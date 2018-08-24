「Who are you flying with?」是問我和誰一起搭飛機嗎？

Danny第一次到海外出差，回程往機場路上，老外司機問他「Who are you flying with?」他想奇怪，明明就我一個人，為什麼司機還問「和誰一起搭飛機？」，本來脫口而出要說「I'm going to fly alone.」腦子轉醒過來，才回答「Air Canada.」，好險，差一點會錯意。

這句話出現頻率不算低，一般美國人這樣問，「Who are you flying with?」或「Who do you fly with?」就是問「你搭哪一家航空公司？」，如果要問你與誰同行，會說「Who are you coming/going with?」（有人和你一道嗎）、「Anyone with you?」（和誰一起）。

Fly這個字，本來就是「搭飛機」的意思。例如：

I always fly United Airlines.（我總是乘坐聯合航空公司的飛機） I'm flying economy class.（我搭經濟艙）

既有飛，自然也就能延伸到「迅速、快速」的意思。看句意不要錯解：

I must fly - I didn't realize how late it was! （X）我得去搭飛機，沒想到那麼晚了。

（O）我得走了，沒想到那麼晚了。

還有fly的名詞用法on the fly：

We had to make up our minds on the fly. （X）我們只好在飛機上做了決定。

（O）我們只好臨時倉促做了決定。

Fly除了快速、匆促之外，還有「成功，說服」的用法：

It’s a great idea, but it won’t fly.（這主意不錯，可它成不了） They’re experts on what will fly and what won’t.（他們是專家，懂得什麼能成，什麼成不了）

進階篇

再來學兩個和fly有關、充滿想像畫面的用法：

I didn’t know he was such a fly-by-night. （X）我不知道他居然會在晚上飛行。

（O）我不知道他居然會是個這麼不可靠的人。

Fly by night從「夜間飛行」延伸出新的意思，指那些想要規避責任，不老實、靠不住的人。

Your fly is open.（你褲子的拉鍊沒拉上）

Fly其實不是拉鍊，而是遮拉鍊的那塊布。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

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