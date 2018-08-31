《希臘之道》：歷史上兩個最偉大的悲劇時代，其實充滿活力與機會

文：伊迪絲・漢彌爾頓（Edith Hamilton）

在文學史上只出現過兩個偉大的悲劇時代，一個發生於伯里克里斯時代的雅典，另一個在伊莉莎白一世時代的英國（Elizabethan England）。研究這兩個相距兩千多年的時代究竟有何共同點，使得他們以同樣的方式表達他們自己，或許能提供我們若干有關悲劇本質的觀念，因為這兩個時代絕非黑暗與失敗的時代，而是生命活躍、充滿著無窮的令人激奮的機會之時代。

那些曾於馬拉松和薩拉米斯征服敵人的希臘人，以及那些與西班牙奮戰並目擊無敵艦隊（The Great Armada）沉沒的英國人，都是昂首闊步的。對他們來說，世界是奇妙的，人類是美麗的，生命是活躍於浪花上的。英雄氣概的尖銳喜悅比什麼都能激蕩人心。你能說這不是悲劇的材料嗎？一個置身於浪花之上的人，若不是興起悲劇感便是歡樂感，他絕不可能有溫馴的感受。能夠從生命中看出悲劇的這種心性，與能體會出喜悅的心性絕不是對立的。與悲劇性之生命觀相對的是生命的「齷齪觀」（sordid view）。

當人性被認為是毫無尊嚴和意義，是瑣碎、卑微，陷入了可怕的無望之中時，悲劇精神也就消失了。「有時讓絢麗的悲劇於王者的棺廓中趨前而過。」在另一端對立的則是高爾基（Gorki）與他的《下層世界》（The Lower Depths）。

別的詩人追不追求生命的意義都無大礙，但是悲劇家卻非追求不可。通常有一個常見的出奇的錯誤觀念，認為達成悲劇意義這目的，多少要依賴外在的環境表現出來，如依賴：

鋪張宴樂縱酒狂歡，

化裝與古式的華麗場面——

其實這些都與悲劇無關。生命的表面為喜劇所關切，悲劇則對它漠然無視。很自然地，我們不會到「大街」（Main Street）或珍納斯（Zenith）那裡尋找悲劇，不過原因與它們之熟悉到令人生厭毫無關係。巴比特（Babbitt）在珍納斯的家本身倒沒有不能像埃西諾爾堡（The Castle of Elsinore）一樣成為悲劇場所的理由。它之所以不能成為悲劇場所的唯一原因在於巴比特本人。叔本華在悲劇中看到的「那種躍向崇高之獨具的擺盪」，不會從外在事物中獲得原動力。

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只有人生的尊嚴和意義才為悲劇所緊握不放。問答悲劇是什麼構成的這個問題，就等於回答究竟人生的基本意義何在、人性的尊嚴基於何物這兩個問題。關於這一點，悲劇家以極肯定的語氣告訴了我們。偉大的悲劇本身能對它們提出的問題給予解答。我們之所以比麻雀具有較高的價值，主要的原因是我們有受苦的能耐。若是麻雀賦有更大的或同等的受苦潛能，那麼我們在宇宙中的崇高地位就不再是不爭的事實了。

當我們探究何以我們深信每一個人都具有超然的價值（transcendent worth）時，我們心中都明白那是因為每個人都能夠忍受極大的痛苦。珍納斯抑或埃西諾爾，這些外在的裝飾又有什麼相干呢？悲劇所一心關注的是苦難（suffering）。

不過我們應該說明它並不是指所有的苦難。苦難有不同的程度，而每個人所能忍受的苦也不相同。人與人之間的最大差別乃是個人的感受能力。我們的程度有高下之分，而個人生命的尊嚴和意義便依這程度為準繩。沒有任何尊嚴能與受苦中的靈魂之尊嚴相比擬。

在這兒我與哀愁同坐，

這兒是我寶座，命諸王前來叩首。

悲劇登上王座，但是只有真正的貴族——那些熱情的靈魂，才能進入它的領域。悲劇的一個基本要件是一個感受力敏銳的靈魂。有了一個這樣的靈魂，那麼任何災難都可以是悲劇的。反之，即使發生滄海桑田之劇變，但受驚恐惶惑的只是些卑下淺薄之輩的話，也不足以構成悲劇。

在羅馬史上有過很黑暗的一頁，它敘述一個七歲的小女孩因父親犯了死罪，連帶地也被處以極刑。當她穿過群眾面前時，群眾一面注視著她，一面哽咽地問道：「她到底犯了什麼過錯？要是他們告訴她的話，她就不會再犯了。」可是她還是被帶入黑獄之中，送到劊子手的面前。這件事固然令人心肝碎裂，但它不是悲劇，而是動人的哀情（pathos），它欠缺靈魂可以攀升的高峰，只有令人流淚的黑暗，不應得的受苦本身不是悲劇的。死亡本身並不帶悲劇性，無論美麗與年輕者之死，或可愛與被愛者之死都不是的。

馬克白所感受、所身歷的死，以及李爾（Lear）所感受到的科蒂麗亞之死才是悲劇的。但歐菲麗亞（Ophelia）之死則不是悲劇，以她的為人，只有在哈姆雷特和雷阿提斯（Laertes）的哀傷是悲劇的哀傷之情況下，她的死才可能是悲劇的。神的戒律與人的法律之相互衝突的要求並未造成「安蒂岡妮」這一悲劇，使它成為悲劇的是如此偉大、如此受折磨的安蒂岡妮本人。哈姆雷特要刺殺叔父時的猶豫不決也不是悲劇的，悲劇係在於他的感受力。所以只要把戲劇環境加以改變，那麼不論遭到的是何種災難，哈姆雷特便永遠是悲劇的。反之，波羅紐斯（Polonius）永遠不能成為悲劇人物，不論他的災難如何可怕。唯極能忍受苦痛的靈魂之受苦，才是悲劇。

以此類推，悲劇和寫實主義與浪漫主義間的對立是毫不相干的。但是總有人持相反的看法。他們說，希臘人之以神話為題材，不過是藉此遠離現實生活，因為現實生活中不可能有悲劇。最近有一個討論這個問題的學者說：「寫實主義是悲劇的滅亡。」這不是真的。假如寫實主義確實只處理些尋常瑣事的話，那麼悲劇便真的不存在了，因為一個具有偉大熱情的靈魂是不尋常的。

但假如沒有一樣屬於人的事物能脫離寫實主義，那麼悲劇是屬寫實主義的領域之中，因為不尋常的事與尋常的事一樣真實。當莫斯科藝術演員協會（Moscow Art Players）演出《卡拉馬左夫兄弟》（Brothers Karamazoff）時，舞臺上出現一個衣服骯髒的可笑小人物，他一邊揮動手臂，一邊慢吞吞地走著、抽泣著。這與傳統的悲劇人物簡直相去十萬八千里，然而在他身上就出現了悲劇——雖然這時悲劇卸去其華麗的衣飾，但卻具有真正的王者之威，發出的是人類苦難——那處身於人心所無法忍受的掙扎中之苦難——的真實聲音。

我們實在很難找出比這更悽慘、更真實的背景，觀看這齣戲就會在那個只因受痛苦的折磨而變得偉大尊嚴的人面前感到憐憫與敬畏。易卜生（Ibsen）的戲劇不能算是悲劇。不論易卜生是否為寫實主義者——一代的寫實主義很容易變成下一代的浪漫主義——他的劇中人物都是些卑微的靈魂，而戲的結局也總是悲慘的。《群鬼》（Ghosts）令我們感到恐怖，也使我們對這個可能發生那種事的社會感到憤怒，然而這些並不是悲劇的情感。

最偉大的寫實主義小說是法國人和俄國人寫的。讀了一部偉大的法國小說之後，我們會對這樣卑鄙、這樣無聊、這樣惡劣的人類感到既絕望又憎惡。但是讀俄國小說的感受則完全不同。在他們的書中，人類的卑鄙與獸性，以及生命的悲慘，都和法國小說表露得一樣明顯，但是，讀完之後我們並不感到絕望與憎惡，相反地，我們對能忍受那麼大的痛苦的人類寄予同情與讚嘆。

俄國人對生命作如是觀，是因為俄國天才基本上是詩的天才，而法國天才卻不然。《安娜．卡列尼娜》（Anna Karenina）是悲劇，《包法利夫人》（Madame Bovary）則否。這與寫實主義和浪漫主義，或不同程度的寫實主義毫無關係。這是卑微的靈魂與偉大的靈魂之間，以及一個具有「透視現實」之秉賦的作家與具有詩人的直覺者之間的差別。

假如希臘人沒有留下悲劇給我們的話，他們的天才之最高成就就會埋沒掉了。那三個能深入探測人類苦痛之深淵的詩人，幸而也能體會這種痛苦並將它表現成悲劇。他們說，罪惡的神祕遮掩住「任何靈魂不是呆若泥塊的人都能看到」的東西。痛苦可以昇華，而人們也可以在悲劇中瞥見原不是他們所能了解的意義。「如果不是上帝翻轉手來把我們的偉大成就打落地上，」尤瑞皮底斯讓落難中的特洛伊王后說道，「我們將會悄悄消失，沒有留下任何東西給人類。他們就不能從我們的遭遇中找到歌謠的題材，也不能把我們的悲哀寫成偉大的詩篇。」

為什麼一個普通人之死是一件令我們掉首的悲慘可怖的事，而一個英雄的死亡卻總是悲劇的，總給我們以生命復甦的感覺而溫暖我們的心？若回答出這個問題，那麼悲劇快感之謎自然就揭開。「不要告訴我英勇的血流得徒然，」司各特勳爵（Sir Walter Scott）說：「它向世世代代提出了一個傲慢的挑戰。」一個悲劇的結局就這樣地向我們提出挑戰。痛苦和死亡中的偉大靈魂改變了痛苦和死亡。從悲劇中我們可以瞥見那位苦修派皇帝的親愛的上帝之城（The Stoic Emperor's Dear City of God），以及較我們生活的世界更深沉、更終極的真實。

相關書摘 ▶《希臘之道》：國家不對雅典人負責，但雅典人要對國家負責

書籍介紹

本文摘錄自《希臘之道》，聯經出版

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作者：伊迪絲・漢彌爾頓（Edith Hamilton）

譯者：林耀福

《希臘羅馬神話》作者伊迪絲・漢彌爾頓初試啼聲成名作！

進入希臘古典世界不二之選，長銷90年歷久不衰。

希臘人喜歡事實，並厭惡誇大。

所以我們只告訴你事實：希臘誕生，我們所熟知的世界於焉開始！

要了解自己與這個世界的關聯，你必須先了解希臘人！

看希臘人如何看透生死，卻又活得精采。看希臘人如何堅持理性，卻又真摯暖心。

沒有任何雕刻能與希臘人的相提並論，沒有比他們更優美的建築，沒有勝於他們的文學作品。

希臘人的偉大成就已為舉世所公認，然而我們卻不了解希臘何以偉大！

漢彌爾頓的《希臘之道》創作的目的不是為了敘述那些事件的歷史，而是要闡述希臘的成就與精神。

耶穌誕生之前500年，有一股新奇的力量在當時文明世界西陲的一個小城醞釀著。那時，當地人的心靈和精神中迸發出某種醒覺，而這一醒覺注定了要產生廣大深遠的影響，使一世紀接著一世紀的漫長歲月，和這漫長歲月所帶來的巨大變化，都無法磨損它遺下的烙印。他們當時在思想和藝術上的成就，至今仍無人能夠超越，也甚少能與其相等，其印痕深深烙於整個西方世界的思想與藝術之上。

是什麼因素促成這一新的發展？希臘人何以有如此偉大的成就？

漢彌爾頓創作《希臘之道》，正是要告訴20世紀的讀者，西元前五世紀的希臘，達成了什麼樣的精神與成就。對21世紀的我們來說，這個問題仍具有重大意義。

Photo Credit:聯經出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航