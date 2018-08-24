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「Who are you flying with?」是問我和誰一起搭飛機嗎？
我們想讓你知道的是
一般美國人這樣問，「Who are you flying with?」或「Who do you fly with?」就是問「你搭哪一家航空公司？」，如果要問你與誰同行，會說「Who are you coming/going with?」（有人和你一道嗎）、「Anyone with you?」（和誰一起）。
Danny第一次到海外出差，回程往機場路上，老外司機問他「Who are you flying with?」他想奇怪，明明就我一個人，為什麼司機還問「和誰一起搭飛機？」，本來脫口而出要說「I'm going to fly alone.」腦子轉醒過來，才回答「Air Canada.」，好險，差一點會錯意。
這句話出現頻率不算低，一般美國人這樣問，「Who are you flying with?」或「Who do you fly with?」就是問「你搭哪一家航空公司？」，如果要問你與誰同行，會說「Who are you coming/going with?」（有人和你一道嗎）、「Anyone with you?」（和誰一起）。
Fly這個字，本來就是「搭飛機」的意思。例如：
I always fly United Airlines.（我總是乘坐聯合航空公司的飛機）
I'm flying economy class.（我搭經濟艙）
既有飛，自然也就能延伸到「迅速、快速」的意思。看句意不要錯解：
I must fly - I didn't realize how late it was!
（X）我得去搭飛機，沒想到那麼晚了。
（O）我得走了，沒想到那麼晚了。
還有fly的名詞用法on the fly：
We had to make up our minds on the fly.
（X）我們只好在飛機上做了決定。
（O）我們只好臨時倉促做了決定。
Fly除了快速、匆促之外，還有「成功，說服」的用法：
It’s a great idea, but it won’t fly.（這主意不錯，可它成不了）
They’re experts on what will fly and what won’t.（他們是專家，懂得什麼能成，什麼成不了）
進階篇
再來學兩個和fly有關、充滿想像畫面的用法：
I didn’t know he was such a fly-by-night.
（X）我不知道他居然會在晚上飛行。
（O）我不知道他居然會是個這麼不可靠的人。
Fly by night從「夜間飛行」延伸出新的意思，指那些想要規避責任，不老實、靠不住的人。
Your fly is open.（你褲子的拉鍊沒拉上）
Fly其實不是拉鍊，而是遮拉鍊的那塊布。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航