【大人學】要怎麼做，她才會不知不覺的想念我：關係制約其實是這樣

文：張國洋

前兩週，我收到某位網友的問題：

您好，我購買了為什麼會拿好人卡的電子書，相當受用。其中有個操作疑問想要請問老僑。書中提到關於「提高女生的涉入度」，以及「制約」這個概念，我實際操作後，發現女方並沒有讓我成功制約，拉升的程度也似乎沒有比前一次攀升，想請問老僑，在這種情況下，是否繼續嘗試不一樣的制約呢？ 我們彼此都在海外工作，一週會相聚1～2次，邀請女方到家裡吃飯看電影，即使時間已經半夜，她仍會搭車回家。每次我都會請她到家後，告知一聲讓我放心。昨天嘗試不提，結果就沒有得到訊息。因此我判斷制約仍不足，才寫信希望能從老僑這得到一些建議。

我覺得這問題滿值得回覆，所以寫了這麼一篇給大家。

知識是支持你理解關係，而不是手段

我在《為何會拿好人卡？》的書中確實有提到「制約」這兩個字。只是沒做詳細解釋，後來才發現，原來不少男生誤解了這個含意。以至於他們會在一些根本不能制約、也跟制約無關的行為上重複執行，並希望收到成效。這篇文章，就是想來解釋一下這其中可能的誤解。

如果你只是從名詞上理解，確實會誤用，但如果你從人的心理認知層面去理解關係，你才能真正掌握這些名詞背後的概念。理解了，就不會把這些知識當成手段。好的戀愛不可能靠手段來維持。這些名詞的背後，其實是讓你理解怎麼順勢而為。

首先，制約的關鍵並不是反覆，而是價值。這意思是說：

別人若因為這個行為能為她帶來好處。在反覆獲取這些好處下，這個行為才有可能變成習慣。

舉個大家都能懂得的例子：手遊。手遊中通常都會設計「連續登入會得到好東西」的機制。連續兩天登入，給你個體力回復的道具；連續五天登入，給你一些去商城購物的金幣；連續八天登入，給你稀有卡牌的抽卡券。而且定期有活動，你願意參與活動，最後也會有機會得到好道具、好寶物、好卡牌等。

於是玩家會怎麼做？為了要拿禮物，一開始會連續登入，後來因為活動有時是突然出現、隨機、不可預期，所以有事沒事時，他會想登入看看，有沒有什麼新活動？慢慢地，這開始變成無意識的習慣。每當上了捷運、工作空檔、晚上睡前，就登入看看有什麼事情發生，不然收割一下點數也好。這才是有意義的制約。

關係的制約也是如此

你跟對方Line，連續兩週下班都陪她聊天到半夜，而且聊得愉快，當你哪一天下班沒有和她聊天時，她會覺得怪怪的。如果你每天下午茶時段，會固定去跟她打個招呼，而且你幽默風趣，還陪她一起罵老闆，讓她那無趣上班時光，添加了一些色彩。漸漸地，她在下午茶時刻就會期望看到你。哪天沒看到你時，那她會整天覺得怪怪的。這才是有意義的制約。

大家都聽過心理學上的實驗「巴夫洛夫的狗」吧？關於這故事，請小心不要反客為主。制約狗的關鍵並不是搖鈴，而是讓它有飯吃。飯才是增強物。有了飯，搖鈴才有用；有了飯，把搖鈴改成敲碗也有用。因為你的搖鈴最後連結到得到食物這個好處上，所以狗在後續聽到鈴聲才會期待、才會愉悅、也才會流口水。但並不是因為你搖鈴，狗就會流口水。在沒有增強物的狀況下，你搖十年，也沒有狗會理你的。

所以，制約的重點在於把好處連結在重複的行為上，這才有用。否則只有單獨的重複，其實是不會帶來任何制約效果的。

回到一開始的問題。其實男生最該思考之處，在於約會到底愉不愉快？以及還能怎麼增加對方在約會過程的愉悅程度，並讓「跟你見面」這件事，變成她接下來會期待的一個固定事件。如果成功了，這就成為一種制約；如果不行，花心思在其他枝微末節，一點意義也沒有。

比方說，約會結束後的「回報到家」在我來看就是枝微末節，無制約意義，甚至沒有制約成功的道理。因為回報「我到家了」這對回報者而言，有什麼好玩的嗎？當然沒有。且久而久之，只會變成心理上的負擔，也就是責任。就像寫作業一樣，你寫到大學畢業也不會變成習慣吧？不會上了捷運、或是睡前就無意識地好想寫寫數學習題吧？但你在學生時代都還是會寫，為何？因為不得不，因為不寫會受到處罰。所以這不叫制約，這只是恐懼感。

甚至推到極端，如果一段關係中，你沒提示，對方還會無間斷的持續做某種苦勞，有時候甚至是負面表徵，表現出你們的關係有可能是一種不平衡的狀況，這在長期關係上反而常是壞事。

所以男方真想要制約關係，最應該思考的，是怎麼能帶來更多有趣之處。如果女方跟你聊天有開心、跟你見面開心、跟你約會開心，這時候你嘗試偶爾一兩次無法定期延續。這種小別勝新婚的期待，往往才是有意義的制約。

最後，我想這篇也回答了很多男生常問我的一個問題：「我都定時跟女生在Line上面問早安，為何始終沒成功制約她？」你想想嘛，如果你裝了一款手遊，那款遊戲從來沒有活動、沒有登入送道具、沒有刺激、沒有驚奇、甚至很無趣，但卻固定會每天九點定期跳出通知：「早安，祝你有個美好的一天。」你會想點進去看嗎？你會沒事想登入看看嗎？你會想跟這APP互動嗎？你會想玩下去嗎？肯定不會。

被騷擾個幾天後，你會快速刪了這遊戲，不然，就是你會懷疑自己是不是其實誤裝了鬧鐘APP？總之，這些動作都不會讓任何人養成習慣。

你將同樣概念拿來觀察自己的戀愛，不就清楚透徹了嗎？

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航