驗證，採用這樣的標誌，使用者看到後，是否能正確聯想到廁所。

於是，台大學生會和校規小組合作，我們辦了一個工作坊。初步測試使用小便斗、馬桶、洗手台的圖案排列組合之後大家的看法，參加者除了一般學生、校內性別社團外，也有跨性別者。最後整理所有人的回饋，決定採用馬桶搭配洗手台的組合，而小便斗因為排除非生理男性，在這裡被淘汰了。

Photo Credit: 本文作者提供 2016年中舉辦的性別友善廁所標誌設計工作坊。

幸運的是，標誌完成設計後兩個月，內政部建築研究所公開性別友善廁所設計手冊之研究報告，也建議性別友善廁所不應該使用任何具傳統性別意涵的圖示。

最後完成的標誌作品如上，有興趣可參考此連結。一個遺憾是仍然必須使用「性別友善廁所」這種此地無銀三百兩的名稱。一些我們諮詢的使用者表示，這樣刻意的作法，反倒讓人不太舒服。

儘管如此，如果不指明是「性別友善廁所」，這樣耗費心思規畫的不分性別廁所，在校方許多人眼裡，就失去設置的正當性。所以，不管是在法規或實際施作上，仍然使用這個名稱。

希望未來台灣社會能友善到對這點能不大驚小怪。

當時有找廠商打樣，讓校規小組能帶著裝著樣品的公事包去推廣。不過，我當初並不了解校內建物外包的生態，所以比較遺憾的是這套標誌系統實際上如開頭所說，不一定會按圖施作出來。

Photo Credit: 本文作者提供 當時打樣的成品與規範手冊，可以放在公事包內攜帶，不論是宣傳或給施工方參考都很方便。相關標誌若要尋求授權使用，請洽台大校園規劃小組。

這幾年來隨執行的品牌識別案件越來越多，越覺與其把類似的規範定義出來，不如把「規範使用過程的設計」一起做好，譬如說，直接提供有彈性的工具，讓使用規範的人可以直接用它產生所需的素材。這是一種將 Design after design納入設計原初考量的作法，也更接近服務設計的思維。它需要更深度整合設計端與其他相關行動者，現在回顧，可惜的是我當初並沒有那樣的能量去做這件事。

其他：北歐廁所紀行

值得一提的是，當初在台灣聽到不少這樣的說法：「北歐國家校園都會有無性別廁所，或無性別廁所非常普遍」。我想這樣的說法，是立基於大家對北歐向往性別平等進步的印象。

後來我實際到了北歐留學，卻發現並不是如此，至少以我去過的丹麥（哥本哈根大學）、挪威（奧斯陸大學）、芬蘭幾間大學校區為例，我都沒有看到有系統設置的性別友善廁所（丹麥與挪威我也只是觀光客行程，不完全確定，有誤請指正）。

以我就讀的芬蘭Aalto大學和比較熟悉的赫爾辛基大學來說，學校的廁間基本上都還是男女分開的，也都主要使用傳統的男褲裝女裙裝人形識別。不過，往往偶然遇到被動手改掉的廁所標誌，令人感到興味。

Photo Credit: 本文作者提供

Photo Credit: 本文作者提供

Photo Credit: 本文作者提供 第一、二張為媒體系系館的廁所，性別標誌被白紙蓋掉，寫「會便便的生物」跟「會拉屎的動物」；第三張是設計學院的廁所，直接挖掉裙子變成無性別廁所。另外還有幾間也這樣。

這種DIY的無性別廁所，在台灣比較少見，一部分和北歐廁所的廁間比較少見小便斗，大多都是獨立有門廁間有關，也就是說，男女廁的配置差異相對小。

Photo Credit: 本文作者提供

Photo Credit: 本文作者提供 常見是每間各自有自己的馬桶，與盥洗台。此為阿爾托大學的學生活動中心廁所。

如果我們把這種空間配置，也視為一種制度產生的路徑依賴，那我們也就不難理解為什麼北歐比較常見自行改造的無性別廁所。而且也不難理解，在台灣改建成本可能是比較高的，因習慣既有配置而產生的質疑也會比較多。

「如果廁所都是馬桶，沒有小便斗尿尿怎麼辦？」

延伸閱讀：「性別友善廁所」為何？從政大通過設置辦法談起

本文經作者授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航