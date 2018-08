《張愛玲學重探》：張愛玲筆下的市聲、聲音景觀和現代都市

文:王曉玨

張愛玲的早期寫作即以對現代都市經驗的濃墨重彩聞名。與許多書寫上海的作家相比,張愛玲對聲音尤其關注。聲音和聽覺感官是她體驗都市現代性的重要媒介。比較一下茅盾《子夜》和張愛玲〈封鎖〉的開篇。兩部作品都以描寫上海城市景觀見長。茅盾的《子夜》開篇呈現上海炎夏的外灘暮色:

太陽剛剛下了地平線。軟風一陣一陣地吹上人面,怪癢癢的。蘇州河的濁水幻成了金綠色,輕輕地,悄悄地,向西流去。黃浦的夕潮不知怎的已經漲上了,現在沿這蘇州河兩岸的各色船隻都浮得高高地,艙面比碼頭還高了約莫半尺。風吹來外灘公園裡的音樂,卻只有那炒豆似的銅鼓聲最分明,也最叫人興奮。暮靄挾著薄霧籠罩了外白渡橋的高聳的鋼架,電車駛過時,這鋼架下橫空架掛的電車線時時爆發出幾朵碧綠的火花。從橋上向東望,可以看見浦東的洋棧像巨大的怪獸,蹲在暝色中,閃著千百隻小眼睛似的燈火。向西望,叫人猛一驚的,是高高地裝在一所洋房頂上而且異常龐大的霓虹電管廣告,射出火一樣的赤光和青燐似的綠焰:Light,Heat,Power!

張愛玲的〈封鎖〉聚焦防空警報拉響那一剎那的街景:

如果不碰到封鎖,電車的進行是永遠不會斷的。封鎖了。 搖鈴了。「叮玲玲玲玲玲,」每一個「玲」字是冷冷的一小點,一點一點連成了一條虛線,切斷了時間與空間。 電車停了,馬路上的人卻開始奔跑,在街的左面的人們奔到街的右面,在右面的人們奔到左面。商店一律地沙啦啦拉上鐵門。女太太們發狂一般扯動鐵柵欄,叫道:「讓我們進來一會兒!我這兒有孩子哪,有年紀大的人!」然而門還是關得緊騰騰的。鐵門裡的人和鐵門外的人眼睜睜對看著,互相懼怕著。 電車裡的人相當鎮靜。他們有座位可坐,雖然設備簡陋一點,和多數乘客的家裡的情形比較起來,還是略勝一籌。街上漸漸地也安靜下來,並不是絕對的寂靜,但是人聲逐漸渺茫,像睡夢裡所聽到的蘆花枕頭裡的趕咐。這龐大的城市在陽光裡盹著了,重重地把頭擱在人們的肩上,口涎順著人們的衣服緩緩流下去,不能想像的巨大的重量壓住了每一個人。 上海似乎從來沒有這麼靜過——大白天裡!一個乞丐趁著鴉雀無聲的時候,提高了喉嚨唱將起來:「阿有老爺太太先生小姐做做好事救救我可憐人哇?阿有老爺太太……」然而他不久就停了下來,被這不經見的沉寂嚇噤住了[1]。

茅盾對上海入夜外灘的景象的描寫主要集中於視覺性的主觀感受,著眼點顯然是視界,即通過觀看所建構的視覺文化景觀:「蘇州河的濁水金綠色,」「電車線爆發出碧綠的火花,」「洋棧閃著千百隻小眼睛似的燈火,」「霓虹電管廣告,射出火一樣的赤光和青燐似的綠焰」——是光,影,色彩,尤其是現代工業、機器所產生的光和影的交織和絢爛迷幻。唯一一處與聲音有關,風傳來的外灘公園裡的音樂,尤其是「那炒豆似的銅鼓聲」。因為發聲的主體不在可見的景觀內,聽覺描寫是在與視覺脫鉤時發生的。這段文字是跟隨敘述者的眼睛的觀看,凡視覺傳達的景觀都是無聲的,所以,這段敘述讀起來似乎是靜音的,如同觀看默片電影。城市景觀當然不會是無聲的,可是聲音並沒有出來,因為文字描寫主要聚焦了視覺感官,其餘則近乎無感。茅盾感興趣的更是上海的視界和視覺環境,而非聽覺景觀。

而張愛玲筆下的上海,卻包涵了更多的感官體驗。尤其是聲音和聽覺經驗,雜亂喧囂,躍然紙上。聽覺與視覺的感官一樣,成為觀察、記錄城市的主要媒介和功能。她所關注的是城市的聲音文化,或者,聲音景觀:這段文字中可聆聽到人說話的聲音,人群活動的聲音,現代機械和交通的聲音,等等。從封鎖警報之下停滯的城市的喧譁無序到剎那沉寂,動和靜,有聲和無聲,裁剪出城市緊急狀態下的音景——聲音的形態每一刻都在發生、變動,是一個城市正在生存、正在活動的證據。這裡,與《子夜》相比,城市更是以聲音型態(acoustic form)出現的。

張愛玲特別強調市聲。她在常德公寓住過五年之久,在〈公寓生活記趣〉這篇關於個人生活的散文中,她寫道:「我喜歡聽市聲。比我較有詩意的人在枕上聽松濤,聽海嘯,我是非聽得見電車聲才睡的覺的。在香港山上,只有冬季裡,北風徹夜吹著常青樹,還有一點車的韻味[2]。」 相比於中國文人的樂山樂水,她更親近人造環境,世俗景觀。葡萄牙現代詩人Fernando Pessoa(1888-1935)在書寫都市體驗時,起句寫道:「在白晝,連聲音都會發光」(In broad daylight even the sounds shine)。他以光線(light)來比喻聲音(sound),指出視覺和聽覺的感官聯繫和不可分割。「我曾渴望如聲音般因物而活」(I have wanted, like sounds, to live by things),聲音和光線一樣,只是媒介,它托物而存在,物的繁響才是城市靈魂真正的生機所在,而這種繁響所匯成的文化景觀就是所謂城市的音景(soundscape)。張愛玲將這些現代城市日常生活的種種聲音的匯集指稱為「市聲」。

在聲音文化研究中,1960年代末期1970年代初期由加拿大作曲家R. Murray Schafer創立了「世界音景計畫(The World Soundscape Project; W.S.P.)團體」,關注社會的、自然的、文化的聲音等,Schafer將這些聲音稱之為「環境的音樂」(The Music of the Environment),並認為聲音環境是人類生存環境的重要組成部分[3]。他提出了音景這個概念,用來定義和理解在特定時間、特定地點一切聲音的總和,一種整體的聲音景觀。在這個概念的形成過程中,我們可以看到許多學者和藝術家的影響,比如,Richard Wagner。在寫於1870年的一篇題為〈貝多芬〉(Beethoven)的文章中,Wagner提出「聲音世界」(sound world)這個概念,用來對應和補充「光的世界」(light world),並在自己的歌劇創作中試圖實現這樣一個融合了聲音和影像的整體藝術作品(Gesamtkunstwerk)。

近些年前,普林斯頓大學歷史系教授Emily Thompson進一步提出,聲音景觀不僅是外在於人的存在,也內在於人的聽覺感知中,是物質和感知的統一體。在2004年出版的《現代性的聲音景觀:美國1900-1933年的建築聲學及聽覺文化》一書中,她實踐了這一想法,探討二十世紀早期美國現代聽覺文化史,尤其探索了聲音、城市與現代性的關係[4]。

在現代都市層層疊疊的市聲中,經由機械複製所傳播的聲音尤其為張愛玲所注意。張愛玲與現代科技與傳媒的關係是一個非常有意思的研究課題。本文關注的是張愛玲如何處理現代科技生產的聲音,即技術化聲音(the technologized sound),如,話匣子(留聲機)、電話、有聲電影和電影音軌技術,以及無線電。這些技術化的聲音與人聲、市聲、自然的聲音相互作用,構成現代都市的聲音景觀。這些技術化的聲音怎樣改變和影響了都市生活的音景?文學和藝術作品又是如何去表現這些新聲音和新的聽覺經驗?機械複製的聲音和技術如何進入日常生活,改變人與人的關係,調節了人在現代生活中的感受方式、自我定位和倫理關係?

Photo Credit: Depositphotos

技術化聲音與作為媒介的文學

在張愛玲的作品中,現代媒體的聲音迴旋往復:〈創世紀〉裡頭那驕傲地昂著盛開花朵似的大喇叭的留聲機;〈留情〉裡米先生老式留聲機的狗商標,開了話匣子跳舞;在大而破的夜晚,警車的刺耳呼嘯伴隨著遠處跳舞廳傳來的女人尖細喉嚨唱的「薔薇薔薇處處開」。技術化聲音模糊了私人和公共空間的界線,聲波的穿透力本有自身的路徑和獨特空間,在現代複製和傳播技術的幫助下,更是在時間和空間層面得以不斷延展。

誠然,如本雅明所言,現代機械複製時期的新媒體,可能加強主體在現代都市生活中的震驚體驗,放大支離破碎的官能感受。但聲音的複製技術所帶來的不一定是日常生活體驗的疏離感,威脅私人生活的親密性和家庭空間。它同時也可以成為新的因素,帶來新的觀看、聆聽和感覺方式,從而拓展日常生活空間。無線電是張愛玲作品中常常出現的現代城市音景的不可或缺的一部分。

自從收音機和無線廣播在1930年代普及開來,對於這種新的聲音媒體及其帶來的新的聽覺實踐和文化,學界湧現出許多精采的討論和研究。不少學者對無線電帶來的民主潛能興奮不已,例如Rudolf Arnheim稱讚無線電為藝術家、受眾和理論家帶來了一種全新的體驗[5]。無線電促成了新的群體的誕生,這個群體可以是民族的、政治的、族群的,Michelle Hilmes受Benedict Anderson的啟發,探討了廣播在美國民族形成過程中的關鍵作用,一代聽眾在聆聽貫穿各州的無線電節目中想像一個共同的民族[6]。唐小兵在他對1940年代延安文化的研究中,則強調聽覺經驗和聲音文化形塑了革命的主體性,激發了民族共同體的想像。在缺乏現代聲音複製科技的延安,大合唱和詩歌朗誦會起到了以聲音想像創造新的革命群體的作用[7]。

在這種理想的聆聽共同體之外,還有許多其他的聆聽方式,順著聽,被迫聆聽,逆向聆聽,隨機性聆聽,或是Douglas Goodman所謂「心不在焉的聆聽」(distracted listening),等等[8]。對包括張愛玲在內的許多現代性的思考者,心不在焉的聆聽更能捕捉日常生活的真實面貌。以〈紅玫瑰與白玫瑰〉的一個場景為例:

……振保向煙鸝道:「待會兒我不定什麼時候回來,晚飯不用等我。」煙鸝迎上前來答應著。似乎還有點心慌,一雙手沒處安排,急於要做點事,順手捻開了無線電。又是國語新聞報告的時間,屋子裡充滿了另一個男子的聲音。振保覺得他沒有說話的必要了,轉身出去,一路扣鈕子,不知怎麼有那麼多的鈕子[9]。

此刻,無線電傳來「另一個男子的聲音」,進入私密的家庭空間。在1927年的德國,Martin Heidegger在談及無線電時,指出無線電為聽眾帶來了「消遠性」的可能(de-distancing),延展同時解構了日常空間[10]。在張愛玲筆下,在疏離隔閡的家庭關係中,無線電通過聲音維度,為妻子與丈夫提供了安全距離,緩解了兩個人之間的緊張空氣,創造了一個新的空間。這裡,新聞報告的聲音,應該是面向普通聽眾,不帶個人情感色彩的、非個人的聲音。但在這個特定的時間和空間裡,這種非個人的聲音卻以一種個人的方式被聆聽。聆聽的興趣點顯然不在其新聞價值,而在其純粹的聲音價值。心不在焉的聆聽,使得這第三者的聲音暫時填充了夫妻間無話可說、尷尬沉默的聲音空間。

張愛玲在〈談音樂〉一文中談到對交響樂的排斥:「大規模的交響樂自然又不同,那是浩浩蕩蕩五四運動一般地沖了來,把每一個人的聲音都變了它的聲音,前後左右呼嘯嘁嚎的都是自己的聲音,人一開口就震驚於自己的聲音的深宏遠大;又像在初睡醒的時候聽見人向你說話,不大知道是自己說的還是人家說的,感到模糊的恐怖。」[11]對她來說,恐怖之處在於個人的聲音被集體的所淹沒、吞噬和代替。以個人化的方式心不在焉的聆聽,主體處於技術化聲音空間之內同時之外,或許是大時代中更多個人的聽覺經驗。

在〈燼餘錄〉中,張愛玲寫道:「現實這樣東西是沒有系統的,像七八個話匣子同時開唱,各唱各的,打成一片混沌。在那不可解的喧囂中偶然也有清澄的,使人心酸眼亮的一剎那,聽得出音樂的調子,但立刻又被重重黑暗擁上來,淹沒了那點了解。」[12]嘈雜的都市聲音景觀喻示了張愛玲所理解的現實:現實本身不具有整體性和目的性,但同時又是完整的、延續的。面對這樣的現實,文學和藝術尋求的不是人為的編譜和和諧,而是偶爾的啟示。這樣,如同無線電等新的聲音媒體,文學和藝術其實也是媒介的一種模式,面對雜亂沒有系統的現實,進行情感與信息的編碼與解碼,解讀、轉換與傳播現實的一種版本,用以連接不同時空的人、人與城市、人與歷史、人與民族。Richard Jean So在他最近發表的研究中,提出一個很新穎的見解,從信息科學角度來解讀張愛玲的文學作品。他認為,張愛玲的早期創作是一種以文學為媒介,把無序破碎的現實通過文學的過濾、處理和組織,轉換成可讀的、有意義的信息傳達給讀者[13]。

讓我們以〈中國的日夜〉為例。這篇散文呈現了兩種有關現實構成的描述,一種是影像和視覺想像的,另一種是聲音和聽覺意義上的。「街上一般人穿的藍布衫大都經過補綴,深深淺淺,都像雨洗出來的,青翠醒目。我們中國本來是補釘的國家,連天都是女媧補過的」。張愛玲所理解的現實是補丁式的,一塊一塊的斷片組合而成;可以是沒有秩序、隨機的、雜亂的,但也生成意義,而意義的解碼即是偶然、驚喜的時刻,是文學的功能。現實在視覺上是拼湊的,而在聲音上更是無系統的支離破碎:

再過去一家店面,無線電裡媚媚唱著申曲,也是同樣的人情人理有來有去的家常是非。先是個女人在那裡發言,然後一個男子高亢流利地接口唱出這一串:「想我年紀大來歲數增,三長兩短命歸陰,抱頭送終有啥人?」我真喜歡聽,耳朵如魚得水,在那音樂裡翅棚游著…… 申曲還在那裡唱著,可是詞句再也聽不清了。我想起在一個唱本上看到的開篇:「譙樓初鼓定天下——隱隱譙樓二鼓敲……譙樓三鼓更淒涼……」第一句口氣很大,我非常喜歡那壯麗的景象,漢唐一路傳下來的中國,萬家燈火,在更鼓聲中漸漸靜了下來。……快樂的時候,無線電的聲音,街上的顏色,彷彿我也都有份;即使憂愁沉澱下去也是中國的泥沙。總之,到底是中國[14]。

四處嘈雜喧囂的人聲、市聲和無線電的申曲,化緣的道士「托——托敲著竹簡,也是一種鐘擺,可是計算的是另一種時間;彷彿荒山古廟裡的一寸寸斜陽」。「譙樓初鼓定天下」,譙樓鐘鼓,如她在〈論寫作〉中所言,「五更三點望曉星,文武百官上朝廷。東華龍門文官走,西華龍門武將行。文官執筆安天下,武將上馬定乾坤。」呈現的是一種天真純潔的宇宙觀,光整的社會秩序。歷史與時間不是線性,沒有既定的軌道,而是拼湊而成,雜亂無章。補釘的碎片和市聲的雜亂是她意下的中國的日夜,視覺和聽覺想像中的宇宙觀,各種模式的時間和空間層層疊疊而成的社會秩序。

譙樓鐘鼓和無線電是傳統與現代的傳播工具。譙樓鼓角晚連營,自漢代以來的晨昏鐘聲,暗合一年氣候節律,傳播的是歷史時間,協調的是天下秩序;而無線電這種現代的傳播工具,通過現代科技,連結社會人事,調解人情倫理。依賴技術化的聲音的穿透性和無處不在,無線電創造了新的聲音空間和聆聽環境,從而改變了私人和公共空間的間隔,促成了新的社會空間。更重要的,通過她的文字想像,以文學為媒介,聆聽和觀看,連結了不同的人、時、事,跨越時空,完成歷史傳承,並加以傳播。

