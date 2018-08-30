《回到宋朝long stay》：都是千年的狐狸，玩什麼聊齋——妻妾關係

文：馬驊

一、地位迥異都是源於男權思想

親身體驗了一樁婚事的整個流程，您會感慨：在宋朝結個婚挺不容易，繁文縟節暫且不說，光結婚的費用也是一筆不菲的開支。幸運的是，我在對的時間，娶了一個對的人，我就和小倩一輩子相互扶持，好好過日子，白頭偕老，人生就滿可有人不滿足啊，這樣的人還大有人在。在封建夫權社會，一個有地位有資產的男人，擁有多個配偶，這種現象非常常見。在那個時代，這是一個「成功」男人的面子，同時也受到法律的保護和風俗的肯定。宋朝也不例外，達官顯貴、富紳豪門的男人們，幾乎家家有好幾個配偶。

咱們現在說封建時代的婚姻是一夫多妻制，其實還不夠精確，應當說一夫一妻多妾制。因為這樣表達，才能將一個封建家庭的地位等級涵蓋在內。

什麼是妻？父母之命、媒妁之言、明媒正娶的叫妻。妾，一般來說都是買來的，俗稱納妾。男人的配偶中，還有一種叫婢，要麼是買來的，要麼是雇傭來的，丫環使女指的就是她們。

妻、妾、婢在一個家庭中的地位是不同的。

同一個家庭裡，在同一時段，只有一個妻。如果沒什麼死亡、離婚的意外事件，妻是終身制。妻的地位是受法律保護的。夫權時代，男人在家庭中處於主導地位，是家裡的主人。妻以為這個男人服務、打理好家事為自己的使命。同時，妻也是家裡的主人，名曰「主母」，沒有意外這個主人的地位不能變 更。

妾和婢相比，地位要高些，通常是上層社會的男子，結婚後看中的年輕貌美、善解人意的女性。婢，其實就是傭人兼任男性的配偶。相對於妻的主人地位，妾和婢處於「奴」的地位。本質上，妾、婢屬於同一個階層，婢就是地位最低的妾。所以咱們說妻妾關係的時候，會把妾婢放在一起說。

妾婢屬於男人的私有資產，可以買賣轉讓。您看很多戲劇影視，妾婢往往出自貧寒人家，實際情況也確實如此。您想，家境好的女孩，哪個父母會願意把自己的女兒許給人當妾婢啊？

您站在時間軸上現代這個點，想像古代婦女的地位和命運，會有籠統的印象，就是覺得她們處於完全不平等的地位，但具體到什麼程度，您可能並不清楚。那咱們來看看宋朝關於家庭的一些法律條款，您的認識就具體起來了。

按照宋朝的法律規定，丈夫甭管什麼理由把妻打傷了，比打傷常人罪減二等；丈夫打傷妾，比打傷妻罪減二等；丈夫打傷婢，無罪。

無罪？您無語了吧？還有讓您更無語的：作為家裡的主人之一，妻子打傷妾婢，仿照丈夫打傷妻一樣減罪。根據規定，妻行使主人權力，對妾婢進行管教，連丈夫都不能干預。

按著這些法律條文，只要沒有出人命，「家暴」不算個大事兒。宋朝就是這麼規定的。其實放眼整個封建時代，這也是一以貫之的。

宋朝法律還規定，婢在一定條件下可升格為妾，妾在任何情況下不能升格為妻。您想想，這說明什麼本質問題？說明「主」和「奴」的地位是不能顛倒轉換的。假設您把妻休了，立個妾婢為妻，您等著吧，官府的大牢就是您為期一二年的暫住地。

那咱們總結一下，在宋朝的一個家庭裡，夫和妻是家庭的主人，丈夫對妻擁有絕對的支配權力，而妻對妾婢擁有絕對的支配權力。這一總結，在一個家庭中，妻和妾婢關係的主旋律就出來了：壓迫、競爭！

二、鬥爭是妻妾關係主旋律

假設您是一位妻妾婢俱全的所謂「成功人士」，別人當著您的面誇讚您：「哎呀，您真是坐享齊人之福啊！」您可別得意洋洋，這背後家庭裡如火如荼的鬥爭絕不會讓您省心，甚至您自己都把控不住。

南宋有一位宰相周必大，他的身份在那個時代自然會納妾的。有一天，周宰相的妻把他的愛妾用繩索拴在庭院暴曬於烈日之下。宰相大人嚴格遵守法律規定，沒去干預。愛妾跟他說要渴死了，於是宰相大人端了一碗水給愛妾喝。結果宰相大人受到妻的一頓高調奚落和嘲笑，他還只能賠著笑臉插科打諢。

妻和妾婢之間那種爭鬥，連處理國家大事都遊刃有餘的宰相都沒辦法擺平，所以說清官難斷家務事呢！齊人之福並沒有想像中那麼快活輕鬆。

您可能會說，有妻妾婢的家庭，各方面條件應當都不錯，怎麼這些女人之間不能和平共處呢？如此大家心情愉快，家庭和睦多好！

咱們得說，您這是理想主義，只要有妻妾婢的存在，她們之間的宅鬥就是從人的本性來說，妻和妾婢之間的爭鬥反映在對丈夫的情感爭奪。一個男人納妾婢，說明在感情上他對妻不再專注，妻失寵了。封建時代，一個女性一旦成為男人的配偶，她的活動範圍基本就是在家裡了，以男人為中心度過餘生。對於女性而言，爭奪丈夫對自己的關注，就是爭奪丈夫對自己的感情，爭奪家庭中的地位。妾婢具有年輕貌美的優勢，在這場爭奪中往往容易抓住丈夫的心，因此，自然會引髮妻和妾婢之間的矛盾衝突。根據法律和傳統，妻在家庭中處於強勢地位，所以在爭鬥中，尤其是男主人企圖對妾婢進行保護時，妻更容易借著地位對妾婢進行打壓和虐待。

當然，從男性角度看，妻和妾婢之間的衝突是她們的嫉妒心在作怪，因此，許多士大夫還著書立說，要求配偶具有不嫉妒的美德。司馬光就說：「婦人之美，無如不妬。」其實，男主人們把妻和妾婢之間的矛盾簡單地歸結於嫉妒心，也許就是自己逃避責任，因為正是他們為自己的私欲納妾婢，更複雜的鬥爭何止在嫉妒心層面，從人的社會屬性來講，妻和妾婢之間的爭鬥反映在家庭財產的分割。通常情況下，妾婢都是受寵的一方。她們很容易懷孕生子，勢必將影響家庭財產分割和子女對財產的繼承。

關於子女繼承問題，宋朝法律規定，丈夫死了以後，守節的妻和妾婢如果沒有子女，那她們有同等的財產繼承權。如果家庭中有子女，無論是妻所生，還是妾婢所生，在父親死後，都有財產繼承權。圍繞財產繼承問題，妻和妾婢之間的矛盾衝突當然在所難免。在這場爭鬥中，儘管丈夫在情感上可能偏向於妾婢，但鑒於妻子在家庭中所具有的支配權力，往往以妻子的勝利而告終。

宋朝的史料中，有很多妻為保全財產而虐殺妾婢及其孩子的事例。鹽官馬中行的妻非常剽悍妒忌。家中一婢女產子後才斷奶，這位悍妻就把這個孩子沉塘淹死。悍妻還不解恨，又用雜糠谷熬成粥，逼迫婢女趁熱喝下，結果婢女犯病而死。

您現在知道，齊人之福往往也是家庭禍根了吧？妻作為主母，壓制、虐待妾婢是家庭衝突中最普遍的現象。您可能很同情妾婢的悲慘命運而這樣問：「那妾婢就一定得這樣忍氣吞聲、甘受虐待甚至丟掉性命而不反抗嗎？」當然會有一些反抗，但這些反抗多數時候顯得比較微弱，也不是普遍現象。

妾婢對主母的反抗，有很多無奈地體現在精神勝利法層面。宋朝流傳下來的女鬼故事中，結局多為被虐殺的妾婢鬼魂找主母復仇成功。咱們更傾向於認為這是妾婢群體面對主母的虐待進行的一種變相反抗形式。因為鬼怪世界往往是現實生活的一種投射，對現實的無力感使得她們對侵害自己的主母用一種近乎於幻想的方式進行報復，並且希望借助通過這種「善惡有報」的觀念來影響、約束主母對於妾婢的虐殺行為。

咱們從宋朝筆記小說的女鬼故事中給您摘選兩個，您感受到的不會是恐怖，而是悲哀和歎息！

《稽神錄》裡，有位名叫露絲郾的官員納妾。不久之後妾為他生了一個兒子。露絲郾的妻內心憤恨不已，趁丈夫外出時，把妾和她兒子推到井裡，然後用石頭填上。冤死的妾的鬼魂回來報復，沒想到魯妻死了並且托生成露絲郾的女兒。然而，妾的鬼魂不肯甘休。露絲郾的女兒出嫁後，妾的鬼魂報復得更加厲害。最後，魯女不堪精神折磨，被嚇死了。

《青鎖高議前集》裡，譚洲李正臣是位游商。他的妻子生病，肚子裡有一個巨大的腫塊，還經常在肚子裡動彈。李正臣請了很多醫生來看也無法醫治。不得已，他只好帶著妻去看仙姑。仙姑說：「你的妻，曾經殺了你懷孕的婢女。她肚子裡的腫塊正是那個婢女的冤魂來報復的。冤有頭債有主，這沒得救。」果然，李妻肚子裡的腫塊越來越大。結果，李妻痛苦不已，最後肚子爆裂而死。李正臣仔細一瞧，妻肚子裡的確是個女子，身體上被虐打的痕跡還清清楚楚。

除了這種可視為精神、輿論反抗的女鬼復仇故事外，妾婢在現實生活中確實也有反抗。

不用提醒您也知道，妾婢反抗主母的行為，在法在禮都得不到支持。因為地位的懸殊在那裡擺著。所以，妾婢想要反抗主母談何容易。正所謂：宅鬥不是你想鬥就能鬥。妾婢第一需要豁出性命的勇氣。因為萬一宅鬥失敗，她自己就完了。第二需要一定的藝術手腕。

妾婢對主母的反抗方式多依仗於男主人的寵愛。史料記載，有位元小妾，為男主人生下一個兒子。這個兒子深受男主人寵愛。男主人的妻死了以後，又續娶一位姓高的女子為妻，當然衝突矛盾是少不了了。這位小妾就利用自己和兒子受寵的優勢，唆使兒子陷害身為主母的高氏，最終使得高氏「竟罹決絕」。

宅鬥鬥起來確實夠狠吧？還有一些妾婢，由於無法忍受主母的虐待或是擔心家產的繼承問題，便採取更為極端的方式，在主人不知情的情況下，殺害主母。不過，像這樣妾婢反抗妻子的事例很少。比如前面說到的宰相周必大的事例，即使深愛小妾，但在妻子的地盤——家庭之中，也無法對其加以袒護。換言之，大部分妾婢即使受寵於男主人，但在家中仍然得聽從主母的支配，也必須忍受主母的種種因此，為避免妻和妾婢之間起衝突搞宅鬥，男主人納妾婢之後，有的乾脆在外面租買房子安置妾婢，減少妻和妾婢的見面機會，從而降低雙方發生衝突的概率，這也可以算作妾婢的一種勝利吧。

妻和妾婢的關係講到這裡，如果您有納妾婢的想法，估計現在頭都大了，這家庭矛盾衝突是您能解決的嗎？妻、妾婢的鬥爭看著可真像千年的狐狸在玩聊齋呢！可能您也想問，那真的就沒有妻和妾婢相處融洽的例子嗎？

咱們也不隱瞞，當然有，但這種事情概率很小，是件稀罕事兒。

史料記載，有位元姓趙的男人，路遇一無家可歸的女子，將其帶回家中做妾，丈夫與妻、妾同床共枕，相安無事。

有位叫史浚的，結婚以來一直沒生孩子。他家老爺子想抱孫子，他的妻就主動叫他納妾生子。史浚大為感動，說：「設心如此，何患不昌？」你有這麼善良寬容的心，咱們家怎麼可能不昌盛呢？人們把史家的昌盛歸功於史浚之妻的寬容大度。從史浚本人的角度看，一個良好的妻和妾婢關係無疑是家族興旺的前提。

從史料看，妻和妾婢關係和睦的情形非常稀少，一般情況下總是充滿各種矛盾。其中，妻對妾婢的日常責駡，甚至一些不傷筋骨的責打總是難以避免的。但虐殺妾婢的情況也不多，因為這畢竟是刑事案件，總歸是會帶來無盡麻煩的。

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書籍介紹

本文摘錄自《回到宋朝long stay：從食衣住行到文化風俗，在最幸福的朝代上一堂歷史體驗課》，麥田出版

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作者：馬驊

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Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九