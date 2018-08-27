亂請律師只想「二審再拚」，司法改革後會讓你哀哀叫

刑事訴訟金字塔的改革，在莫非看來，對小老百姓影響很大。

例如未來修法三讀後，為避免二審上訴時再次重複審理，司法資源被浪費的疑慮，刑事第一審就會確定整個案件的事實。單就這點來看，就有一些有趣的事項值得思考了。以下僅從律師收費的認知談訴訟金字塔化。

執業過程中常遇到當事人刑事（或民事）案件要上二審時，都會有一個怪異觀念，那就是二審收費是不是一定會比一審貴？這個問題的起源，似乎是受到民事二審在裁判費繳納時必須加價的既定印象。不過大眾的這種看法，就身為律師在為訴訟做準備的角度來看，是不太正確的。

以刑事一審來說，律師最主要還是在爭執起訴的犯罪事實建構，而這種突破犯罪事實建構的努力，如果律師在一審做的很完全，理論上人證、物證等資料都已經提出並聲請調查（實質辯護的概念）。屆時上訴二審時，爭執的重心，一定比例上會從事實建構轉移到法律解釋與套用，這應該是無庸置疑的。

由上述操作可知，二審比一審更加複雜的說法其實很怪異。律師在一審能做的事情不去做；反而到了二審才開始主張調查證據，這不是偷懶不然是什麼？所以對於認真的律師來說，除非是二審才接手的案件；否則二審跟一審相比較，應該是越打越輕鬆，也看不出二審還要加價收費的理由。

那再回到剛剛的刑事訴訟金字塔改革來看。將來當你一審不請律師或者是請了個兩光律師，等到了一審判決後才開始緊張，通常都是愛莫能助。這個時候，你在二審被收貴一點也只是剛好。

總歸一句，刑事訴訟制度變革後，最該改變的是大眾找律師的心態與認知。

主因訴訟中一審都是較辛苦的，當你在一審中隨便找一個律師，則一審事實確定後，也同時給你一刀斃命。因此目前律師在一審普遍降價的情況也是錯誤的，未來應該要有所改變才是，否則刑事訴訟制度一變革，一審就會確定犯罪事實，收費太低的律師根本做不了什麼事情，因為時間成本不划算。

在此也不是鼓吹貴就是好的觀念；但至少大眾要有認真看待「一審確定事實」的這種認知，不要老是認為「了不起到了二審換個律師再拼一次」，這種陳舊觀念在訴訟金字塔化變革成真後，一定會讓你「哀哀叫」。因為不管再怎麼厲害的律師，除非符合法定例外事由，都很難突破立法限制。

總結來說，刑事訴訟制度的變革與律師收費之間，理論上是存在著隱性連動。至於變革後的刑事訴訟，究竟是一審確定、還是一刀斃命？仍有待觀察；但切記，過低的收費絕對難以期待會有堅實的一審事實。至於未來有無可能如同民事二審透過實務操作，適時調整放寬上訴限制仍未可知，值得加以注意。

實質的改革啟動通常必須由上往下擴散；但影響層面則是由下往上縮減。

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航