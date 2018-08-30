克勞塞維茨《戰爭論精華》：兩種動機引導人類走向戰爭

文：克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）

何謂戰爭？

（摘自第一篇，第一章）

引言

我們主張在我們的主題的一切關係中，首先考慮單獨的因素，再進到每個分支或部分，而最後才達到全體──也就是由簡單而至複雜。但我們又還是必須在開始時對於全體的性質先作一個鳥瞰，因為在考慮任何部分時，都有經常注意到其與全體的關係之必要。

定義

戰爭非他，不過就是一個大規模的決鬥而已。假使我們把構成戰爭的無數決鬥當作一個單位來看，則我們最好是假定為兩個角力者（wrestlers）。每個人都想用體力迫使對方屈服於其意志之下；每個人都想摔倒其對手，並使其不能再作抵抗。

所以戰爭就是一種以迫使對方實現我方意志為意圖的暴力行為。

暴力利用藝術與科學的發明以來對抗暴力。暴力雖有自我限制，例如國際法，但都微不足道，並不足以減弱其威力。暴力是一種物質力量（因為若無國家和法律的觀念，即無精神力量之可言），所以是一種手段（means）；而迫使敵人向我方意志屈服才是最後目的（object）。為了充分達到此一目的，必須解除敵人的武裝，所以在理論上解除武裝（disarmament）也就變成戰爭的直接目的。它取最後目的的地位而代之，並且把後者擺在一邊，好像那是我們在計算中可以消去的東西。

武力的極端使用

現在，慈善家可能很容易幻想有一種巧妙的方法可以解除敵人武裝和克服敵人而不需要大量流血，同時也認為這是戰爭藝術的正常趨勢。不過不管那種說法是如何的動聽，它仍然還是一種必須清除的錯誤；因為在像戰爭這樣的危險事務中，發源於一種慈悲精神的錯誤是最為嚴重。誠然把物質力量用到最高限度並非排斥智力的合作，不過若有一方面不怕流血而對於武力作不顧一切的使用，而其對方則比較有所顧忌，則他也就一定會居於優勢。於是前者也就居於主動而後者則被迫居於被動。所以雙方對於武力的使用將各趨於極端，唯一的限制即為每一方面本身力量的大小。

對於問題必須採取如此的看法，若是因為厭惡流血而就忽視問題的真相，則不僅達不到目的，而且甚至會違反自己的利益。

假使說文明人的戰爭是要比野蠻人的具有較少的殘酷和毀滅，此種差異是由於國家內部以及國際關係的社會條件有所不同。戰爭是發源於此種社會條件及其關係，而戰爭也受到它們的控制和改變。但這些事物並不屬於戰爭的本身，它們僅為已知條件；若把一種節制原則引入戰爭哲學之中則實屬荒謬。

兩種動機引導人類走向戰爭：（一）直覺的敵意；（二）戰爭的意圖。在我們的戰爭定義中，我們是早已選擇後者為其特徵，因為那也是最普遍的。我們很難想像仇恨的怒火會僅以直覺為基礎，而與戰爭的意圖毫無關係。反而言之，戰爭意圖往往可以不必需要任何敵對的感情而戰獨存在。在野蠻人之間，發源於感情的觀念具有支配性，在文明人之間，發源於理智的觀念具有支配性；但此種差異是出自外在環境，既存制度等等因素，所以並非毫無例外，儘管大致如此。簡言之，甚至於最文明的民族也一樣可能怒髮衝冠。

由此可知如果認為文明國家的戰爭完全是一種政府的理智行動，並且幻想它會繼續不斷擺脫一切憤怒的感情，終於使物質的戰鬥不再需要，實際上只要計算雙方的兵力關係就夠了──那是一種極其荒謬的想法。假使戰爭是一種暴力的行動，則也同時必然屬於感情的範圍，假使說不是發源於感情，則多少也會對感情發生反應，而此種反應的程度並非依賴於文明的程度，而是依賴於所牽涉利益的重要性和持續時間的長度上。

所以假使我們發現文明國家不處死其戰俘，不蹂躪城市和鄉村，那是因為他們的理智對於戰爭的方式發揮了較大的影響作用，而且告訴他們有比純粹直覺粗暴行動更有效的使用武力方式……武器的不斷進步可以證明毀滅對方的趨勢仍為戰爭觀念的基礎，並不因為文明的進步而有所改變。

所以我們應重述我們的命辭，戰爭是一種推進到其最高限度的暴力行為；由於一方面迫使另一方面接受其所作的規定，於是也就產生了一種相互作用（reciprocal action），並在邏輯上必然導致一種極端（extreme）。這是第一種相互作用，和我們所遭遇的第一種極端。

目的為解除敵人武裝

我們早已說過在戰爭中所有一切行動的目的都是為了要解除敵人的武裝，現在我們將要說明，至少在理論上，這是不可缺少的。

假使要想使我們的對方順從我們的意志，則必須使他處於一種比接受我方的要求所做的犧牲還更不利的處境中；而且這種情況之不利又必須不是一種暫時性的，至少在表面上應如此，否則敵人就不會放棄，而寧願苦撐待變。所以必須使戰爭的延續將導致情況的每下愈況。一個交戰國所可能遭遇的最壞情況即為完全解除武裝。所以，要想使敵人為戰爭的行為所攝服，則對他必須真正的解除武裝，或使其居於面臨此種威脅的地位。

因此，不管我們用怎樣的說法，解除敵人武裝或打倒敵人應經常作為戰爭的目的。戰爭並非一個活的力量加在一個無生命物質上的行動，而是兩個敵對團體的衝突，因此一種絕對忍受的狀態也就不成其為戰爭；所以我們剛剛說過的戰爭中的行動目的（解除敵人武裝）是對於雙方同時適用。於是這裡又構成另一種相互作用：只要敵人不被擊敗，則他也就有擊敗我們的可能，於是我們就不能保持主動，反而事事受其支配了。這是第二種相互作用，並導致第二種極端。

權力的極端發揮

假使我們想要擊敗敵人，則我們的努力必須與其抵抗力成比例。這是用兩個不可分開的因素之乘積來表示，即為：（一）可用工具（手段）的總和；（二）意志的力量。可用工具的總和也許是可以作較精密的估計，因為它是以數量為基礎（雖然並非完全如此）；但是意志的力量卻遠較難於決定，而只可能根據動機的強弱來作某種程度的估計。假定用上述的方式已經對於敵方的抵抗力作成了一種近似的估計，於是我們就應反過來檢討自己的工具，或者增強它們以求獲得壓倒優勢；又或當我們沒有足夠的資源時，也就應竭盡可能來使其增加。但對方也將採取同樣的措施，所以遂又會有一種新的相互增加，那就純粹觀念上來說，必然會產生一種趨向於另一種極端的新努力。這是第三種相互作用，以及我們所遭遇的第三種極端。

現實中的修正

所以在抽象中推理，是不可能不進到極端，因為所要思考的是一種極端，一種不受外在因素影響的權力衝突，而這種衝突除服從其本身內在法則以外也不服從任何其他的法則……

但當我們從抽象進入現實時，一切的事物也就呈現一種不同的形狀。在前者的境界中，一切事物都必須受樂觀主義的影響，而我們必須設想雙方都在追求完善的目標而且甚至於還可以達到。在現實中能否如此呢？假使能夠符合下述三種條件則也許有此可能：

戰爭變成一種完全孤立的行為，它是突然發生，而且與交戰國的過去歷史毫無關係。 戰爭是只限於一種單獨的解決，或幾種同時的解決。 透過一種對戰後政治情況的事先計算，即可使戰爭本身之內包括著完善的解決，而且不產生任何反作用。

戰爭絕非孤立行為

關於第一點，雙方都不是一種抽象的人，尤其是在有關抵抗力總和方面，更有不依賴客觀事物的因素之存在，那就是意志。此種意志並不是一種完全未知量；它是用今天的情形來指示明天的情形。戰爭並非突然爆發，也不會在頃刻之間就發展到最高限度；所以雙方對於對方所作的研判，嚴格說來，大體都是以其現狀和行為為根據，而不是以對方應該是怎樣和應該如何行動為根據。但是人類及其不完全的組織，經常是在絕對完善的水平線下，所以這些缺陷對於雙方均有影響，也就變成一種修正的原則。

戰爭並非由一次單獨立即的打擊所構成

第二點引起了下述的若干考慮：

假使戰爭是以一個單獨解決，或幾個同時解決為終點，則自然所有一切的戰爭準備都會有趨於極端的趨勢，因為若有缺失則可能無從補救；於是現實世界對我們所可能提供的最高指導即為敵人的準備（就我們所已知的限度而言）……但假使戰爭是由幾個連續行為所組成，則自然在以前各階段中的一切經驗也就都可以用來衡量以後各階段中的發展，在這種情形之下，現實世界也就代替了抽象世界，並節制趨向於極端的努力。

假使戰爭所需要的一切工具都是一次產生，或可能一次產生……則每一個戰爭都必然會變成一種單獨解決，或同時解決的總和。

但我們卻早已知道即令是在戰爭的準備中，現實世界也還是取代了純粹抽象觀念……所以所有一切的力量並非是同時發揮的。

而這也是由於這些力量及其應用的性質，以至於它們不可能全部同時參加活動。這些力量為實際已經動員的軍隊、國家（包括其地面和人口），和同盟國。

事實上，國家（連同其地面和人口）除了是一切軍事力量的泉源之外，其本身也構成戰爭中有效數量的一個完整部分，並提供戰場或對戰場發揮相當影響。

現在，固然可能使一個國家的一切活動軍事力量同時參加作戰，但除非那個國家是狹小到可能被戰爭的第一次行為就完全包括在內，否則是無法使所有一切的要塞、河川、山岳、人民等──簡言之，即為整個國家──都投入戰爭。此外，同盟國的合作並非基於交戰國的意志，而是基於國家彼此間政治關係的性質，這種合作往往是要等到戰爭開始後才會出現，又或是為了重建權力平衡才可能增強。

這也就足夠證明要想把所有一切可用的工具都完全集中在一個時間之內，那是違反戰爭的本質。

不過僅憑這一點，又還是不構成足以使我們放鬆累積實力以求獲致首次勝利的理由。因為絕無任何人甘願失敗，而且第一次勝負的決定，雖非唯一的決定，但對於後勢的發展卻具有極大的影響。

但由於有先敗後勝的可能，遂使人因為有不願作過度努力的本性，就會以此種期待來作為藉口；於是對第一次決戰也就不肯盡可能地集中兵力和傾全力以赴。假使有一方面如此，則另一方面也會起而效尤，所以經由此種相互作用，各走極端的趨勢也就會再度降低成為一種有限度的努力。

戰爭中的結果從來不是絕對的

最後，即令是整個戰爭的最後決定也不一定就可以視之為絕對的。被征服的國家時常會認為那不過是一時的挫敗，假以時日也許就可以利用政治結合而捲土重來。這種觀念對於緊張程度和努力程度所發生的調節作用也是至為明顯。

現實生活中的或然率代替了極端和絕對觀念

這樣，整個的戰爭也就擺脫了把暴力發揮到最高限度的嚴格法則，假使極端已經不再受到追求，而容許判斷去決定努力的極限，則那也就必須用現實世界所提供的資料為根據，而現實世界的事實又受到或然率法則（laws of probability）的支配。一旦交戰者不再是抽象的觀念，而是個別的國家與政府，一旦戰爭不再是一種理想的，而是具體實質的程序，則現實將提供資料以來計算所需要知道的未知量。

根據對方的性質、度量、情況，以及其周圍的關係，每一方面也就都會依照或然率的法則以來對於另一方面的計畫作成研判並採取行動。

政治目的

極端的法則，解除對方武裝，打破對方的觀念，就某種程度而言，是已經篡奪了戰爭政治目的的地位。既然這種法則已經喪失其力量，政治目的也就必然會再度出頭。假使全部考慮是一種以具體人物和關係為基礎的或然率計算，則作為原始動機，政治目的在此乘積中也應為一項必要因素。我們向對方所要求的犧牲愈小，則也就可以期待對方所將使用的抵抗手段也會愈小；但對方的準備愈小，則我方所需要的準備也會愈小。更進一步說，我們的政治目的愈小，則我們所賦與它的價值也會愈小，於是我們也就會比較容易受到勸誘而將其完全放棄。

所以，作為戰爭的原始動機，政治目的對於決定軍事力量的目標以及所應作努力的分量都將是一種標準。但政治目的本身並不能提供衡量的標準，它只能在兩國交戰的範疇中產生此種作用，因為我們所關心的是現實，而不僅為抽象觀念。同一政治目的對於不同的人可能產生完全不同的效果，甚或在不同的時間對於同一人也可能產生完全不同的效果；所以，我們只要承認政治目的為一種標準，在考慮它的時候就必須注意其對於民眾的效果，所以民眾本身的性質同時也應列入考慮。很容易看出來，如果群眾受到某種精神的鼓勵，則其效果就會大不相同。常有這樣的可能，當兩國之間存在著某種感情狀況時，即令對戰爭只有非常微弱的政治動機，其所產生的效果卻會完全不成比例──事實上，是一種完全的爆炸。

這應用於政治目的在兩國所喚起的努力上，也應用於軍事行動為其本身所應採取的目的上。有時，政治目的本身即為軍事目的，例如某一省區的征服。但在其他的場合，政治目的本身是不適宜於作軍事行動的目的；於是就必須另選一個相當的軍事目的，並且在媾和的考慮中取代政治目的的地位。但同時，在這裡，也應經常假定對於有關國家的特性曾給與以應有的注意。在某些環境中，為了達到政治目的，所選擇的相應軍事目的必須遠較巨大。政治目的若愈成能為目的和努力的標準，其本身若愈有影響作用，則民眾也就愈冷靜，於是兩國之間由於其他原因而引起的任何敵對感情也會愈少，所以在這種情況中，政治目的幾乎是單獨的具有決定性。

假使軍事行動的目的是政治目的的一種相當物，則當政治目的縮小時，軍事行動通常也會隨之而縮小，而當政治目的的支配愈大時，則軍事行動的縮小程度也愈大。這也就可以解釋，為什麼戰爭可以有各種不同程度的重要性和熱度，從一種毀滅性的戰爭起到僅僅只使用監視兵力為止，而本身並無任何矛盾之存在。不過，這也就導致另一種問題……

在戰爭行動中的暫停

不管雙方所提出的政治要求是如何不重要，所使用的工具是如何微弱，軍事行動所指向的目的是如何渺小，此種行動能否暫停甚至於一分鐘呢？……

一切的事務都必須要有一段時間始能完成，這段時間我們就稱之為它的持續時間（duration）。這是可長可短，要看行動者對於他的動作給予多少速度而定。

關於這種速度多少的問題我們不必在此加以討論。每個人的行動都有其自己的方式；但是動作慢的人卻並非他自願把較多的時間花在它上面，而是因為他在本性需要較多時間，假使他要想求快則事情就不會做得那樣好。所以，這種時間是基於主觀的因素，並且也是任務實際持續期中的一項因素。

假使我們現在容許在戰爭中的一切行動都有其長度（持續期），則……敵對行動的一切暫停，似乎都不合理。……

相關書摘 ►論克勞塞維茨《戰爭論》：戰爭是一隻真正的變色蜥蜴

書籍介紹

本文摘錄自《戰爭論精華》，麥田出版

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作者：克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）

編者：李昂納德（Roger Ashley Leonard）

譯者：鈕先鍾

與《孫子兵法》東西輝映 軍事天書精華呈現

一本讀懂西方兵聖巨作《戰爭論》

戰爭並不等於下棋，雙方不需要遵守同一規律，而且可以隨時改變規律。戰爭中根本無所謂規律的存在，它是由非常複雜的互動所組成。戰場詭譎無情、瞬息萬變，恰如克勞塞維茨所形容，「是一隻真正的變色蜥蜴」。戰爭的不可預測，本是一種固定現象，到了克勞塞維茨手中才首度系統化。

克勞塞維茨乃十九世紀西方最偉大戰略思想家，世人尊為「西方兵聖」，與中國的孫子東西輝映，被譽為研究戰爭而真正摸索到其主題根本的第一人。在其傳世之作《戰爭論》中，克勞塞維茨以精密分析詳論「戰爭」本質，歸理出一套足以統御各項戰爭通則的軍事哲學，對後世軍人、將領及政治家──如德國的老毛奇、魯登道夫，法國的福煦，蘇聯的列寧、托洛茨基等──皆產生廣泛深遠之影響。由李昂納德悉心編纂的《戰爭論精華》，節錄了《戰爭論》一書中具有普世時代意義的精華部分，是了解克勞塞維茨軍事思想的最佳入門磚。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九