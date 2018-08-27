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Nike的創業故事（三）：Nike後悔錯放的重要代言人Kanye West
我們想讓你知道的是
NBA球員從頭到腳都是Nike的產品，當然這是好事，但換個角度看，也表示Nike在籃球市場不會再有多大的成長空間了。因此如果Nike還想繼續成長就勢必要有所突破，開發新的市場。
文：鄭聿民
上一篇談到2000年前的Nike勢如破竹，經典廣告詞加上最佳代言人Michael Jordan，讓他繼續穩坐全美第一運動品牌的寶座。但這裡有一個很重要的概念要提醒大家，在前面兩篇也不斷提到：潮流品牌來得快去得也快，跟不跟得上時代是最大的挑戰。今天就來說說看似一帆風順的Nike，會遇到什麼挑戰吧！
Nike一家獨大
2000年後的運動市場在Nike與愛迪達分別買下Converse和Reebok後，形成兩家瓜分的局面。而既然剩下兩家公司，之間的競爭當然少不了。我們分成三張圖表來解釋：
- 2001－2005
2003年Nike買下Converse，並與NBA球星LeBron James和Kobe Bryant簽約，海外銷量超越美國本土。而愛迪達也與足球金童David Beckham簽下終生約。
愛迪達在這段時間內積極拓展足球市場，並進軍時裝領域，而Nike將重心放在籃球市場，這段時間雖然Nike的成長較為明顯，但愛迪達也都緊追在後。
- 2006－2010
2007年Nike簽下NBA球星Kevin Durant，而愛迪達則是買下Reebok，並在2008年與NBA球星Derrick Rose簽約。
2009年Nike發表與Kanye West合作的首款YEEZY鞋款。
Nike在這段時間內仍然積極參與籃球市場，但最重要的關鍵並不在此，而是發佈了YEEZY1。Kanye West身為美國流行樂知名歌手，與Nike的合作讓鞋款的曝光率更高，也因此在2010年市值狂飆，再加上愛迪達太晚進駐籃球市場，競爭力薄弱，差距越來越大。
- 2011－2015
這段時間內Nike持續與許多NBA球星簽約，但市值已不像前面那樣的飆升，反觀愛迪達，在2013年Nike與Kanye West取消合作後立刻簽約，並發表全新的Boost技術，成長方面較Nike稍微高一點。
其實以這三張圖來看，Nike仍然領先，但Nike卻在近兩年來敗給了愛迪達，其中最重要的兩個原因是，第一，近年掀起了Atheleisure運動休閒的風潮，第二就是最重要的代言人Kanye West。不過在談到這之前，我們要先來看看半路殺出的程咬金：Under Armour。
UA的崛起
Under Armour是一個由馬里蘭大學的美式足球運動員Kevin Plank於1996年所創辦的運動用品企業，就跟Nike的創辦人一樣，都是透過自身體驗，希望可以做出更適合運動員的產品。而他跟Nike的差別在於，一直以來「機能衣」都是他的主要項目，並將健身結合他們的產品，與Nike和愛迪達全力拓展球類市場較不一樣，而且在運動休閒風潮之下，UA倒是一直把重心放在「專業運動」。他選擇與主流品牌相反的策略原因有兩個：
- 迴避與大廠競爭、或至少讓NIKE & Adidas一開始不會去在意UA這個新興品牌的出現
- 反倒能去牢牢抓住一群「專業運動玩家」的心，這一群顧客可能受不了「休閒運動風潮」滲透到過去熱愛的Nike和Adidas，轉而支持UA
事實證明他的策略是成功的：
他在美國造成傳奇，市佔率曾高達75％，並創下連續26季營收成長逾20％，最震驚的是2014年UA的營收超越愛迪達，成為全美第二。一間成立18年的後起之秀，擊敗了65年歷史的愛迪達，也讓UA的股價在2015年突破最高峰52美元。
然而成長太迅速對於年輕公司來說並不是件好事。UA的健身產品的確不錯，但他急於轉型，做更多產品線，忘記了垂直細分領域對他才是最好的策略，成為UA衰落的原因。2015年後的UA瞬間跌落，到2018年初一度跌到剩下11塊，本來大家認為UA會像Nike當年打敗愛迪達那樣重演一次，但這個場景或許還要再等等了。
Adidas X Athleisure
我們回過頭來說說愛迪達，愛迪達在2015年以前的競爭力可謂慘不忍睹，拼不過第一名的Nike就算了，甚至被UA給追過，成長方面也毫無起色，看股價圖就可以得知了。
但就在2016年開始急起直追，成長速度立刻超越Nike，其中主要原因為：
- Athleisure
「Athleisure」就是將運動與時尚結合，現在越來越多人會穿著運動衣上街，而我們上一篇就有說到，Nike一直以來都將運動與力量綁在一起，也是他對於市場反應較慢的原因。即使有喬丹鞋不斷在推出，但說到底喬丹鞋也是球鞋，而在這方面愛迪達的表現就好許多。
- 「Boost」系列
此外，愛迪達近年來最重要的技術研發「Boost」鞋底相當舒適，吸引到一般消費者，而且肯亞選手鄧尼斯．基梅托（Kimetto）於2014年柏林馬拉松創下男子馬拉松世界紀錄，他穿着的正是Adidas adiZero Adios Boost 2跑鞋，BOOST技術不單止舒適，還具備世界冠軍的功能性，非常具說服力。
- 最重要的代言人
「在過去，新人是透過Jordan和Nike來到球鞋社群，但如今風水輪流轉了，大家談論的都是愛迪達的Boost、Yeezy系列。」知名球鞋展創辦人Alan Vinogradov公開說過，愛迪達打敗Nike的原因除了Boost的品質之外，就贏在肯伊．威斯特（Kanye West）的宣傳效果，Kanye West身為美國知名流行歌手，他的穿搭一直都是消費者關注的重點。在他解除與Nike的合約後，愛迪達馬上找到他簽約，並開始推廣Boost和YEEZY系列。這幾雙鞋除了舒適外，在造型上也較具時尚感，透過Kanye West，曝光率暴增，也成為愛迪達行銷上最成功的代言人。
小結
2000年後的Nike持續坐大，並且幾乎吃下了整個籃球市場，但是UA以及愛迪達的強勢競爭，已經讓我們看到一些不一樣的可能。UA在專業運動方面的發展，雖然還沒有完全成功，但至少是一條可行的道路；至於愛迪達，在休閒運動方面已經逐漸超越Nike。
Nike將運動與力量結合的策略當然正確，但是就現在的社會風潮來說，Nike勢必要轉型，愛迪達太晚進入籃球市場的結果就是什麼都分不到，Nike若不想重蹈愛迪達的覆轍，就必須開始發展Athleisure。雖然這對Nike以及他的品牌形象可能較為困難，但若不發展，在未來愛迪達就有機會再重回第一的寶座。
Nike的故事到這邊告一段落，在結束之前，我們照舊來看看今天的SWOT吧！
SWOT
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|W
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SWOT策略分析──Nike的決策
|SO增長型策略
|ST多重經營策略
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|WO扭轉型策略
|WT防禦型策略
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個人評論＆分析
Nike與愛迪達分別佔據了籃球與足球市場，幾乎是一家獨大，以籃球來說，NBA球員從頭到腳都是Nike的產品，當然這是好事，但換個角度看，也表示Nike在籃球市場不會再有多大的成長空間了。因此如果Nike還想繼續成長就勢必要有所突破，開發新的市場。
當然愛迪達也一樣，但愛迪達搶先開發了Athleisure的市場，而且正在成長中，Nike當然也要緊追其後，但這非常考驗Nike的研發還有行銷技巧。我們前幾篇說到愛迪達錯過了許多重要代言人，因此遺失了籃球市場，而在這一篇Nike也犯了同樣的錯誤，就是Kanye West，他的影響力肯定超出Nike的預期。就我看來雖然兩家公司的市值還相差甚遠，但Nike近年來的成長非常緩慢，甚至有下跌的情形，所以現階段來說兩間公司還算旗鼓相當，未來如何競爭就等著大家一起見證吧！
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本文經Pocket Money 口袋財經授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航