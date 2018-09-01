朝鮮末世義兵（四）：海牙密使事件與抗日「丁未義兵」

我之前撰文過安重根刺殺伊藤博文一文，導火線無非就是日本帝國在殖民朝鮮半島前夕，屢次假借幫助朝鮮獨立之「名」，行殖民之「實」，魚肉朝鮮人民，且與朝鮮當局政府，分別簽訂了三次不平等的日韓協約。

這三次日韓協約，分別為：1904年8月22日，韓日兩國於漢城締結的《第一次韓日協約》（제1차 한일협약），其條約主要內容為日方以保障韓方利益為由，要求韓國當局雇用日本財政與外交顧問，同時日方也主動派去財政顧問目賀田種太郎（1853—1926）和外交顧問史蒂芬（Durham White Stevens，1851—1901）等特派員，全盤主導大韓帝國的財政與外交重要決定。

爾後，1985年大日本帝國以亞洲後起之秀，甲午戰爭大敗中國，又在1905年日俄戰爭，逼和了俄國，可謂打鐵趁熱，日本趁勢1905年11月17日，強迫大韓帝國簽訂《第二次韓日協約》（제2차 한일협약，韓方又稱為《乙巳勒約》，을사 늑약），此協約除了奪取朝鮮外交主動權外，伊藤博文也在朝鮮半島上，明目張膽地建立起保護國統治機構統監府。

之後，於1907年發生「海牙密使」事件後，伊藤博文逼退高宗，讓位給李坧（이척，1874—1926），即後來純宗，日韓兩國又於1907年7月24日，簽訂了《第三次韓日協約》（제3차 한일협약，又稱《丁未七條約》），大日本帝國一舉解散大韓帝國武裝軍隊外，也迫使大韓帝國讓出各部次官、警保局長、法院與監獄等司法權，與警察權等重要官員職位給日方擔任。

然而，日本伸手亂政荼毒朝鮮半島期間，大韓帝國政府並非沒有意識到日本國意圖不軌，也試圖抵抗，例如最有名的事件，即是高宗與日本簽下兩次不平等日韓協約後，於1907年，高宗私底下秘遣李相卨（이상설，1870—1917）、李儁（이준，1859—1907）、李瑋鍾（이위종，1887—?）三人，帶著他所寫的親筆信與委任狀，參加荷蘭海牙（Den Haag）所召開的第二屆萬國和平會議（만국평화회의），試圖向全世界各國發聲，控訴日本對朝鮮半島的侵略，呼籲各國聲援大韓帝國外，也試圖宣佈被日本強迫簽下的《乙巳條約》無效，史稱「海牙密使事件」（헤이그 특사 사건）。

但事與人違，最終海牙密使被日方、伊藤博文事先掌握，加以迫害，李儁於海牙自殺殉國，另一方於朝鮮半島的日軍，也氣憤地向高宗算帳，最終逼退了高宗，立了純宗就位。當然，高宗最終的下場，於1919年1月21日慘遭日帝下令毒殺，而1907年登基的純宗，僅僅在位三年，也在1910年被日本廢為昌德宮李王，去除王號。

但這裡值得我們注意的是，日本於20世紀初接連地侵略朝鮮，吃乾抹淨的前殖民階段，不論是1907年海牙密使事件所導致的高宗退位，或是前後的三次日韓協約締結、解散朝鮮軍隊、大幅侵略朝鮮經濟等舉動，都惹火了朝鮮人民，且在民間也興起了一連串的義兵活動。

高宗密派的海牙特使，左起依次為李儁（副使）、李相卨（正使）、李瑋鍾（翻譯）｜Photo Credit: Wikimedia Commons @Wiki Public Domain

諸如在此期間，最有名的義兵活動，即是史稱「丁未義兵」（정미의병，1907—1910）。

丁未義兵主要發生在日本殖民朝鮮半島（1910）前夕的前三年，主要人物有申乭石（신돌석，1878—1908）、洪範圖（홍범도，1868—1943）等平民出身的義兵長，尤其前者申乭石，甚至從事對抗日軍義兵活動長達13年之久，為日軍極為頭痛的頭號問題份子，然而最終因部下被日軍收買，慘遭出賣，殉國時才30歲。「虎死留皮，人死留名」，義兵統領申乭石即使逝世超過百年，當今仍受後世韓國人追崇，如2017年9月9日韓國海軍委託現代重工（HHI）所建造的第九艘KSS—2級柴電攻擊潛艦大，此潛艦命名為「申乭石號」，就是為紀念申乭石，由此可見，申乭石這位義兵隊長在韓國人心目的崇高地位了。

此外，此次丁未義兵最明顯的特徵，即是吸收了大量過往從事過義兵經驗的士兵，壯大勢力，且又因為有過多次與日軍交手的經驗，熟悉日軍如何捕獲間諜、打擊義兵、離間人士等手段，丁未義兵痛定思痛反省過往失敗經驗，大幅地提升此次抵抗日軍的強度與戰鬥力。初期，義兵們通過地域間的互助合作，以聚眾方式團結在一起，大規模部隊展開驅逐日軍的聯合作戰，壯大了朝鮮八道內江原、京畿、忠清、全羅、慶尚等道的義兵勢力外，甚至最接近敵人的漢陽區、沿海的永宗島也點燃反抗日軍的烽火。

而在高宗退位後，1907年12月義兵將領李麟榮（이인영，1867—1909）等人，向全國義兵將領發出檄文，在京畿道楊州集合了來自全國的一萬餘名義兵，組成13道倡義軍，且身為「13道聯合義兵總隊長」（13도 연합의병 총대장）的他，如同率領國家正規軍一般，隔（1908）年毅然決然地向漢陽日軍大本營發起總攻擊，史稱「首爾進攻作戰」（서울 진공 작전），試圖一舉摧毀日軍、趕走親日派，讓國家重見天日。

但日本軍早已得知獲得線報，於李麟榮所組成13道倡義軍義兵總攻擊前夕，先下手為強，雙方於東大門郊外激戰，最終13道聯合義兵敗退。翌年五月，義兵雖以漢城北方的臨津江為其據點，再度進行漢城收復作戰，但又失敗了，當月14日，李麟榮被捕，於隔（1909）年9月20日於西大門刑務所處死，42歲殉國，而李麟榮如同前幾位獨立人士一般，於1962年被大韓民國政府追封建國勳章大總統章。

在13道倡義軍總攻擊敗北後，可說是義兵活動的一大轉捩點，此後的義兵活動輾轉以伏擊、奇襲為主的游擊戰，主要多以太白山、智異山等山作為據點，進行潛伏，與日軍展開作戰，特別是全羅道地區的抵抗，尤為激烈。然而，日本帝國也並非省油的燈，眼看殖民朝鮮半島之際將到，日本與朝鮮同為一體的「內鮮一體」（내선일체）主張也大肆發酵，怎麼可能因義兵活動而被打亂、停止下來呢？因故，日本當局也於1909年九月，發動朝鮮全島的討伐義兵總作戰，史稱「南韓大討伐作戰」（남한 대토벌 작전），投入大量的兵力掃蕩義兵勢力，也因此讓全羅道一帶的義兵活動遭受到巨大打擊，終趨於平靜。

1910年日韓合併後，朝鮮半島的義兵活動雖並未中斷，但相較之前大規模聚眾、總攻擊模式，已經趨向來到中國東北地區，或是俄國沿海州等一帶，作為活動大本營根據地，加以組織起來獨立軍形式為大宗，如安重根曾以俄國海参崴的新韓村為中心組織義兵活動，也曾與韓國獨立運動人士李範允（이범윤）、嚴仁燮（엄인섭）、金起龍（김기룡）等人，以位在波西耶特灣沿岸，距離海參崴西南方282公里、今北韓邊界附近的一個小村莊克拉斯基諾（Kraskino）為根據，繼續促進韓國獨立運動。

根據張殿吉所主編的《外國歷史大事典》，指出朝鮮半島於1907—1911年間，參加義兵作戰的人數達143,600人，與日軍作戰超過2,900次，可見當時反日義兵活動盛況。

我們可以說，不論是丙午義兵，或是丁未義兵所進行的抗日活動，就歷史成敗，雖然未能阻止日本帝國的野心、大韓帝國的滅亡，和日韓合併，但其義兵活動的組成與背景，也構成其後大韓民國獨立運動基礎。

而就前文所提到的幾個重大義兵活動，不論是朝鮮中期讓倭軍聞風喪膽的紅衣將軍郭再祐，或是19世紀中半葉朝鮮末期，亦或20世紀初大韓帝國滅亡前夕，日韓合併之際的義兵活動，指向的都是外來侵略者「日本」，這也難怪，即使來到21世紀，問問當地韓國人，世仇、國恨是誰，也常聽到回答「日本」之主因了——只因為上個世紀，我們的義兵還在激烈地抵抗著日本，試圖拯救這個國家。

責任編輯：羅元祺

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