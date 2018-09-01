朝鮮末世義兵（二）：打著替國母報仇旗幟的「乙未事變」

►朝鮮末世義兵（一）：明成后與大院君的宮廷權鬥

1894年春，朝鮮爆發東學黨農民起義，朝鮮國王又請清兵助剿，日本也看準時機，以保護日本僑民和使館為理由，陸陸續續派出海陸軍隊一萬多人抵達朝鮮半島，並向朝鮮政府提出改革內政要求，但慘遭拒絕。

日方眼看親華先機就在此刻，怎麼可能因軟弱的朝鮮當局說不行就不行呢？於是日方決定一不做二不休，決定剷除漸漸不聽話的閔氏勢力。

1894年7月23日，日軍突襲擊景福宮，監禁朝鮮高宗，另派一支部隊包圍並占領大院君私宅雲峴宮，利用大院君成立傀儡政權，宣布廢止向清朝進貢禮儀，進行脫離清朝運動。

更進一步的是，隔年日本新任駐朝鮮公使三浦梧樓（1847—1926）上任，看到閔妃在與大院君爭權之時，儘管閔妃早先鼓勵高宗採取開化政策，對立大院君鎖國政策，且也順利與日方簽下《江華條約》，然而隨著大院君的失勢，一手攬大權的閔妃與親日派越行越遠，甚至在甲申政變，閔妃也是藉由中國清朝勢力，打擊日方，方才保住政權，今日日方欲侵華，必先掌握朝鮮半島這塊跳板才行。然而，朝鮮半島上的閔妃此時又欲親近俄羅斯，拉攏俄國對抗日方，以保自身權力，繼續掌權，這樣的行徑當然讓日方大感不滿，慢慢地策劃起殺害閔妃之計。

1895年中日甲午戰爭結束，日軍大勝，意氣洋洋地以亞洲新國自居，自然不把閔妃放在眼裡，且又逢閔妃等親俄派，在國內大肆清除親日派內閣人士，諸如朴泳孝（박영효，1861—1939）等人之舉，自然惹怒日方。當年十月初，三浦梧樓特派宮內府顧問日本浪人岡本柳之助（1852—1912）聯絡大院君，想借其名號殺害閔妃，取名代號為「狐狸狩獵」（여우사냥）。

終於，當月8日20日清晨，在日本駐朝公使三浦梧樓主導下，以陸軍中佐楠濑幸彥（1858—1927）、浪人岡本柳之助協助下，數十名日本浪人、四百多名日軍與八百多位朝鮮士兵，共計千餘人衝入景福宮刺殺閔妃。

攻入景福宮的日軍，首先闖入長安堂，挾持了高宗，逼迫他在日軍早已事先擬好的《王后廢位詔敕》上簽字，廢她為庶人，以示警告，但被高宗拒絕。但也沒關係——只要今日殺死閔妃，廢不廢她王后位的「名號」，都已經不是要事了——反正朝鮮半島遲早會落入我們日軍手裡！

日軍一路殺入閔妃住所坤寧閣，卻遍尋不見閔妃，一說原來閔妃又使出化妝術，扮成宮女躲了起來，但又如何呢？寧可錯殺萬人，也不能放過閔妃，日軍於坤寧閣搜尋閔妃過程中，大開殺戒殺紅了眼，殺死了為數不少的無辜宮女與宦官。

最終是誰殺害了閔妃呢？坊間謠傳是一位日本浪人中村楯雄，在坤寧閣內室內發現躲藏的閔妃，他兇狠地扯著閔妃的頭髮，拖了出來，與另外一位浪人藤勝顯，兩人合殺閔妃，但又有事發現場宮女指認，當時刺殺閔妃者並非是浪人，而是日軍少尉宮本竹太郞，甚至在日後朝鮮當局在審判殺害閔妃兇手是誰，還有人說兇手是朝鮮人，與日方完全無關等說法，眾說紛紜。

而在當代韓劇內，我們也可看到閔妃挺身而出抗日自殺，或志願被捕等方式，美化其死況。而就一些史實記載或野史，紛紛傳出閔妃被殺害之時，都遭他人玩弄，猥褻、姦殺，但不管如何，閔妃之死的確激起了朝鮮半島有志人士的愛國心，諸如我們提到的安重根刺殺伊藤博文後，指出伊藤博文犯下該死的15條罪狀的第一條——「殺死明成皇后」；之後，也有許多義兵打著為國母報仇名號，正式起義。

而在閔妃被刺殺之當時，日軍為了銷毀罪證，心想反正十幾年前，壬午軍亂時的大院君，也已經幫她辦過一場生人國葬了，今日國葬倒也免了，當天清晨日軍踐踏完閔妃的屍體後，拖到景福宮東側鹿園松林內，大夥直接在閔妃屍體上澆上汽油焚燒，並把將焚燒後的殘骸，扔到了乾清宮前方的荷花池香遠亭（향원정）內，徹徹底底地毀屍滅跡。也因此，現今位首爾清涼里（청량리）洪陵（홍릉）的閔妃之墓，並沒有她的遺體，反而只剩下她當時所殘留的一點點骨灰，與生前所用的衣裳履鞋罷了。最令朝鮮人髮指的是，那時發生的乙未事變始末，當世人知道閔妃被殺之事，已經是兩個月之後了，而那一天清晨，日本軍隊攻占朝鮮王宮，虐待刺殺閔妃致死的事件，史稱「明成皇后弑害事件」（명성황후시해사건），又稱「乙未事變」。

然而，作為閔妃長久的政敵大院君，在這場事變中被日軍利用，當作日軍殺害閔妃的名號、幫凶，迫使大院君組閣，試圖把這場日軍弒妃事件，轉變成朝鮮國內的政變，而事變10天後，大院君也迫於日軍壓力，搬出宮廷，重回到居處雲峴宮，同年十二月慘遭流放。

而早先乙未事變當日，高宗拒絕簽下的《王后廢位詔敕》，也在兩個月不到的時間，10月10日高宗「被」頒布了《王后廢位詔敕》，指責王后閔妃「援引其親黨，布置朕之左右。壅蔽朕之聰明，剝割人民；濁亂朕之政令，鬻賣官爵。貪虐遍於地方而盜賊四起，宗社岌岌危殆」，最終「罪惡貫盈，不可承先王宗廟，朕不得已謹仿朕家故事，廢王后閔氏為庶人。」

儘管，兩年過後，聽話的高宗稱帝，宣布改國號為大韓帝國，才追封閔妃為明成皇后。但其中朝日政治的角力戰，與剛殖民朝鮮的日方，急於收買人心的意味濃厚，藉此也讓人看出高宗的無能、懦弱個性，終究導致任人擺弄命運，國家的安危不保。夾在大院君、閔妃的爭鬥中內憂的高宗，再加上日本、中國、俄國等大國外患勢力下，高宗的歷史地位終被確定。

朝鮮王朝高宗｜Photo Credit:Percival Lowell@Wiki Public Domain

然而，我們需注意的是，朝鮮當局在被日本剝奪國權的過程中，呈現出一面倒，完全束手無策姿態，且未能進行任何軍事抵抗。反倒是日本為了加強自身在朝鮮的勢力，恢復了金弘集（김홍집，1842—1896）等人親日內閣。金弘集除了插手過《江華島條約》後續討論、《朝美修好通商條約》（1882）、《濟物浦條約》與《中朝商民水陸貿易章程》等朝鮮對外重大條約外，特別是在人命關天的明成皇后被虐殺事件內，金弘集受到日本指示，還刻意隱瞞閔妃之死長達兩個月之久才公布，更讓人民感到不滿；加上之後他貿然所頒佈的「斷髮令」（단발령），要求所有朝鮮男子必須剃去髮髻，被朝鮮百姓認為這是對父母的大不孝與對民族傳統的侮辱等舉動，都點燃了朝鮮半島大規模的反日義兵運動。

這些反日義兵打著「尊王攘夷」、「恢復國權」、「替國母報仇」等旗號，先後攻克忠州、晉州等重鎮，接連威脅大邱、元山、釜山乃至首都漢陽等大城市，而親俄勢力當然也不會放過這次機會，趁虛而入地利用了此次民氣義兵運動，成功推翻金弘集親日內閣。而許多親日派人士，包含金弘集、鄭秉夏、魚允中等官員，也在當時義兵運動中，被民眾活活打死，曝屍於今日首爾鍾路處，任由路人侮辱其「大逆無道」之臣屍體，其中包含眾人吐痰、踐踏、丟石、打碎頭蓋骨等行為，屍體無一完好，死況慘烈。

期間日俄於朝鮮半島，角力戰錯綜複雜，而就歷史結果而言，最終，高宗在1897年10月12日，高宗正式改國號為「大韓帝國」（대한제국，1897.10.12—1910.08.29 ）。而這國號一改，也有史學家認為，朝鮮王朝國脈宣告正式滅亡。

然而，此次乙未義兵只是朝鮮後期許多義兵活動的先機而已，爾後，朝鮮半島內所展開的大規模義兵活動，還有「丙午義兵」（병오의병）和「丁未義兵」（정미의병），而也這是朝鮮半島夾在中日俄三國角力戰下，所產生的歷史犧牲物。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航