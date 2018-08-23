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《專業之死》是介紹現代人認知錯誤的一本脫口秀，作者湯姆．尼可斯（Thomas Nichols）是哈佛大學教授，用幽默不留情面的文字告訴你，為什麼在人類擁有最多知識的時候，我們依舊無知到會威脅自身生存的地步。
文：朱家安
人會犯錯，這件事情再簡單不過。不過人是如何犯錯？隨著時間推移，我們變得越來越不容易犯錯，還是正好相反？真要算人犯錯的頻率，相當困難（也相當傷感情），但可以確定的是，隨著科技進展，人出錯的方式只會越來越多。
歷史上許多哲學家相信求真是人的美德，他們之中甚至有人相信，只要我們正常發揮與生俱來的理性，得到的結果就會是真理。然而人不但不是天生被設計來追求真理，而且在很多地方正好相反：我們與生俱來的許多認知機制，會基於種種原因，讓我們相信一些悖離真理的東西。
1976年，美國人在一份給高中生填的問卷發現奇怪結果。這份問卷要學生自評他們在社交方面表現得如何，最後結果顯示，有25%的人認為他們的社交能力在所有高中生當中佔據前1%。[1]
在關於「全民基本收入」（universal basic income）的政策辯論裡，一個常見的反對理由是，基本收入可能會讓人怠惰淪喪、無所事事。2015年瑞士做了一個問卷，問民眾會不會因為有了全民基本收入就放棄工作，問卷結果顯示，有三分之一人認為別人會放棄，但只有2%人認為自己會放棄[2]。
多數人傾向於高估自己，但這只是會導致我們判斷失準的認知特徵之一，任何同時關注批判思考和認知科學的人，都可以列出夠長的清單，讓你從此再也不信任你自己：
- 從眾偏誤（bandwagon effect）：跟一群人一起判斷紙上的兩條線哪條比較長的時候，你傾向於因為別人的判斷改變意見[3]。
- 可得性偏誤（availability bias）：我們以為常聽說的東西真的比較容易出現，媒體報導同一個兇殺案的次數越多，居民估計該地區發生兇殺案的頻率也會越高；在《大白鯊》電影上映後，去海邊玩的人顯著減少[4]。
- 驗證性偏誤（confirmation bias）：我們傾向於把資料做有利於自己立場的詮釋，在一個議題底下不同立場的人看過同一份相關數據之後，他們的立場可能會同時更加堅定[5]。
- …
科學家把這些不照真理出牌的認知特徵稱為「認知偏誤」（cognitive bias）。有些人認為，認知偏誤的出現，只是因為好機制被放到了錯誤的時代和背景裡。在一些地方從眾是最好的選擇，例如五十萬年前你和家人在非洲草原打獵，如果他們忽然狂奔，那你最好跟著跑。在一些地方，用資訊出現的頻率來判斷要不要採納，是好主意，例如十萬年前語言發明了，如果你的家人強調非常多次沼澤不能去，那你最好一次也別去。
時代變遷，會讓我們的老認知機制出錯的背景也越來越多。《專業之死》是介紹現代人認知錯誤的一本脫口秀，作者湯姆．尼可斯（Thomas Nichols）是哈佛大學教授，用幽默不留情面的文字告訴你，為什麼在人類擁有最多知識的時候，我們依舊無知到會威脅自身生存的地步。這樣說好了：
現代人看不起專家，低估專家養成的難度，認為專家受到利益左右，在他在意的議題上傾向於給出偏袒廠商或某政黨的意見。現代人之所以這樣覺得，是因為他認為自己既然唸過大學，應該有基本的判斷力，可以放心相信網路上的陰謀論。現代人並非完全在知識上怠惰，他確實花了20分鐘做功課，瀏覽過Google搜尋結果頁面前兩頁大多數看起來贊同他說法的資料。當然，言論自由保障社會上有不同意見存在，不過現代人不會訂閱立場本來就跟他不同的媒體，並且正在刪除能提供他異議的非同溫層臉書好友。
如果你對上面這段文字很有感，我不意外，因為它描述的就是多數對於這個「資訊爆炸」、「團體極化」的「懶人包」時代不滿的人，心裡想要指出的社會病徵。幸運的是，它同時也是《專業之死》這本書的鋪陳綱要。想像一下，用實例、細節和嘴賤分析填滿上述故事骨架的樣子，那就是你翻開本書下一頁之後會看到的東西。
面對現實，就從《專業之死》開始。
註解
- Alicke, Dunning, & Krueger (ed). 2005. The Self in Social Judgment. Psychology Press. p.87
- 史坦丁 2018《基本收入讀本》臉譜出版 陳儀譯 p.178
- 塞勒＆桑思坦 2014《推出你的影響力》時報出版 張美惠譯 p.76
- 蓋許 2018《被誤解的犯罪學》臉譜出版 堯嘉寧譯 p.62
- 布倫南 2018《反民主》聯經出版 劉維人譯 p.83
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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書籍介紹
《專業之死：為何反知識會成為社會主流，我們又該如何應對由此而生的危機？》，臉譜出版
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作者：湯姆．尼可斯（Tom Nichols）
譯者：鄭煥昇
後真相時代的最大病灶——「反知識」
為什麼網際網路開放、高等教育普及、新聞媒體蓬勃發展，
卻讓當代社會鄙視專業、陷入前所未有的反智思潮？
本書將帶我們反思「專業」的意義，
爬梳專家與公民的關係在當代何以崩解，並找回民主社會中兩者應有的相處之道。
反智像一道綿延不絕的線，蜿蜒貫穿著我們生活中的政治與文化面，
至於滋養著這條線的謬誤觀念則是：
民主就等於「我再無知，也可以跟博學的你平起平坐」。
——艾西莫夫（Isaac Asimov）
隨網路科技與高等教育的普及，現代人可取得的資訊及知識量遠超過以往任何一個時代——但這也是所有人最不願學習、最不尊重專業的時代。
人們即使確實比以往聰明，卻以為只要靠Google、維基百科就能和專家並駕齊驅，對各種學識成就反唇相譏，面對專家建言也往往冷眼以對，從醫療、法律、教育到國家預算，人們都對專業採取不信任甚至鄙視的態度，這些應要公民和專家對話的事務因此失去了辯論的機會。此外，眾人也將「民主」的意涵誤解為每種聲音、即使最荒謬的意見也應該受到公平認真對待，否則就是不民主，就是搞菁英主義。
面對這種人們拒絕學習、懷疑專家的現象，本書作者美國海軍戰爭學院教授與哈佛推廣教育學院兼任教授湯姆．尼可斯將他的觀察與見解寫成文章刊登於網路報《聯邦主義者》後，迅速累積了上百萬的閱讀人次，也因此受到牛津大學出版社注意，進而邀請他將這個主題擴充撰寫成本書。
專家與公民關係的瓦解，就等同於民主制度的失能
在書中，他將告訴我們人類拒絕溝通的天性加上網際網路普及、高等教育商品化、新聞產業娛樂化的推波助瀾，是如何讓大眾並未變得更有知識，反而變得憤怒、無知而反智。而專家當然也有可能出錯——究竟專家為何犯錯、如何犯錯，身為公民的我們又該怎麼面對、進而建立起與專家的健康關係，他在書中也有詳細的探討。
面對「專業之死」，我們如果置之不理，將導致民主社會中公民與專家停止對話，並有可能發展成暴民政治或技術官僚主義，導致民主崩潰。這不僅會讓人類辛苦累積了數個世紀的知識付諸東流，也將阻礙新知識的未來發展。
本書正是一份診斷報告，帶領我們理解專家與公民間的關係為何崩解，而每一個人，不論是專家或公民，又該如何化解這個迫切的危機。要力挽狂瀾，需要身處當代社會的你我共同努力，而本書正是我們急切需要的清晰導引。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九