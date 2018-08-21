兩年內少了五個邦交國，蔡英文的斷交宣言隱藏了什麼「關鍵字」？

我國友邦薩爾瓦多今（21）日與我方斷交、並和中國建交，台灣再失去一個友邦，只剩17個邦交國，而這也是蔡英文政府執政至今，失去的第五個邦交國，針對外界質疑，這是因為政府偏離九二共識、強調「台灣」主權而否認了「中華民國」的存在，導致的結果，《關鍵評論網》整理了過去五次斷交中，總統的發言一共出現幾次「台灣」，又有幾次「中華民國」呢？

2016年以來，台灣接二連三的面臨了「斷交潮」：2016年12月，西非聖多美普林西比和我國終止外交關係；2017年6月，巴拿馬宣布和中華民國斷交；2018年5月，多明尼加共和國、布吉納法索與我斷交；加上今日與我斷交的薩爾瓦多，台灣不到兩年就失去了五個友邦，這是前所未有的情況。

針對斷交事件，長駐拉丁美洲的BBC資深媒體人郭篤為在臉書發文表示，薩爾瓦多總統薩爾瓦多．桑切斯．塞倫（ Salvador Sanchez Ceren）宣布和「台灣」斷交，而不是和「中華民國」斷交，可見由於中華民國政府自己否認了自身的存在，塞倫拋棄「中華民國」已經沒有任何障礙。

前總統馬英九今日也公開表示，中國領導人習近平曾提及，「一個中國」及「九二共識」是對台的基調，馬英九說，「你要講信用」，要尊重九二共識，他說蔡英文不承認九二共識，而用模稜兩可的政策，是不幸的事。

針對過去斷交事件，總統蔡英文發表的演說內容，可以發現「台灣」出現的次數變多了，不過，「中華民國」並未消失，而改以一種微妙的方式被提起。

2016.12.21：回應聖多美普林西比斷交（發言全文）

台灣：7次（全文504字，占整體2.4%）

中華民國：0次

中國：1次（中國大陸）

北京：0次

2017.6.13：回應巴拿馬斷交（發言全文）

台灣：10次（全文844字，佔整體2.3%）

中華民國：2次

中國：1次

北京：6次

2018.5.1：回應多明尼加斷交（發言全文）

台灣：4次（全文580字，佔整體1.3%）

中華民國：3次

中國：3次

北京：4次

2018.5.24：回應布吉納法索斷交（發言全文）

台灣：11次（全文682字，佔整體3.2%）

中華民國：0次

中國：11次

北京：0次

2018.8.21：回應薩爾瓦多斷交（發言全文）

台灣：17次 (全文1065字，佔整體3.1%）

中華民國：4次

中國：11次

北京：0次

比較五次的演講稿，可以發現對於「中國」的界定，越來越清楚，可能暗涉台灣是中國一部分的「中國大陸」、「北京當局」等用詞，已經不再出現；另一方面，凸顯主權獨立的「台灣」一詞，出現的次數則變多了，在回應布吉納法索斷交的講稿，更是從未出現「中華民國」，一概以「台灣」代稱。

不過這次回應薩爾瓦多，「中華民國」又再出現在講稿中，一共出現了四次。但有趣的是，這次出現，都是伴隨著「台灣」，以「中華民國（台灣）」的並列方式出現，而且多是用在討論國際地位的時候：

以中華民國（台灣）之名的外交關係被破壞

以跟中華民國（台灣）斷交為建交的前提

中華民國（台灣）是現狀

我們也籲請邦交國珍惜和中華民國（台灣）長久的友誼

相較之下，「台灣」則被用在泛指「台灣人民」、「台灣政黨」、「台灣主權」上。

另外，「兩岸」出現時的文章脈絡，也出現微妙的差別，比較五次出現時的情況，兩岸關係看起來可以說是「越來越不友善」：

聖多美普林西比斷交：1) 這樣的作為，對「兩岸」關係的長遠發展毫無助益

巴拿馬斷交：1)「兩岸」和平穩定；2)「兩岸」穩定；3)「兩岸」的差距；4)「兩岸」關係從和平走向對抗

多明尼加斷交：1)「兩岸」緊張；2) 片面衝擊「兩岸」和平現狀；3) 政黨與「兩岸」政策立場

布吉納法索斷交：1) 我也要正告中國政府，這些作為無助於「兩岸」關係，無助於中國的國際形象

薩爾瓦多斷交：1)「兩岸」外交戰的戰場； 2) 現在的「兩岸」關係，已經不只是「兩岸」之間的問題，也是區域問題的一環；4) 不只是「兩岸」和平的威脅；5) 此時此刻，不是我們相互比較「兩岸」政策的時候

在斷交友邦眼裡，我們是「台灣」還是「中華民國」？

蕯國總統塞倫，今日發表電視演說，

「我宣布，我的政府已經採取了打破薩爾瓦多共和國和台灣之間，所謂的外交關係，並建立薩爾瓦多與中華人民共和國支間的外交關係。」

這裡提到的，薩國是和「台灣」而不是「中華民國」斷交，明顯的是不承認「台灣主權」，或許是提醒台灣無法以主權國家的身份，和其他國家維持外交關係。

而回顧以前，多明尼加共和國、巴拿馬等國敘述斷交的對象，也是「台灣」。

República Dominicana rompe relaciones diplomáticas con Taiwán, establece relaciones con la República China y la reconoce cono una sola nación. pic.twitter.com/MsLFdu1M15 — LeoHerasme (@LeoHERASME) 2018年5月1日

Photo credit: 中國外交部

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核稿編輯：羊正鈺