《回到宋朝long stay》：美男天團，皇家人真會玩——蹴鞠與馬球

文：馬驊

一、足球，皇宮杯錦標賽

作為一名男性，您是足球迷的可能性很大。也許您和大多數足球迷一樣，對巴西的藝術足球佩服之至。您需要知道的是，在足球上，咱們的宋朝，就相當於今天的巴西。

您對宋朝足球的壞印象，可能就源於《水滸傳》的高俅。高俅以足球發家，成為宋朝歷史上最著名的奸臣之一，確實給宋朝足球抹了污點。加上宋徽宗不務正業丟了江山做了俘虜，宋朝足球在您眼中，就是不務正業的代名詞。

客觀來講，足球是宋朝全民健身的一項主要運動。

足球，古代叫蹴鞠。宋朝蹴鞠的規則和技巧已臻成熟，上至皇室、臣僚，下至黎民百姓、垂髫小童都喜愛蹴鞠。蹴鞠運動中心也從唐代的長安、洛陽移到了當時世界上最大的城市、人口過百萬的汴梁，南宋時移到臨安。中國足球史上最重要的幾部古書，比如《蹴鞠譜》、《群書類要事林廣記》，就成書於宋 朝。

宋朝足球的大發展，首先在制球工藝上比之唐朝更為先進。《蹴鞠譜》中描述，其原料是「香皮十二」、「香胞一套」、「熟硝黃革，實料輕裁」。用十二片皮做球，比唐代的八片皮更接近圓形。工藝是「密砌縫成，不露線角」，也就是縫好後翻轉，球殼的表面不露線頭，叫做裡縫法。球的重量也有了標準，「正重十四兩」。宋朝十六兩是一斤，一斤相當於現在的600多克。十四兩約合550克，與437克的巴西世界盃用球「桑巴榮耀」相差並不太大。

宋朝足球運動在硬體上的另一個值得炫耀之處，是他們不再用嘴而是用「氣筒」給球充氣。當時打氣還有要領，叫做《打揎訣》：「打揎者，添氣也。事雖易，而實難，不可太堅，堅則健色（健色是足球的雅稱）浮急，蹴之損力；不可太寬，寬則健色虛泛，蹴之不起；須用九分著氣，乃為適中。」揎是一種皮制的小型鼓風器，原本用於冶煉。宋朝人不僅善加利用，而且頗有心得，說給球充氣不可太飽。太飽球跳得太快，踢著費勁不好控制。也不可太軟，太軟球疲遝，踢不起來。給球灌九成氣最為合適。如果再精確的話，是不是就差一個壓力計了？

蹴鞠運動的普遍開展，就需要大量的用球。汴梁城東南角的瓦市勾欄中，不僅有大量蹴鞠表演藝人，也有不少專賣蹴鞠的皮匠鋪。

更讓人驚訝的，宋朝不僅有專門制球的作坊和商品球，還出現了大量足球品牌。《蹴鞠譜》中就記載了41個牌子，有六錠銀、虎掌、側金錢、八月圓、旋螺虎掌、曲水萬字、滿園春、葵花、天下太平、風調雨順、六如意，等等。

《蹴鞠譜》裡還專門收錄了一首評價各種品牌球的詞：「梨花可戲，虎掌堪觀，側金錢縫短難縫，六葉桃樣兒偏羨，鬥底銀錠少圓，五角葵花多少病，得知者切莫勞用。」

這段文字堪稱當時的「精品購球指南」，大意是說，梨花和虎掌這倆牌子的球好看耐用，側金錢牌的做工不行，六葉桃樣子最好看，鬥底和銀錠牌的圓度不夠，五角和葵花牌的毛病多，千萬不能用。

品牌眾多，說明當時對球的需求量很大。不同品牌之間也存在競爭，這促使足球工藝進一步提升。宋朝的一些足球品牌流傳久遠，到了元代仍然存在。關漢卿有一首專門寫女足球藝人的《女校尉》，說「錦纏腕，葉底桃，鴛鴦扣，入腳面帶黃河逆流。鬥白打賽官場，三場兒盡皆有」。元末明初的楊維楨寫有《蹴鞠篇》，提到「江南女兒花娟娟，五彩繡出葵花圓」。葉底桃、葵花都是宋朝就有的足球牌子，能堅持到元末，是名副其實的百年老字型大小。

除了球，宋朝蹴鞠需要用到的另一種設備是球門架。那時的球門架是活動的，可以臨時安裝，用完了撤走。球門設在場地中央，首先要立起兩根高三丈二尺的竹子或木頭柱子，兩根柱子相距九尺五寸，頂端結網，網中間留一個直徑二尺八寸的洞，這就是球門洞，當時叫做「風流眼」。關於「風流眼」的尺寸說法不一，也有說一尺多點兒的。後人推測可能在宮裡表演的球門洞較小，刻意增加了難度。

這種奇怪的小尺寸球門洞，大概會讓今天的球迷想起貝克漢姆練任意球時掛在球門上的那只汽車輪胎——窟窿大小是差不多，想把球踢進去也不容易。

唐朝宮裡就有踢球的傳統，到了宋朝變本加厲。而且皇帝不論幹得好壞，都喜歡蹴鞠。其中既有開國兩任皇帝趙匡胤、趙光義，給嶽飛平反、締造「乾淳之治」的宋孝宗，也有奢靡無度的宋徽宗。所以，並不是蹴鞠誤國，其實是事在人為。

開國之初，趙匡胤等一幫打天下的君臣身體都比較好，特別喜歡蹴鞠這種動靜比較大的運動。古代足球研究史上，有一幅著名的《宋太祖蹴鞠圖》，畫的就是他們。原畫失傳，作者是汴梁人蘇漢臣，北宋末年在皇家畫院工作過。現在上海博物館的同名畫，是宋末元初錢選的臨摹之作。畫中有六人，宋太祖趙匡胤、宋太宗趙光義和大臣趙普、党進、石守信、楚昭輔圍在一起踢球，玩法是不用球門的「白打」。宋太宗也有個跟足球有關的段子。當時有個球星叫張明，在河北定州任有軍職。他的同事王榮不體恤下情，還不孝順。張明經常指責他。王榮很煩。他的好友王斌知道後就誣告張明，官方調查後發現並無憑據。後來，宋太宗聽說了這個事，大怒。他先和左右回憶了跟張明的足球友誼，說張明出身卑微，潔身自好，有口皆碑，然後賞賜給張明一大筆錢，將王榮調到了其他崗位。

至於宋徽宗趙佶，通過《水滸傳》大家都知道他是個大玩家，字寫得好，畫作得好，球也踢得好。他看了宮女踢球後寫了一首《宮詞》，說「近密被宣爭蹴鞠，兩朋庭際角輸贏」，在後世足球研究文章中引用率居高不下。

北宋宮廷裡的球場設在哪兒呢？據記載，宋太宗趙光義和親王、宰相等人在大明殿踢球。在宮廷內設置球場的做法延續到南宋。

皇室對蹴鞠的喜愛，也使蹴鞠被列入朝廷宴會表演的禮制之中。宋朝沿用了唐朝教坊司的辦法，設有專門機構管理蹴鞠藝人，外交場合的宴會上必須有蹴鞠表演。當時宮廷中的蹴鞠藝人平時在左右軍中生活，遇到大型宴會，就按照節目表安排到場演出。

當時，官方機構若來不及安排人手，還可臨時選派民間職業藝人參加，但宴會中要遵守禮數，由教坊司派人提前給他們做禮儀培訓。

如今的足球比賽，奧運會每隊18人，世界盃每隊23人，上場隊員都是11人。那宋朝每支隊伍有多少人呢？當時每隊16人，正式上場比賽時是七人。

宋朝足球的比賽規則和今天差別很大，或者說難度更大。一方開球，要在本隊隊員中踢幾次，將球傳給球頭（隊長），由球頭施展臨門一腳，對方接到穿過「風流眼」的球後也是如此。如果球頭沒有把球踢過「風流眼」，球撞在網上落下來，只要本方隊員接住球不落地，比賽就繼續進行。任何一方的射門飛出場地，或者射門落網沒有接住，就算輸。最後統計比分，以多者勝。贏了的隊伍，會被賞賜銀碗和錦緞。

這樣一看，宋朝足球一支球隊成績怎樣全看球頭的水準和狀態。球頭的責任也很大，贏了受賞，賞賜是大家的，輸了則由隊長獨自承擔後果，挨鞭子不說，臉上還要抹白粉，吃飯時不給添葷菜。這種奇特的獎懲辦法應該是宮裡的規矩。在民間，《蹴鞠圖譜》中只提到對獲勝球隊的獎勵，「眾以花紅、利物、酒果、鼓樂賞賀焉」。

在宋朝，不用球門的蹴鞠也非常流行，俗稱「白打」，從一人到十人都可以玩。其對場地要求不高，平坦無磚砂石就成。

您別以為「白打」不用球門就簡單了，其實更難，「白打」的人數也各不一個人踢，就是一人場戶，是個人控球能力的表演，除了腳，頭、肩、臀、胸、腹、膝等部位都可以觸球。使球高起落下叫做「飛弄」，使球起伏於身上叫做「滾弄」。

二人場戶是兩人對踢，也有很多種玩法。每人連續踢兩腳叫「打二」。如果嫌難度不夠，第一腳可以加一個空中停球動作，叫做「撚」，第二腳再傳出。兩人還可以同時對踢兩個球，叫做「日月過宮」。

三人場戶叫官場，這也是從唐至明代都比較流行的玩法。有按順序傳球的，叫「轉花枝」。也有隨意傳的，叫「三不顧」。

再往下，人越多，踢法也越複雜。四人踢叫流星趕月，五人踢叫小出尖，六人踢叫大出尖，七人踢叫落花流水，八人踢叫八仙過海，九人踢叫踢花心，十人踢叫全場。「白打」也有比賽，採用的是失分制，可以跟單球門比賽一樣分勝負。如果沒按規則踢，或者踢的球不到位，就要扣分，達到一定分數就算輸了。

二、馬球，從軍訓項目到娛樂運動

與第一運動蹴鞠一樣，馬球在宋朝也很受歡迎。

馬球在宋朝又稱為「打毬」或「擊鞠」、「擊丸」。馬球運動在宋朝不僅只是專屬於帝王將相的貴族運動，更是軍營將校的軍訓活動，甚至發展成為民間的娛樂宋朝的皇帝愛運動，宋太祖、宋太宗、宋仁宗、宋神宗、宋徽宗、宋孝宗、宋光宗、宋甯宗等都十分重視和喜愛馬球運動，經常參與馬球比賽。

《宋史》記載了宋太宗親自與諸王大臣們打馬球的盛景：「帝（宋太宗）擊球，教坊作樂奏鼓。球既度，颭旗、嗚鉦、止鼓。帝回馬，從臣奉觴上壽，貢物以賀。賜酒，即列拜，飲畢上馬。帝再擊之，始命諸王大臣馳馬爭擊。旗下擂鼓。將及門，逐廂急鼓。球度，殺鼓三通。球門兩旁置繡旗二十四，而設虛架於殿東西階下。每朋得籌，既插一旗架上以識之。帝得籌，樂少止，從官呼萬歲。群臣得籌則唱好，得籌者下馬稱謝。凡三籌畢，乃禦殿召從臣飲。」

宋徽宗對馬球運動的最大貢獻是組織成立了技藝高超絕倫的宮廷女子馬球隊，而且每到佳節都組織女子馬球比賽給百姓們觀賞。這使宋朝馬球運動的影響與觀眾基礎大幅度擴大。

馬球運動在南宋時也十分興盛甚至發展壯大。宋孝宗就是一個癡迷於馬球運動的人。宋孝宗時常駕臨禦球場，他不僅讓武士們打馬球，還命令太子宋光宗與他們一起打馬球。宋孝宗癡迷於馬球，甚至風雨無阻，用油布遮雨，以細沙墊球場，堅持與諸將一起比賽馬球。馬球運動對抗激烈，壯馬奔飛，鞠球電馳，是一項十分危險的運動。群臣們因擔心宋孝宗受傷，屢次上書，請求他不要從事這項高危運動。而宋孝宗根本不聽，以至因打馬球而使眼睛受傷。

宋孝宗還命令各地兵營開展馬球運動。大詩人陸游曾在南鄭的軍中服役。他多次寫詩回憶讚美當時軍營開展的熱烈的馬球運動。比如：「從軍昔戍南山邊，傳烽直照東駱穀。軍中罷戰壯士閑，細草平郊恣馳逐。洮州駿馬金絡頭，梁州球場日打球。」再比如：「打球駿馬千金買，切玉名刀萬里來。」這些詩歌足以證明當時馬球運動的空前盛況。

宋孝宗從各方面說都是中國歷史上最熱愛馬球運動的皇帝。

宋朝馬球發展到民間，這是唐代所沒有的。宋朝首都汴梁城有專供人們比賽馬球的場地。

東京汴梁正月十五元宵節，臨安城百姓八月觀潮，都有馬球表演，增加了節日歡慶的氣氛。南宋臨安城還出現民間的馬球團社「打毬社」，這些都是宋朝城市平民馬球運動盛行的證明。

宋朝的馬球運動與蹴踘運動一樣，從繁盛流行、全民參與的角度來講，都是咱們的歷史上空前絕後的競技體育運動。

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書籍介紹

本文摘錄自《回到宋朝long stay：從食衣住行到文化風俗，在最幸福的朝代上一堂歷史體驗課》，麥田出版

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作者：馬驊

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Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九