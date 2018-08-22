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2018/08/22, 職場
「負時數」在醫院很常見，如果醫護人員想要「借時數」是否可行？
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我們想讓你知道的是
只要雙方有約定好流程及結算時間點，借時數應可單獨存在，但請記住，一定勞資雙方透過勞資協商與文件簽署，才可以成行。
唸給你聽
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這個問題其實是一位醫生打電話來問我的問題。
這件事勞基法其實沒有規範，不過在現實生活中每天都會發生，負時數在醫院其實非常的常見，由於我國沒有工時銀行的規定，所以有院方會片面的認定「工作時數」是必須符合勞動契約上的規定，但負時數是否合法？如果醫護人員是想要跟診所「借時數」是否可行？在實務上面有什麼好的方法嗎？今天的主題來與各位分析這兩個時數的內容。
負時數存在的條件：
- 先有要勞工一個月標準工作時數的約定
- 勞工是否同意資方調動其工作時段及調整工作時數
- 負時數不得折抵加班費及特別休假
- 負時數的成因可歸責於勞工
借時數存在的條件：
- 先有勞工一個月標準工作時數的約定
- 勞工現有的假不足以應付個人之後的使用
- 要有明確的申請流程及文件
- 雙方約定在勞動契約終止或年度做結算
負時數與借時數，最重要的是勞資雙方協商同意
上面講的種種，其實勞基法都沒有說的很清楚，負時數我再說一次，今天勞工如果是因為個人遲到、曠職造成工作時數未達法定標準，但又不想被扣薪的話，這才會有存在的必要，所以院方單方片面認定或調配護理人員的工作時數，其實都屬於違法。
再來，借時數可以單獨存在，只要雙方有約定好流程及結算時間點的話，個人認為是可行的，但請記住一點，這兩種時數都要勞資雙方透過勞資協商與文件簽署才可以成行，否則最後一定是各說各話，徒生爭議罷了！
其實最好的保護措施，就是勞資會議協商的紀錄、勞動契約中的約定條款、申請的流程及相關文件，以及明確的記載雙方的約定，只要一方不按照合約走，即是違約。
我常說勞基法過於僵硬的結果就是要勞資雙方各懷鬼胎，現在的這個做法也許是一個非常新的措施，但重點在於，協商合理性遠比合法性來的重要，只要雙方都可以受惠，不但勞工滿意、企業也便於管理，這有什麼不好的呢？
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本文經作者授權刊登，原文發表於冰與火的世界
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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