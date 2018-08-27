四項可讓年長者在家邊玩邊評估的「功能性運動檢查」

文：鄭靖雯

▶銀髮族運動檢查是為了掌握心臟狀況，不是測量個人的運動能力

上回筆者曾經探討過和心臟有關的運動檢查，但運動檢查範圍十分廣泛，可不只是侷限於此喔！在美國，多數提到設計老人運動處方時，臨床上普遍使用功能性運動檢查（Functional Fitness Assessment），筆者剛好在實習期間，被指導老師賦予設計相關功能性運動檢查來評估運動計畫的任務，便開始著手研究和實際測試於病人，筆者認為與其說是運動檢查，還不如說是讓年長者體驗有趣的遊戲，過程中藉由互動達到最終測量的目的。

簡而言之是什麼？

運動檢查的設計是為了讓運動計畫有所依據，而Jones等人表示，提倡銀髮族運動最主要的目的，就是希望年長者能夠延遲老化現象以及增加功能性活動，身體器官隨著年紀的老化是不可避免；但不同的運動及活動可讓肺活量、肌耐力、及骨質密度等增加，繼而使銀髮族群有能力自理生活，例如： 足夠的手部肌肉可提菜籃等。也因如此，功能性運動檢查評估的目標，就是針對相關於生活的身體活動能力測量，簡單量化生活化的活動及運動項目，作為設計運動的依據參考。

不同於一般醫療院所常選用日常生活活動量表（Activity of Daily Livings，ADL），大多功能性運動檢查項目，特別是有關有氧的運動與活動，可將所獲得的數字轉換成相關運動的代謝數值 （Metabolic equivalent，MET），統一評估個人的能力，此外，能更精確評估每一項動作的能力。

可以怎麼「玩」？

測量方式有很多種，在此，筆者提供幾項簡單且具代表性，同時不需太多設備的功能性運動檢查，讓大家可以在家即可體驗，自我評估自己的功能性運動能力。此外，貼心提醒大家，長者們在執行以下測驗時量力而行即可，建議周圍有他人輔佐陪伴，安全永遠是第一考量。

一、椅子坐站測試 （Sit-to-Stand or Chair Stand）

目的：測量下肢肌耐力，同時也可評估跌倒危險因子。

實際應用於生活：從坐到站起來的動作，如： 椅子、馬桶、床邊等。

方法：準備一把穩固的椅子，邀請長者坐於椅上，雙手交叉於胸前，僅使用雙腳站起，計時三十秒鐘，紀錄總共站起來的次數。

初略危險評估：次數小於8。

二、椅子伸曲測試 （Chair-Sit-and-Reach）

目的： 測量下肢柔軟度。

實際應用於生活： 起身或進入的動作，如： 出入浴缸及車座位中

方法： 準備一把穩固的椅子，邀請長者坐於椅上，將一腳掌平放於地面，另一隻腳伸直且腳掌離地，嘗試用同側手掌觸及此腳掌的腳指頭，測量手指頭到腳趾頭之間的長度差距； 若手指頭能超越腳趾頭，數值以正極 （+） 表示，反之，無法超過為負極 （-）。

初略危險評估： 女性小於（-） 5 cm； 男性小於（-） 10 cm。

三、兩分鐘登階測試（Two Minute Step Test）

目的： 簡易型有氧心肺耐力測試。

實際應用於生活： 平時走路及爬樓梯。

方法： 邀請長者面對一面牆提起一隻腳，並於牆上標記抬起腳的膝蓋高度，計時兩分鐘，紀錄提起同腳的次數，腳掌從提起到放下為記錄一次，每次提腳的膝蓋高度須和所標記的位置相同，而當腳掌落地後，另一隻腳可稍抬起做為下一次的預備動作。

初略危險評估： 次數小於65。

四、三百六十度轉圈 （360。Turn）

目的： 測量平衡感，評估跌倒危險因子

實際應用於生活： Shubert研究團隊表示，此項測驗和走路速度十分相關，不僅如此，筆者同時也認為，走路時轉身或是步態穩定與否等，也可從這項測驗中評估得知。

方法： 邀請長者雙手交叉於胸前，盡最大的能力和最快的速度順時鐘或是逆時鐘轉一圈，記錄轉完一圈所需的時間。

初略危險評估： 小於3.8秒屬跌倒高危險。

挑戰「玩」之後？

在筆者實習單位，這些運動檢查有助於我們了解長者的不同面向的運動能力，包括了心肺耐力、肌耐力、柔軟度、及平衡感等，進而提供我們設計運動計畫的起始點，以及評估介入運動計畫後的進步程度。筆者認為銀髮族自行體驗相關功能性運動檢查，除了可了解自己能力之外，最重要的是提高運動與活動對於生活上的重要性，將運動視為生活一部分。再者，有些項目其實可做為簡易的平日運動，例如： 設計漸進式增加次數的椅子坐站運動，用以訓練下肢肌耐力，或是以椅子伸曲作為維持身體柔軟度的運動等。

參考資料

Jones CJ, Rikli RE. Measuring functional fitness of older adults. The Journal on Active Aging. 2002. P. 24-30. Shubert TE, Schrodt LA, Mercer VS, Busby-Whitehead J, Giuliani CA. Are scores on balance screening tests associated with mobility in older adults？ Journal Geriatric Physical Therapy.2006； 29（1）：35-9.

本文經阿登的老人學筆記本授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航