【插畫】換門鎖後，我需要給房東新鑰匙嗎？

土思land-toast

大學開學在即，你找到房子住了嗎？新屋入厝的時候因為不知道前任房客是誰，為了安全著想，難免想要換個鎖，但換完之後鑰匙要給房東嗎？

其實根據法律規定，一旦租約開始，房客就能擁有使用和收益租賃物的權力，只要租賃結束後將房屋恢復原狀。因此，換鎖後即使房東索取，也不需要給他新鑰匙，但記得租約結束時要換回舊鎖，或是將新的鑰匙交接給房東。

簡單來說，就是：換鎖前，要先知會房東一聲；更換後，不需要給房東新鑰匙；搬走時，要換回舊鎖或把新鎖的鑰匙交給房東。掌握這三個步驟，就能當個合乎法律又相互尊重的好房客。

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本文經土思Land toast授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航