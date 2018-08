「Who are you flying with?」是問我和誰一起搭飛機嗎？

Danny第一次到海外出差,回程往機場路上,老外司機問他「Who are you flying with?」他想奇怪,明明就我一個人,為什麼司機還問「和誰一起搭飛機?」,本來脫口而出要說「I'm going to fly alone.」腦子轉醒過來,才回答「Air Canada.」,好險,差一點會錯意。

這句話出現頻率不算低,一般美國人這樣問,「Who are you flying with?」或「Who do you fly with?」就是問「你搭哪一家航空公司?」,如果要問你與誰同行,會說「Who are you coming/going with?」(有人和你一道嗎)、「Anyone with you?」(和誰一起)。

Fly這個字,本來就是「搭飛機」的意思。例如:

I always fly United Airlines.(我總是乘坐聯合航空公司的飛機) I'm flying economy class.(我搭經濟艙)

既有飛,自然也就能延伸到「迅速、快速」的意思。看句意不要錯解:

I must fly - I didn't realize how late it was! (X)我得去搭飛機,沒想到那麼晚了。

(O)我得走了,沒想到那麼晚了。

還有fly的名詞用法on the fly:

We had to make up our minds on the fly. (X)我們只好在飛機上做了決定。

(O)我們只好臨時倉促做了決定。

Fly除了快速、匆促之外,還有「成功,說服」的用法:

It’s a great idea, but it won’t fly.(這主意不錯,可它成不了) They’re experts on what will fly and what won’t.(他們是專家,懂得什麼能成,什麼成不了)

進階篇

再來學兩個和fly有關、充滿想像畫面的用法:

I didn’t know he was such a fly-by-night. (X)我不知道他居然會在晚上飛行。

(O)我不知道他居然會是個這麼不可靠的人。

Fly by night從「夜間飛行」延伸出新的意思,指那些想要規避責任,不老實、靠不住的人。

Your fly is open.(你褲子的拉鍊沒拉上)

Fly其實不是拉鍊,而是遮拉鍊的那塊布。

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航