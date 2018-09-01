朝鮮末世義兵（三）：愛國儒者閔宗植與崔益鉉的「丙午義兵」

歷經閔妃被虐殺、高宗被軟禁，國政不安之際，朝鮮半島人民興起乙未義兵活動，大力反抗日本於當地培植的親日派勢力，而朝鮮人民也漸漸看穿19世紀末，日本佔朝侵華之野心。

我們可以說，此時與爾後在朝鮮半島境內，所展開的大規模義兵活動——「丙午義兵」（병오의병）和「丁未義兵」（정미의병），根本上都與日軍侵略有關。這兩場義兵的發生背景為何？主導者又是誰？為何能在韓國歷史上，佔有一定歷史地位與史書紀載呢？那就得從1904年日俄戰爭言起。

眾所皆知，1895年中日甲午戰爭結束，日本打敗了中國，造成亞洲局勢大變，也讓日本軍國主義更具信心，加速展開侵略全亞洲的野心；而日俄兩國也為了自身於朝鮮半島與遼東半島權利，意見不合大動刀戈。1904年2月6日，日本先向俄國宣布斷絕外交關係，爾後9日俄國隨即對日宣戰，隔天於朝鮮半島與遼東半島上，便爆發日俄戰爭（1904—1905）。然而，戰火下最倒楣的還是朝鮮，原欲保持中立國的朝鮮王國，因日俄戰爭爆發，不到半個月時間，2月23日就被日本強硬簽下《日韓議定書》，其內規定朝鮮得保持日本軍隊通行權、補給線之通暢，甚至必要時還得給予日方軍事等協助。

也因此條約，朝鮮人民進而反抗日軍壓迫，興起義兵活動，史稱「丙午義兵」。

該義兵主要活動主角皆為農民，最著名的活動組織，即1898年創立，欲取代「東學」的全羅道英學黨（영학당）、南學黨（남학당）、1900年於忠清南道成立，主張「空想社會主義思想」的活貧黨（활빈당）等。

這些農民運動組織，原先所抗爭是針對社會貧窮現象，反封建制度，但到此時皆漸漸轉化為抗日義兵運動。尤其活貧黨還提出「十三條目大韓士民論說」（13조목대한사민논설），明確指出義兵活動並非盜徒亂國之舉，而是本土勢力針對外國勢力侵入本國，自主性動員的抵抗。

這也讓我們看到，早先興宣大院君斬殺東學道教祖崔濟愚，之後東學道信徒多為轉往私底下活動，尤以全羅、慶尚、忠清等道最盛，然而，隨著人數的增加，團體漸漸分裂，投入的份子也越來越複雜，脫離了之前純正的東學道宗教團體，走向具有社會改革、政治色彩之特徵。

此外，丙午義兵活動皆以儒學者為領導，再與大量農民壯大勢力，到了後期，包括一些有良心的地方官吏，也紛紛義勇起義加入到義兵隊伍內，主因在於他們看到國家任人魚肉、陷於水深火熱，憤而起義，救援祖國。所以，丙午義兵相較於閔妃被虐殺的乙未義兵規模，還要來得大；同時，丙午義兵起義的理念層次，相較於乙未義兵，其保衛國家的意識更為強烈。根據史實記載，1906年六月，朝鮮半島全國竟有六十多個郡興起義兵抗爭，最知名的即為前參判閔宗植（민종식，1861—1917）所率領的義兵部隊最為凶猛。

閔宗植出身於朝鮮京畿道驪州，一聽姓氏就知道出身望族，的確也是如此，他是朝鮮肅宗名臣、仁顯王后父親閔維重（민유중，1630—1687）八世孫，而其家族內出了高宗王妃明成皇后，也讓他在官場上平步青雲，但1895年發生閔妃被虐殺、乙未兵變後，閔宗植也被摘去官職，失勢歸隱忠清道。

然而，1905年11月17日，日本以武力威脅迫使大韓帝國簽訂《第二次韓日協約》（제2차 한일협약，韓方又稱為《乙巳勒約》을사 늑약），讓大韓帝國淪為日本的保護國外，伊藤博文（1841—1909）在朝鮮內地設立起保護國統治機構——統監府（통감부）。

閔宗植聞之十分憤慨，雖上疏反對，但無功而返，隔年，閔宗植聯合幾位義兵首領，散家財招義士，大量購買兵器，準備起義。起義後的閔宗植，率兵打下了忠清南道重鎮洪州城（홍주성），在此處又大力地招兵買馬，驍勇善戰的義兵規模，謠傳已經來到千人以上，且以為據點與日軍展開持續交戰。閔宗植的名氣之大，由他所號召站出來的衛國義兵可觀，其規模之大、聲勢之猛，讓伊藤博文也不得不親自出陣，下令派出兩個部隊中隊、半個騎兵小隊兵力，且搭配大韓帝國政府軍一百五十餘人，前去攻打閔宗植大本營洪州城，以除後患。

1906年6月1日，日軍攻破洪州城，並且生擒閔宗植，隔年7月3日，閔宗植原被判處死刑絞刑，次日減為終身流放珍島（진도），同年十一月獲得特赦，歸隱山野，1917年去世，而於1963年才被大韓民國政府追封建國勳章大總統章（건국훈장 대통령장）。儘管閔宗植的起義時間不長，但卻揭開了朝鮮民間義兵正面地與日軍交鋒之首頁。

Photo Credit: Chae Yong-sin @Wiki Public Domain 崔益鉉

此外，當時丙午義兵起義之際，值得記載的還有一位人物，即是在全羅北道泰仁（태인）起兵，年近73歲的老儒學家崔益鉉（최익현，1833—1906）。正所謂愛國無分男女，起義也無關年紀，1906年6月4日，老翁崔益鉉站出來，作為領頭羊，與高齡74歲的林秉瓚（임병찬）、林樂（임락）等80多位文人，於泰仁武城書院起義，其中他們還創作《倡義討賊疏》（창의토적소）一文，直指日本數樁罪行，喚醒民眾起來抵抗日本侵略。

疏內言及：「我有鄰國，而不能自交，使他人代交，則是無國也；我有土地人民，而不能自監，使他人代監，則是無君也。無國無君，則凡我三千里人民皆奴隸耳，臣妾耳。夫為人奴隸，為人臣妾，則生已不如死…噫！彼日本之賊，實我百世之仇敵…魚肉我眾庶，掘毀我塚宅，占奪我田地，凡系我民命之資，孰非彼掌握之物？」由此文內容，即可輕易見其日軍勢力，侵害朝鮮程度已深。

當然，除了有名的《倡義討賊疏》外，崔益鉉憑著一身文人風骨，也寫出流傳後世，當初號召八道士民動員抗日的公布文，和分為16條目，歷歷指出日本背信之舉，名為《寄日本政府》（기일본정부）的義舉疏略。

甚至在義兵活動之舉，崔益鉉還大義凜然地提出要北上進京漢城，與統監伊藤博文講道理，好好地談判一番。期間，崔益鉉在淳昌（순창）集結約400人義兵隊伍，自任義兵大將，號召有志之士站出來，到後期義兵規模也發展近千人以上，但伊藤博文深知老翁儒學家崔益鉉弱點，派出同是朝鮮民族的政府軍與之交戰，崔益鉉眼見國敵在前，怎能先殺自己同袍呢？最終，崔益鉉不敵日軍被捕。被捕後，日本政府知道崔益鉉名望極高，不敢貿然處死，只好把他流放於對馬島（쓰시마섬），1906年12月30日，處於異地的崔益鉉以死明志，毅然決然地絕食而死。而這一位獨立運動家，死後也如同閔宗植一般，於半個世紀後，1962年被大韓民國政府追封建國勳章大總統章。

歷經了乙未事變與丙午義兵，朝鮮半島的義兵活動並未完全平息，在朝鮮半島完全落入日本帝國殖民之手，1907年海牙密使事件所導致的高宗退位，以及第三次日韓協約締結、軍隊的解散等一系列事件為契機，興起了「丁未義兵」。

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