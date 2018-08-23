【圖表】台灣或中華民國？中國還是中國大陸？四位總統任內這樣叫

8月21日，我國外交部宣布位於中美洲的薩爾瓦多與我斷交，這是自2018年以來，第3個斷交的國家。同時，薩爾瓦多外長卡斯塔尼達（Carlos Castaneda）在中國北京與中國外長王毅簽署建交聯合公報。

此次我國外交部發布在官網的斷交聲明中，除了一開始自稱中華民國外交部以外，其餘均使用台灣作為國家的自稱，而稱呼中華人民共和國時，則都是使用中國。在今年五月布吉納法索與我國斷交時，總統蔡英文的談話，也是全篇都使用台灣為我國的自稱，使用中國稱呼中華人民共和國。

回顧總統直選以來，所有外交部聲明中針對我國自稱，或是稱呼中華人民共和國的用詞，都依循著執政的改變而有所變化。

如何稱呼自己？各有風格

在1997年到2000年李登輝擔任總統時期，主要使用中華民國作為自稱，而每年僅有一篇聲明會使用台灣作為自稱。到了陳水扁的第一任期，也就是2000到2004年間，仍然跟李登輝時期一樣，主要使用中華民國作為自稱，偶爾會使用台灣。而陳水扁第二任期時（2005-2008年），這段期間我國的自稱開始使用中華民國（台灣），而且台灣一詞也會伴隨使用。

在馬英九擔任總統時期（2008-2016年），自稱以使用中華民國為主，偶而會伴隨使用台灣。到了蔡英文主政時，剛開始自稱以中華民國為主，2018年後改以台灣為主。

上次稱呼「中共」是十幾年前的事

李登輝時期，主要以中共一詞稱呼中華人民共和國，偶爾搭配使用中國或中國大陸等詞。陳水扁的第一任期時（2000-2004年），仍延續以中共作為主要稱呼詞，而到第二任期之後（2005-2008年），則改以中國一詞稱呼中華人民共和國，不再使用中共。

到了馬英九時期，則改用中國大陸這個詞稱呼中華人民共和國。而這段時間，外交部針對中華人民共和國發出的聲明相對也較少，例如在2012到2015年之間都沒有提到中華人民共和國的聲明。蔡英文擔任總統後，在2018年之前，以北京作為主要稱呼詞，到2018年則變成以中國一詞作為主要稱呼。

綜合來看，這幾年對中華人民共和國的稱呼中，中共一詞已經消失。近幾年，主要就是使用中國或中國大陸的差異。而蔡英文上台後，使用北京的次數則是變多。

而對我國的自稱，主要就是中華民國或台灣的差異。而在陳水扁第二任期，所使用的中華民國（台灣）一詞，在他卸任後，就不曾再出現在外交部聲明中。但在8月21日，蔡英文針對薩爾瓦多斷交談話時，則有再次使用中華民國（台灣）這個詞。

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資料來源：外交部聲明網頁

核稿編輯：楊之瑜