擅用「手持攝影」的三部電影：《神鬼認證》、《第一夫人的秘密》及《神鬼獵人》

文：黃鈞浩（DCFS編輯部）

過去，手持攝影多用於紀錄片、新聞攝影中，但電影界在千禧年前後，因《愛是一條狗》、《無法無天》等電影，吹起手持攝影風潮，而後該技術被廣泛運用至主流電影中，如《神鬼認證》系列、《危機倒數》、《第九禁區》等。

本文裡，將介紹三部有使用手持攝影技巧的作品，包含《神鬼認證》系列、《第一夫人的秘密》及《神鬼獵人》，分析攝影指導如何依不同片型，運用相異的手持拍攝手法，令觀眾觀賞時，更能身歷其境地融入劇情中。

「仿紀錄片」製造臨場感──《神鬼認證》系列

圖片來源：theplaylist, telemagazyn, radiosapienza, imdb

「導演Paul Greengrass對演員的行動、還有場景裡發生的事，比雕琢攝影的角度更感興趣。」 ──《神鬼認證》系列攝影指導Oliver Wood

《神鬼認證》系列前三集由導演Paul Greengrass、攝影指導Oliver Wood攜手合作，運用「仿紀錄片」式手持攝影，讓動作場面看起來更具真實性，同時強化演員的表演力道，緊湊劇情的發展。

獲得奧斯卡三項技術獎的《神鬼認證：最後通牒》中，Oliver Wood選用輕型的Arricam LT、Arriflex 235攝影機進行底片攝影，鏡頭則多使用Nikon製的28-70mm、80-200mm輕型變焦鏡頭。

「我們盡量讓攝影機運動，保持散亂、隨意的感覺。」Oliver Wood說。但也因手持攝影風險高，影像易有失誤，Oliver Wood多採用二到四台攝影機，從各種角度同時拍攝，供剪輯師有更多畫面選擇。再運用Arri的LCS-3無線遙控系統遠程對焦，跟焦員可運用系統的顯示器判斷、控制焦點，令追求自然的手持攝影，仍可精確捕捉人物神情、畫面重點。

飛車追逐，也能手持攝影

《神鬼認證：最後通牒》使用「Go-Mobile」的幕後花絮：

《神鬼認證》系列裡有諸多飛車追逐場面，為追求臨場感，劇組不使用特效綠幕再後製，而是盡可能實景拍攝。他們製造出一台稱為「Go-Mobile」的機器，可在前方牽引演員（或特技演員）駕駛的車輛移動，且攝影組在「Go-Mobile」上拍攝。

《神鬼認證：最後通牒》紐約第二劇組的攝影指導Igor Meglic說，當需要近拍車上演員時，他們會拆除部分車身及擋風玻璃，在「Go-Mobile」上手持攝影，捕捉演員表情神態；拍攝車身或其餘演員角度時，則會將「Go-Mobile」上的座位拆卸到車子的兩側，方便攝影師從左右側進行拍攝。僅部分時候，攝影會將攝影機裝設在吊臂上，才能拍到較全面的追逐場面。

Igor Meglic說：「你必須在適合的時間，讓攝影機處在正確位置，但看起來並不期待會發生任何事。」他強調，手持實景拍攝重不在構圖精美，而是要適時在「精準與不精準」的攝影間拿捏。

親近人物突顯其觀點──《第一夫人的秘密》

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「我們只關注主角Jackie，整部電影就是個非常親密的故事。」 ──《第一夫人的秘密》攝影指導Stéphane Fontaine

由Natalie Portman主演的《第一夫人的秘密》，描述美國總統John Kennedy遭槍擊後，其妻子Jacqueline（又稱為Jackie）如何承受政界、媒體多方壓力，面對丈夫逝去的巨大悲傷，重新找回生活的勇氣。

該片採用大量手持攝影，跟拍Natalie Portman所飾演的Jackie。攝影指導Stéphane Fontaine表示，希望能突破傳記電影框架，讓影像更具性格、更貼近主角：「我們想用相機描繪Jackie的內心感受，紀錄她在這段混亂、可怕的時間裡，是如何生活與喘息的。」

運用鏡頭語言，框住角色內心的孤獨

該片為16mm底片攝影，Stéphane Fontaine選用ARRI 416相機，大多運用Zeiss的超高速定焦鏡頭（14mm、18mm以及25mm）拍攝。Stéphane Fontainer解釋，運用16mm傳統底片，是為貼近電影1960年代的氛圍，「我們參考許多當時的影像，試圖模仿它們的質感。」

畫面構圖上，Stéphane Fontaine使用廣角定焦鏡，經常手持特寫拍攝角色，將角色置於畫面中心。他認為，廣角素材會賦予影像柔和的質地，同時特寫拍攝，也能增加觀影上的幽閉感，兩者同時作用，即表現出主角Jackie深邃又沉痛的孤獨。

拍攝時，導演Pablo Larraín給予攝影與演員很多發揮空間。Stéphane Fontaine多採單機拍攝，同場戲會試驗多次，並隨著演員演出時的情緒起伏，改變手持運鏡。他說，長時間的多次拍攝，可以累積攝影師與演員彼此的能量：「這會在現場增加緊張感，這是單一次拍攝激發不出來的。」

同時準確兼顧人與景致──《神鬼獵人》

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「讓觀眾沉浸其中，挑選他們想在電影中看到的內容。」 ──《神鬼獵人》攝影指導Emmanuel Lubezki

墨西哥攝影指導Emmanuel Lubezki曾連續三度拿下奧斯卡「最佳攝影獎」，紀錄至今無人可匹敵。他擅長以手持技巧進行數位攝影，並多以自然光拍攝長鏡頭，達到唯美又宏大的史詩感。

由Leonardo DiCaprio主演的《神鬼獵人》，劇組深入美國、加拿大、阿根廷等地的冰天荒野，拍攝主角Hugh Glass一行人絕地求生所感受的荒涼。Emmanuel Lubezki受訪時說：「我們希望能夠讓觀眾融入電影，與環境保持緊密聯繫。」

攝影需具備「主觀、客觀」的思考

Emmanuel Lubezki使用多種攝影機拍攝，包含當時最新型的ARRI Rental ALEXA 65以及Arri Alexa XT、Alexa M。由於當時Alexa Mini尚未上市，故手持畫面多使用較輕便的Alexa M，可以靈活移動貼近演員，其餘相機使用則搭配穩定器、或置於吊臂或推車上，但《神鬼獵人》仍有三分之一的鏡頭，是追求寫實的手持攝影。

Emmanuel Lubezki以特寫鏡頭，搭上長鏡頭（焦段長的鏡頭）拍攝角色，讓觀眾幾乎能感受人物情緒；廣角鏡則用於囊括景緻，方便畫面聚焦人物之餘，同時也能顧及片中極重要的自然景色。他認為，廣角鏡能讓手持攝影保持客觀，特寫鏡頭則代表人物的主觀視角：「我們要觀眾感受角色內心，也要讓他們看見角色行動時的景色。」

要在雪地、荒漠等極差環境，進行如此精準的手持拍攝，是相當大的挑戰。Emmanuel Lubezki說，也僅有數位攝影可用手持方式，清晰地捕捉細緻的光線與陰影。他說：「底片的顆粒感會讓我有距離，它像阻隔你與角色間的簾幕，對我來說，相同的畫面用數位攝影，可以讓影像更直接、更讓觀眾身歷其境。」

資料來源：theasc、ascmag、kodak、variety、variety、dpreview、deadline、collider、britishcinematographer

圖片來源：theplaylist、telemagazyn、radiosapienza、imdb

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航