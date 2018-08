《張愛玲學重探》：冷戰格局中的個人安妥，張愛玲後期文學書寫

文:姚玳玫

1952年夏天,張愛玲離開中國,這是她對大陸政治現實的一種自主抽離。《浮花浪蕊》寫及洛貞從深圳過境的感受:

羅湖的橋也有屋頂,粗糙的木板牆上,隔一截路挖出一隻小窗洞,開在一人高之上,使人看不見外面,因陋就簡現搭的。……她拎著兩只笨重的皮箱,一步一磕一碰,心慌意亂中也像是踩著一軟一軟。……橋堍有一群挑夫守候著。過了橋就是出境了,但是她那腳夫顯然認為還不夠安全,忽然撒腿飛奔起來,倒嚇了她一大跳,以為碰上了路劫,也只好跟著跑,緊追不捨……

「自從羅湖,她覺得是個陰陽界,走陰的回到陽間,有一種使命感。」如果說洛貞是張愛玲的夫子自道,「走陰的回到陽間」的死裡逃生感,已表明她在那一刻的政治取捨及其自我放逐的難民定位,且油生一種使命感。

從那一年起,她終於可以「安全地隔著適當的距離崇拜著神聖的祖國」,或稱,可以隔著安全的距離審視和言說自己的祖國了。1949年底,大陸與台灣的分權統治開始,之後幾年間全球性冷戰陣營迅速形成。海峽兩岸政權背後的支持者由幕前轉入幕後,由真槍實彈的戰爭轉入文化宣傳的冷對峙。香港成為新一輪政治角力的中間地帶,布滿各式為冷戰服務的間諜機構,一種網及政治、經濟、文化方方面面的冷戰背景已經形成。

一、投石問路與政治表態

張愛玲怎樣應聘美國駐港總領事館新聞處(簡稱「美新處」),至今未見有確鑿的資料。宋淇說:「張愛玲一九五二年由滬來港,初期寄居女青年會,靠翻譯工作維持生活。」實際上,張愛玲1952年8月到香港大學復學,11月離開港大去日本,三個月後從日本回來,那應該是1953年2月前後了。離開港大,寄居女青年會,靠翻譯為生,是1953年的事。

1953年初,離開港大的張愛玲受聘於香港美新處——「支持美國的外交政策」的美國政府在港頭號冷戰機構。麥卡錫事後回憶:「愛玲不是美新處的職員。她與我們協議提供翻譯服務,翻譯一本就算一本。」與美新處合作,提供翻譯服務,除了謀生,是否還有別的考慮?比如,尋找「赴美捷徑」?拓展寫作新空間?美新處特殊的政治背景,肩負的「中國報告計畫」(「從事反共的宣傳」),張愛玲的受聘是自覺的或不自覺的?麥卡錫說:「我們請張愛玲翻譯美國文學,她自己提議寫小說。」寫小說是她自己的建議。宋淇也說:

她一方面從事翻譯,一方面還在撰寫和潤飾第一次用英文寫作的小說《秧歌》。起先她很少在我們面前提起這本書,……那時我們認識不久,友誼還沒有發展到日後無話不談的地步。等到有一天她讓我們看時,已是完整的初稿了。

《秧歌》是受聘美新處之前抑或之後動筆的?1949年7月第一屆文代會之後,張愛玲參加過土改隊,在北方鄉下住過三四個月,《秧歌》的構思及草稿,也許那時就開始了?它即便是在香港寫的,來港前至少已有構思或腹稿?

《秧歌》是張愛玲真正意義上用文學參與國家政治敘事的開始。寫土改背景下人為饑荒的災難,是一種關涉政治、經濟諸命題的大敘述。只是她將這種災難落實為個人的「體己事」,突顯個人在政治大變局中的位置和困境,血緣親情在政治統制、物質資源匱乏乃至個人權益受剝奪中的隕落。從家常溫飽寫起,依據日常生活邏輯來鋪排。筆觸綿密,層層鋪墊,悲劇的發生也顯得水到渠成。

從縱向來看,《秧歌》與《小艾》有其底層勞動者生活想像的連貫性,儘管兩者的政治指向恰好相反。在新社會背景下,上海女傭終於回鄉。張愛玲仍用寫《小艾》那種新環境與舊人物相嵌合的筆法,寫個人在時代裹挾下趔趄著走的情形。金花當新娘了,「她穿著厚墩墩的新棉襖,身上圓滾滾的,胸前佩著一朵大紅絹花,和勞動英雄們戴的一樣,新參軍的人在會場裡坐在台上,也是戴著這樣的花」。勞模戴的紅花被移植到婚禮上,「社會主義新農村」的國家敘述滲透於個人生活中,獲得一種似是而非的置換。

(王同志)把棉制服穿得非常髒,表示他忙於為人民服務,沒有時間顧到自己本身。亮晶晶的一塊油泥,從領口向下伸展著,成為一個V字形。他也仿照老黨員中的群眾工作者,在腰帶後面掖著一條毛巾,代替手帕,那是戰爭期間從日本兵那裡傳來的風氣。金根也仿效著這辦法,在他的褲帶後面掖著一條毛巾。……他有點害羞,彷彿在學時髦。

流行裝束背後有其政治學內容,透出社會風氣對個人的模塑。能說會道的譚大娘短短幾年已能自如說出一套新話:「咳,現在好嘍!窮人翻身嘍!現在跟從前兩樣嘍!要不是毛主席,我們哪有今天呀?要不是革命黨來了,我們窮人受罪還不知要受到哪年呵!」但生活窘境不斷動搖他們的這種配合。譚大娘藏豬床上逃避捐徵,月香想藏點私房錢以應對變故,金根和其他農民的暴動搶糧,餓肚子的事不是說幾句話就能解決的。「飢餓的滋味他還是第一次嘗到。心頭有一種沉悶的空虛,不斷地咬嚙著他,鈍刀鈍鋸著他」。回鄉的月香「感覺日常的一切都有點兒不對,不對到恐怖的程度」。這種恐怖在日常口角中慢慢積聚、蔓延,終於把事態逼上了的高潮。

用夏志清的話說,「《秧歌》是一部人的身體和靈魂在暴政下面受到摧殘的記錄」;她著眼於「一個普通的人,怎樣在一個完全陌生的制度下,無援無助地,去為著保存一點人與人之間的愛心和忠誠而掙扎的過程」;它「巧妙地保存了傳統小說對社會和自我平衡的關心」。胡適也稱它「寫得細緻,忠厚,可以說是寫到了『平淡而近自然』的境界」。由家庭生活、個人溫飽切入的政治敘述,既符合張愛玲處理文學與政治關係的一貫主張,也是她自跨出國門之後首次「向國家機器(左右不論)交代心事」,那是她「思辨政治與文藝轇轕」的重要文本,是她家、國敘事的對接。

如果說《秧歌》由「家」述「國」,經由月香家及其親戚在新社會的掙扎,浮現一段大歷史,《赤地之戀》(以下簡稱《赤地》)則以「個人」述「國」,經由劉荃在剛解放五年間,從下鄉參加土改到回上海參加「三反」、「五反」到赴朝抗美的經歷,以新政權編制內的異己者,見證這段歷史。前者夾雜大量的家長裡短的非政治性的日常鋪陳,後者則基本是一個有政治判斷力的個人對現實從懷疑、審視到離心離德的指控,一種經由個人指控國家的敘事。至此,張愛玲完成其從「家」敘述向「國」敘述的轉換。

《赤地》將個人擺在高壓的政治經緯中來寫,將私人經驗帶進政治公共視域中,在政治的公共性宰制中注視個人境遇。作為政府工作人員,這群人物的兒女私情、個人友誼均為政治巨掌所拿捏,「出賣」成為人與人關係的流行色。弱小的個人在政治強大履帶的碾壓下隕落,唯一能做的,是以螳臂當車式的抵擋和疏離來對付這種宰制。小說到處流淌著離心離德的文字。劉荃和張勵乘火車過黃河鐵橋,聽說常常有游擊隊或特工人員炸毀鐵橋,劉荃心裡想:

真要是那樣倒又好了,至少可以覺得中國的地面並不是死氣沉沉。但是恐怕不見得有這樣的事。不過,也不怪共產黨這樣神經質——不要說中國才解放了一兩年,就連蘇聯,建國已經三十年了,尚且是經常地緊張著,到處架著機關槍,經常在戰鬥狀態中,每一個國民都可能是反動分子與奸細。

小說最後,朝鮮戰場上被俘的劉荃在戰俘營中作了回國的選擇,「他要回國,離開這裡的戰俘,回到另一個俘虜群裡。只要有他這樣一個人在他們之間,共產黨就永遠不能放心。」意氣用事的個人「反動」,扭曲而誇張的反派書寫,帶來敘述的破碎和失真,文學分寸感和節制感漸失,某種程度上落入反共文宣的公式化窠臼。

一直以文學規則把控自己的張愛玲,至《赤地》幾乎有些失控。政治表達熱情的高漲,直接間接地傷損了文學。事後有兩種說法頗為牴牾:宋淇和張愛玲本人都多次稱《赤地》「大綱由別人擬定」,多少在推卸其藝術失真的責任。而香港美新處處長麥卡錫則說:「《秧歌》之後,她還有話要說。當時我們期待張愛玲繼續翻譯美國文學,她自己要寫《赤地之戀》。」兩種說法道出了事情真相的兩個側面:一是較之《秧歌》,美新處對《赤地》加強了「授權」、約束的力度:二是比起翻譯,張愛玲本人更願意寫《赤地》。她說:「我逼著自己譯愛默森,實在是沒辦法。即使是關於牙醫的書,我也照樣會硬著頭皮去做的。」「譯華盛頓.歐文的小說,好像同自己不喜歡的人說話,無可奈何地,逃又逃不掉。」寫《赤地》她則全力以赴,宋淇說,「她對《赤地之戀》並沒有信心,雖然寫時態度同樣的認真」。「愛玲當時把全副精神放在《赤地之戀》上,同時在申請移居美國,根本沒有心思寫劇本」。張愛玲也稱,在香港「寫作的速率已經打破自己的紀錄」。

從上述情況看,《赤地》是美新處與張愛玲默契合作的結果。前者的嚴管與後者的熱情回應可能是同步的,只是隨著政治涉陷的加深,尤其是《赤地》營銷情況不理想之後,才引發張愛玲對「授權」的抱怨。及至英文版,張的抱怨更直接:「寫《赤地之戀》(英文)真怨。Outline公式化——好像拚命替一個又老又難看的婦人打扮——要掩掉她臉上的皺紋,吃力不討好。」面對英語讀者,政治指向的清晰度要求更高,小說的家常質地更難顯現,讓張感到無奈。這是文學涉足政治的卡掐。

由《秧歌》和《赤地》而攪入的冷戰漩渦,為剛踏出國門的張愛玲設定了日後的道路,也讓她實現了離國後從生存空間到心理安妥的過渡性調整。她向國共兩黨、左右兩派文化人,向世人,表明其政治心跡,也招來海峽兩岸向背截然的後果:在大陸,她完全遭到屏蔽,為其時開始修訂的中國現代文學史著所排拒。與之相反,她開始為台灣和美國華人學術圈所關注,她的反共姿態及以個人書寫抵抗宏大敘事的方式,與後者相吻合,為他們提供重寫現代中國文學史及其相關規則的案例,因之備受推崇。

二、「家」「國」僭越與個人凸顯

張愛玲應該意識到《赤地》作為反共文化宣傳小說的缺陷。她一方面抱怨「授權」,將責任推給外部人為的制約;另一方面也做出相應的調整。後者體現於她定居美後不久所寫的〈色,戒〉和《少帥》上。這回,她小心翼翼地止步於個人情慾與國族利益兩敗俱傷的書寫上,不作深究。

與受聘香港美新處需要表明其政治態度不同,立足於美國英語出版界及其圖書市場,張愛玲的態度要模糊而複雜得多。決定移居美國,張愛玲開始揣摩幾位華裔作家的作品。其中,韓素音尤為讓她注意。1952年,張愛玲抵港當年,韓素音的英文自傳小說,以她在香港從醫期間邂逅英國記者伊里奧.馬克(Mark Eliot)的情感經歷為素材的《瑰寶》(A Many-Splendoured Thing)問世,此作奠定了韓素音在歐美文壇的地位。不久,《瑰寶》被好萊塢改編成電影《生死戀》(Love Is a Many-Splendored Thing),1956年獲得三項奧斯卡獎。那幾年張愛玲正在香港求生存求立足。女人天生是對手,同為女性,同為作家,甚至年齡相仿,韓素音的成功對張愛玲觸動之大,可以想像出來。她與鄺美文說過一番話:

我要寫書——每一本都不同——(一)《秧歌》;(二)《赤地之戀》;(三)Pink Tears(《粉淚》);然後(四)我自己的故事,有點像韓素音的書——不過她最大的毛病就是因為她是個Second rate writer(二流作家),……雖然她這本書運氣很好,我可以寫得比她好,因為她寫得壞,所以不可能是威脅,就好像從前蘇青成名比我早,其書的銷路也好,但是我決不妒忌她……

她用「二流作家」貶稱韓素音,且拿蘇青作陪襯,口口聲聲「不妒忌」背後正流露她的妒忌。在韓的刺激下,張愛玲列出一個七本書的計畫,除上述四本,還有「(五)《煙花》(改寫《野草閒花》);(六)那段發生於西湖上的故事;(七)還有一個類似偵探小說的那段關於我的moon-face表姐被男人毒死的事……」這個寫作計畫包含兩部分:一是「他人的故事」,如《秧歌》、《赤地》、Mesh(《網》(中文名為〈色,戒〉)、《五四遺事》乃至後來的《少帥》;一類是「自己的故事」,如《浮花浪蕊》、《異鄉記》、《小團圓》和兩卷本英文小說The Book of Change(《易經》)和The Fall of the Pagoda(《雷峯塔》)等。張愛玲沒有韓素音的幸運。《秧歌》的影響不如韓的《生死戀》和賽珍珠的《慈禧太后》,令她憤憤不平。她思忖如何寫為英語國家讀者喜歡的中國故事,歷史買點?政治/情色奇觀?人性迷障?從〈色,戒〉到《少帥》,她開始新的嘗試。

動筆於1950年代、1978年正式發表的〈色,戒〉,顯示了新的格局。這回,張愛玲將背景推至1940年代日據期的淪陷區上海,迴避國共對壘的逼仄現實,涉及更廣泛內容——民族/國家/個人、忠/奸、男/女、愛/憎諸命題。但似有更大的觸犯——其超越民族正義的諜戰「陷情」書寫,直接觸犯忠正奸邪的價值規則。這是國族保衛戰舞台上的一場個人表演,一個因「陷情」而損害民族/國家利益的個人故事。她讓「個人」再次遊走於政治的刀光劍影之中。

王佳芝的走近老易,張愛玲有個合乎情理的鋪墊:一個業餘特工,一個沒有受過職業冷血殺手訓練的普通女孩,引誘老易只是一個模糊的目標,前此王佳芝為執行該任務所遭遇的一切,瓦解了她為民族正義獻身的實感,她得不到意義的肯定和心的安妥,孤獨而絕望。直到將老易誘上鉤,她才感到「一切都有了個目的」,有了意義的肯定。也因此,後面在珠寶店,面對老易用十一根金條換購那只有市無價的六克拉粉紅鑽戒指,她突然有愛的實感——「難道她有點愛上了老易?她不信,但是也無法斬釘截鐵的說不是,因為沒有戀愛過……有一陣她以為她可能會喜歡鄺裕民,結果後來恨他,恨他跟那些別人一樣」。她將老易與鄺裕民相對比,一個是懷疑「有點愛上了」,一個是「恨」。活生生的六克拉鑽戒擺在眼前,可能是愛的證明,有一種看得見靠得住的實感,讓感情無靠的王佳芝頓感恍惚,終至臨陣失手,引火燒身。

Photo Credit: 博偉電影 〈色,戒〉後來由李安執導,劇情即改編自張愛玲的同名小說。圖中人物即為電影男女主角易先生(梁朝偉飾)與王佳芝(湯唯飾)。

張愛玲寫得絲絲入扣,寫個人私情與國族公事的悖論關係。王佳芝的身體以愛國的名義被徵用,成為國家的工具。在色誘結構中,身體只是工具,不含個人內容。但實際上身體仍是個人的,充滿種種欲念和衝動,冷不防會收回「徵用」,往相反方向奔赴,那是「身體」背叛了「國家」。張愛玲再次以個人私情解構國家論說。其時,日本侵華已事過境遷,漢奸問題不再那麼觸目,在「號召團結反共,不問其人過去的政治經歷」的政策下,胡蘭成正在台灣訪問。〈色,戒〉於此時發表,別有意味,顯示了政治的網開一面。但即便政治集團不追究,民間的正義之士仍會發出質疑之聲:「歌頌漢奸的文學——即使是非常曖昧的歌頌——是絕對不值得寫的。因為過去的生活背景,張愛玲女士在處理這類題材時,尤其應特別小心慎重,勿引人誤會,以免成為盛名之瑕。」

「當我讀完這篇作品時,我對愛、憎、忠、奸應該怎樣定義和分際,即變得一片惘然,甚至有點不知所措了。」這事讓宋淇著急,他明白忠/奸敘事的規約性,他強調這個間諜的「業餘」身分,淡化鄭蘋如之說,拉出燕京大學學生的另一種說法,一口咬定「王佳芝的原型也根本和中統特務鄭蘋如無關」。1977年,就〈色,戒〉該如何寫,張、宋之間不斷通信,從中可見國家敘事顧慮對張愛玲創作的制約。域外人的文章一刊載,張愛玲即寫〈羊毛出在羊身上——談「色,戒」〉,解釋、辯護、反駁,口氣激烈且緊張。這是張愛玲又一次自覺或不自覺地觸犯了政治。

相比之下,直接有歷史原型的《少帥》反倒弱化政治集團衝突描寫,明顯打市場的主意,有與韓素音的《生死戀》、賽珍珠的《慈禧太后》比高低之意。西安事變的中外影響,張學良與趙四小姐的婚外浪漫情緣,都能預見到這個故事的市場前景。赴台灣想訪問張學良未遂之後,張愛玲花大量時間在華盛頓國會圖書館等處蒐集張學良的資料。對生活轉機的寄望,《少帥》讓她全力以赴。

趙四說過,沒有西安事變,她跟小帥早就完了。張愛玲也說「是終身拘禁成全了趙四」。從西安事變的成全張、趙情緣中,張愛玲再次窺見「傾城之戀」式的大歷史與小個人互為玩轉的格局。《少帥》基本以周四小姐(趙一荻的形象)為敘述視角,國事只在男人們的酒席閒談中作交代,少帥與周四小姐的床笫之事才是敘述的中心,以男女主人公的私情沉迷擱置多事之秋的家國焦慮,將「歷史」壓進「個人」背景中,這部寫給洋人看的通俗歷史小說,已無暇於做人性深究或衝突情勢鋪排,只致力於把小說寫得好看,花繁葉茂,充滿女童趣味和畸戀特點。從《少帥》看來,張愛玲對張學良史事其實缺乏直觀感受,

能力所及的就只有「偏重愛情故事」,那是她的第一手經驗,最鮮活的素材。從這個角度看,不妨說《雷峯塔》、《易經》和《少帥》才是張愛玲六○年代的「自傳」三部曲。七○年代她寫《小團圓》,坦蕩蕩講她與胡蘭成的故事,已經豁出去了,於是那部未完的「影射」自己的《少帥》,便難免成為雞肋。

的確,《少帥》未及將西安事變納入統籌安排的框架中,除了用華麗而通俗筆法寫男女主人公床笫交往外,別無所為。既缺乏〈色,戒〉那種寫大歷史與小個人相夾纏的張力,也缺乏《小團圓》解構人性預設的顛覆力。其格調與《慈禧太后》之流,相去不遠。

1952年離開中國之後,張愛玲屢屢涉足政治或泛政治命題。從質詢政體合理合法性的《秧歌》、《赤地》,到觸犯民族正義規則的〈色,戒〉,到以「私情」擱置「國事」的《少帥》,顯示她身居海外前十年的情況:一方面隔著安全的距離,她放膽涉足政治。借政治議題,澆心中塊壘,重新擺置家國關係,整理自我安身立命的秩序線索,為變動不居的「個人」確定位置。另一方面身陷各方政治力量的牽扯中,她左右磕碰,動輒得咎。在遵循自我記憶、參與政治表態和迎合市場需求幾者間徘徊,以占卜測試前程,自始至終充滿難以調適的緊張。《少帥》整體水準的滑坡呈現了某種失控感。如溺水者,腳手自由,卻無依無助。



