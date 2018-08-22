比起選舉，《博恩夜夜秀》這樣的節目才是對台灣觀眾的智力測驗

扣掉毫不關心的那一群，台灣大致有兩種人，一些覺得台灣需要像是John Oliver或Conan O'Brien的美式深夜秀——有點像是我們的政論節目，但用比較詼諧的獨白秀、短片或訪談方式呈現；另一些則覺得那些阿兜仔的笑點與我們國情不同，看不懂也不想看。

真要說的話，我的立場應該偏向前面，因為要看官員吵架和假裝專業，立法院或部分議會的質詢直播就有，加上我始終相信「好笑」是讓人願意近用知識最佳動力，好的時事秀對普羅大眾的正面影響力，絕對大過看許聖梅和鍾小平讀稿，但和《全民大悶鍋》那種用模仿放大政客錯事的譁眾取寵方法相比，這類的節目又更注重論述能力：要如何好笑又能讓人聽懂？

因此，我絲毫不否定另一方的論點，其實我非常認同他們，這種節目劇本難寫又難圈粉的原因，就是由於觀眾若沒有足夠的背景知識就會看不懂、無感、甚至不知道該不該笑。

所以當初得知那位以大奶微微將Stand Up Comedy（最接近的翻譯應該是「單口喜劇」）從小眾舞台帶到主流網路平台的曾博恩宣布要開這樣的節目時，我既期待，但也好擔心他受傷害。

可能看過太多類似的節目，博恩跟著音樂邊跳邊揮舞雙手的那段進場，我就笑到讓坐我隔壁的媒體花容失色，那15秒鐘也多少預告了《博恩夜夜秀》「正美系」的調性，只是從投影幕裡觀眾和現場來賓的反應來看——正如我擔心的——美式笑點仍然無法完善穿透台灣觀眾，若只看結構不論主題，只要笑話少了明白直接的指涉，每多需要一層思考，笑聲就會更少一些。

某方面而言，這反應出許多台灣觀眾聽笑話訓練的缺乏，也是為什麼近來綜藝節目多會配上大大的字幕，「好誇張」、「愛開玩笑」等等，因為太多電視觀眾需要這些如同舊時代攝影棚的「來賓掌聲鼓勵」觸發才會鼓掌，將這些燈號去掉後，除非真的寫了一個極致的本，否則很多觀眾可能連什麼時候該笑都不清楚。

話雖如此，《博恩夜夜秀》對於用喜劇「改變社會」的願景，仍然值得讚賞。

例如在他們探討公然侮辱除罪化（想見他們在未來會很需要）的段落裡，製作團隊沒有直接套用過往媒體製作的現成表格（例如罵人宋楚瑜被判拘役等知名案例），而是親自讀過一頁頁的判決書，從中尋找荒謬之處；他們也願意身體力行去挑戰現有法律的荒謬，直接在節目中罵一個團隊成員，讓他去告博恩，實際走一次訴訟流程。考量團隊大約一週一集的製作時間，在資料調查方面，《博恩夜夜秀》可說是做得比許多把PTT發文截圖就拿來質詢的立委，還要好得太多。

不過這樣直球對決的節目模式也不無隱憂，因為和國外可以把刻薄笑話拿來自嘲（即使川普也頂多嗆媒體是假新聞，不讓他來記者會）的政治人物相比，台灣仍有太多開口就要提告的「價值捍衛者」，雖然成案的機會很低（而且還有可能越告越紅）但仍是麻煩（和經費支出）的一大來源；此外，因為正值選舉期間，邀請政治人物上節目的做法，在棚內可能無意間成為有心人士的傳聲筒，棚外被影響的人也可能發起反擊，到時候，面臨的可能就不僅是小小的「公然侮辱」而已了。

《博恩夜夜秀》的團隊因理想而自信，但政治恐怕比他們想像的要盤根錯節更多。

話說回來，背後團隊薩爾泰的Big Picture也不只在這個節目，和未來母雞帶小雞培養新人製作各種型態IP的商業模式相比，《博恩夜夜秀》其實比較像是一個引子，一面醒目的紅旗，告訴業主和投資者們自己想做什麼、能做什麼。

眾多喜劇演員的名言之中，我最喜歡Ricky Gervais（《辦公室風雲》英國版〔The Office〕的製作人，也是《博物館驚魂夜》顧人怨博物館長）的一句話：「沒有什麼是不可以開玩笑的（There's nothing you shouldn't joke about）」。這一方面展現出了喜劇演員面對社會議題的最崇高價值，也同時背負了沉重的責任，因為每個笑話都是一種觀點的展現，都會發生影響力，都會把世界帶到不一樣的地方。

很多人說台灣選舉是智力測驗，但我覺得長遠來看，《博恩夜夜秀》這樣的節目才是檢驗台灣人知識和智力最好的試紙，不論對觀眾或是對製作團隊皆是。

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核稿編輯：翁世航