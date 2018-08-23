高樓大火如何避難？美國海豹部隊教你災難求生密技

你知道嗎？火災演習教的安全守則，其實只包含了我們該知道的一部分，從逃生包、避難路徑到逃生守則，這類演習其實還有太多事項沒教到。《美國海豹特種部隊教你災難求生密技100招》就教你高樓大火發生時，這樣做最安全：

準備逃生包

企業應為每五位員工發一個逃生包，但就連這基本底線也沒幾家公司做到。逃生包的內容應包括：食物、飲水，以及手電筒、簽字筆、螢光棒、哨子等標示及發信號用的物資，和幾個防塵面具。

掌握逃生路徑

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記住自己所在樓層的第一及第二火災逃生路徑。普通的樓梯間雖然勝過電梯，但並不一定是為逃生而設計，而且可能還使用了易燃建材。

電梯通常被設計成大樓火災警報或感應器一被啟動，就會自動前往一樓，但這種時候萬萬不可搭乘電梯。被大火烤熱的金屬箱可能成為一個死亡陷阱，不是半途停住將乘客活活烤死，就是把大家筆直送往可能已是一片火海的一樓。相對的，火災逃生梯間不僅以防火建材打造，還能利用通風及加壓排除煙霧。

仔細研讀逃生路徑，並拍張照片儲存在手機裡。緊急狀況發生時，行動必須保留彈性。若逃生路徑被火海擋住，你可能就必須在不同樓層間上下迂迴，以前往安全地點。

鼓勵大家保持冷靜

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務必與其他人結伴逃生，這種時候，眼、耳及頭腦絕不嫌多。指派一到兩位成員負責以簽字筆、螢光棒或便條貼沿途做記號，好讓看到的人及救難人員追蹤到你們。在煙霧中，大家可能會趴下身子匍匐前進，因此留下的記號最好低於膝蓋高度。同時也謹記：冷靜和恐慌一樣會傳染，因此務必鼓勵大家保持冷靜。

利用既有資源

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若是你被迫穿越火海，可利用辦公大樓所設置的給水系統。若能在自己身處的樓層中找到任何水帶箱，便可用它來噴水開道。或是進入洗手間，脫掉會導熱的珠寶、首飾與手錶等物品，並將自己的頭髮及衣物淋濕。放下衣袖並扣緊衣領，盡可能遮蔽自己的皮膚，並以濕衣服和防塵面具遮蓋自己的頭、臉及頭髮。

需要開門時，先檢查門的溫度。若門板發燙，很可能代表走道已是一片火海。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航