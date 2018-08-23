文：林亭

臺灣人常說棒球是國球，說對臺灣很重要。但棒球對我來說不僅是「國球」，因為它是我的人生。

我是一位女生，我是一位業餘棒球選手。我可以在烈陽下花3小時練習內野守備，而我也因為棒球，想成為一名體育記者。

我喜歡棒球，所以選了一條不同的路

許多比我年長的人可能都經歷過王建民旋風。而我的棒球旋風，則是因為陳偉殷。當時陳偉殷在我就讀國小六年級時於大聯盟出賽，因為這個熱門話題，我開始接觸美國職棒，我的人生也就默默地從這裡開始轉彎。

宜蘭女生可能都想讀蘭陽女中，但蘭陽女中沒有棒球隊，因此在國中畢業後我決定選擇自己的愛，前往球隊已成立接近十年的宜蘭高中就讀。但我真的成為隊員後才發現，看別人打球和自己上場打球完全是兩件事，打棒球沒那麼簡單。

首先，每週日都得犧牲娛樂的時間，只為了在壘球場與球隊練習。當其他同學可能出去玩、去逛街唱歌時，我要進行為時1小時的熱身，3小時的內野守備訓練，並且最後練投半小時。

一般人對運動的想像，可能是讓身體動起來。但要成為運動員，其訓練是比一般運動更為紮實。比方說熱身，就必須很確實的做伸展操和跑河堤。熱身不夠會容易受傷，甚至讓自己一輩子都會帶著這些傷在身上。而所謂的內野守備練習更不是隨便玩玩，內野四角傳、接滾地球、練習觸殺及夾殺、練習補位等。簡單說，就是跑啊、跳啊、撲啊，弄得自己遍體鱗傷、精疲力竭。

Photo Credit: 曾文誠 圖說：作者於黑豹旗64強戰上場投球。

走不同的路，更要正向溝通與守紀律爭取認同

這樣熱衷打球，師長家人支持嗎？坦白說，爭取自己想做的事情，的確會需要付出更多的努力去獲得認同。

宜蘭高中雖然有棒球隊，但依然是升學導向的學校，父母當然也希望我將重心放在課業上。我和父母約定，會維持一定的成績排名。同時我限制自己的練球時間，平日專心讀書、週日才練球。星期日別人可能可以讀書或補習，我卻花上整個假日在球場上練習；只要一鬆懈，絕對會影響到課業。另外，為了維持球感，我只能利用平日中午和隊友練投，另也因此擠壓到吃飯時間而引來導師不滿。

可能很多人在這樣的壓力下，就容易不耐煩或出現「我就是要這樣」之類的心態。但我決定用另一種方式。我花了很多力氣和導師溝通我的苦衷，讓她明瞭棒球在我心中是多不可或缺的存在。而她在理解後，也成為在我面對困境時、鼓勵我的那個人。

在不知不覺中，因為棒球，我學會了用正面的心態，以及守紀律承諾的態度，去爭取到追求自己熱愛事物的權利。

棒球不一定只在紅土球場上，我在更寬廣的球場上場

打球很快樂，但熱愛棒球只有上場出賽這條路嗎？

在接觸棒球前，我從未如此專注：常分心、做事沒效率、有點虎頭蛇尾；但當我開始打棒球後，因為要投入自己熱愛的事，我變得專注和積極，以及珍惜自己所投入的點滴。而且，看待事情的角度也開始不一樣了。

例如觀看比賽，過去看陳偉殷出賽時，我只是在期待他投的每一球、享受那個氛圍。但當自己開始打棒球後，現在的我會注意投手及打者的狀況，會觀察內外野守備依打者習性調整的幅度，讓我能夠反思這些調度的正確性。因為參與，我看到了更多細節，也更讓我用不同的角度「觀賞」一場球賽。

如果當初沒有選擇吃苦撐下來、堅持打球，對棒球的瞭解就不會這麼深，看球賽時也不會有這種樂趣吧！因為愛上棒球，帶給我力量為自己的選擇堅持不退。而這也成為反思的一個角度：愛棒球，難道只有上場才可以嗎？

因為愛上棒球、真正上場打過棒球，我決定爸對棒球的熱愛，用另外一種形式持續下去：我決定成為一名體育記者。

我努力考上政大傳播學院、嘗試撰寫美國職棒及三級棒球的文章，也就是我在運動視界開始；擔任第三屆U18國際軟式棒球錦標賽的新聞組志工、寫球員專訪；因為想看懂國外的棒球外電及MLB.TV主播的英語講評，開始加強英文、並學習西班牙文。無庸置疑的，棒球能帶給人動力、開拓學習的疆界，激勵我去追求自己的夢想。

同時，我發現許多少棒球員也因為棒球，努力在場上、也在場下奮鬥著。無論他們是不是讓臺灣站上國際舞臺發光發熱，無論他們長大後是否會往職棒發展，棒球也帶給他們動力、也開拓了他們的學習疆界。棒球的力量不只是比賽，而是關於人生與自我的想像。我相信棒球，相信棒球的力量帶給我的精彩美好，一定也能帶給所有愛棒球的人更多的精彩美好！

Photo Credit: 林亭 圖說：於五月底親自前往青年公園訪問雲林縣褒忠國小少棒隊選手胡振義（右）及胡振利。

在此，也希望大家跟我一起來參加《百校贈球計畫》，加速Home Run Taiwan單位送出5000顆國際比賽用球給100所國小學校棒球隊，將棒球的力量帶進臺灣更多角落。

同時真心推薦，看得我眼角泛淚的少棒紀錄片：《倆好球》高清熱血版

本文同步授權刊載於「Home Run Taiwan」