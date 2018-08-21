秋田縣一支上高中才開始玩棒球的「雜草軍團」，如何成為甲子園「百年奇蹟」

日本夏季甲子園今（21）日爭冠，不只今年剛好是第一百屆，冠軍賽又爆冷門，秋田縣的金足農業高校變成超級大黑馬，將對上高手雲集的大阪桐蔭高校，格外引人關注。

第一百屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）5日開幕後，有56所高中參賽。昨日進行四強對決，秋田縣立金足農業高等學校（以下簡稱金足農）以2：1擊敗日本大學第三高校，挺進冠軍賽；大阪桐蔭則以5：2擊敗濟美高等學校，與金足農將在冠軍賽爭冠。

這場冠軍賽最引發熱議的，是只有五百名學生的金足農，是從1931年嘉義農林學校之後，87年來首度打進甲子園決賽的農業學校。台灣導演魏德聖執導的《KANO》，就是以日治時期嘉義農林棒球隊為背景，講述一支由原住民、日本人與漢人所組成的嘉義農林球隊，原本實力一勝難求，最後卻翻轉大家的期待，代表台灣赴日比賽，奪下亞軍。金足農也是在人力、物力缺乏的狀況下，原來不被外界看好，卻一路過關斬將，於今日下午一點，和大阪桐蔭高中進行冠亞軍賽。

《中廣新聞網》報導，在投手吉田輝星的帶領下，金足農從地區預選一路打到甲子園決賽，將與來自大阪的私立傳統豪門大阪桐蔭高校對決。桐蔭高校曾拿過四次夏季甲子園冠軍、也才剛拿下第三次春季甲子園冠軍，與金足農是完全是不同等級的球隊。

金足農全校只有250個男生，其中棒球社員共53名，高三學生一共十人，先發九人以前打軟式棒球，替補則沒有打過棒球。金足農從縣大會開始，先發九人便沒有換過，王牌投手吉田輝星一路打下來，每場都投超過130球。

《自由時報》報導，金足農能夠成為秋田縣睽違103年後再打進甲子園決賽的球隊，投手吉田輝星無疑是一大關鍵人物，五場先發都完投九局，且場場投球數破百，最多球是在17日對上橫濱，單場狂飆164球、最快球速還一度達150公里。

可怕的是，吉田輝星五場比賽總計45局力投749球，狂飆58次奪三振，如果加上地方預賽的出賽成績，吉田今年甲子園投球數已經超過千球。

吉田超乎常人的熱血演出，讓原本不被看好的金足農更是破天荒殺進決賽，讓日本網友紛紛直呼不可思議，「這根本是漫畫情節」、「快哭了」、「超感動」。

高中才開始打棒球的「雜草軍團」，卻讓全縣為他們瘋狂

《蘋果日報》報導，金足農雖然是縣內棒球名校，這次賽會之前並不是特別被看好，一方面是因為他們是一支靠著吉田輝星一人獨撐的球隊，另一方面是因為，全隊有一半選手在高中前沒打過棒球，是在高中後進了棒球社，才開始摸棒球。也因為是由一群上了高中才開始打棒球的孩子所組成，金足農被媒體稱為「雜草軍團」。

部落客費雯麗在臉書「Nothing but ISSUE」就指出，相較於被視為奪冠大熱門、囊括各路好手的大阪桐蔭，金足農業實在是個爆冷門的存在，該校雖叫「金足」，經費卻一點都不足，大人們怕是沒想過竟然如此爭氣過關斬將到最後，原先預估的食宿費大超支，只得緊急募款求支持。

另外因為學生太少，金足農沒有啦啦隊、也沒有樂隊，還是靠號召了畢業校友們一塊來助陣。

或許就是這樣，才稱之為奇蹟。日媒認為，雖然吉田一人獨撐，但金足農不是只靠他，需要團隊的力量，以及隊友的支援才能場場撐下去，也是因為陣中不少選手並非科班出身，所以平常就比其他球隊更懂得苦練，兩、三年年來，大家一起吃苦，也磨出超出同年齡甚多的意志力。

日本《朝日新聞》報導，今年夏天天氣破紀錄的酷暑，金足農的選手從秋田賽開始就沒換過選手，由高三學生九人一路過關斬將。主將佐佐木大夢君說：「我們有堅忍不拔的特質。如果不是雪國生長的人，很難具備這特質。」

而金足農以黑馬之姿竄出，受到日本全國與農林業有關的學校注目。甲子園球場內外野的大觀眾席（俗稱阿爾卑斯觀眾席），除了金足農的在校生、家長，還有其他農業學校來相挺。

曾在春夏季甲子園賽比賽過的日田林工（大分縣）畢業生、擔任福岡縣三潴高校棒球隊教練的名嶋正信表示，他把金足農的比賽錄影起來觀賞。他認為金足農的選手生長雪國，能在炎熱夏季有這樣的表現，實在不簡單。農林業目前都面臨缺乏接棒人的情況，他很希望金足農能更上一層樓。

金足農的奮戰，也完全鼓舞了秋田縣，秋田各地刮起旋風，JR秋田站內，甚至擠了滿滿的旅客，只為了在站內的電視螢幕上觀看比賽，不少地方都提供大型螢幕讓民眾一同觀看比賽，創下66%的超高收視紀錄。

由於秋田縣在甲子園103年的歷史上，從來沒有學校打進過決賽，除了今日下午全縣不上課，日本航空特別加開一班包機從秋田飛大阪，要見證這個歷史。截至20日為止，甲子園已有97萬人次進場觀看比賽，超過1990年的92.9萬人。甲子園官方宣布，冠軍戰門票在21日上午11時15分已全部賣出。

18日，正當金足農與近江高校進行八強賽時，金足農校內農場飼養的豬隻誕生了九隻小豬，被說是有好兆頭，媒體爭相搶拍小豬。報導說，豬隻是金足農的生物資源科學生所飼養的，金足農與橫濱高校對戰時擊出三分全壘打的高橋佑輔也曾照料過豬隻。

金足農負責農場的教師宮腰明說：「九隻小豬誕生的喜訊也傳達給高橋知道了，大概是把元氣都傳送到甲子園了吧。」

金足農與大阪桐蔭高校的比賽直播，可於此觀賞。

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核稿編輯：羊正鈺