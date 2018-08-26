澳洲人的「懶」，讓他們工作更有效率

很多來澳洲遊玩或者旅居此地的華人，提起澳洲，都會對這裡蔚藍的天空、優美的環境和潔凈的空氣讚不絕口，但是對於澳洲人的印象，總是搖搖頭來一句「他們太懶了」。

一個「懶」字應該是華人對澳洲人的生動詮釋，澳洲人的「懶」到底體現在哪裡呢？我來澳洲後的一年多，裡一直到在尋找答案。

「懶」有時只是一種生活方式

2017年史丹佛大學收集了全球70萬人的手機數據，通過分析這些人每天走路的「步數」來對全球各個國家的「懶惰程度」進行排名。澳洲榮登「全球最懶國家」前20名，據統計，全球各國居民每人每天平均要走5,000步，而澳洲居民平均每天只走4,941步。

這是不是說明了澳洲人的懶呢？我覺得有失偏頗。澳洲人可以說非常熱愛運動，健身房和游泳館到處都是。根據《澳洲人報》的報導：最新數據顯示，積極參與健身活動的澳大利亞人的人數達到10年來的最高水平，目前有近970萬人正在努力鍛煉。最近澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）向中國外長王毅遞出訪華橄欖枝，希望有機會和他在北京晨跑。

我覺得澳洲人的懶更多體現在他們生活高於工作的態度。很多華人來到澳洲都會吐槽澳洲的工作效率為什麽這麽低？發一份郵件，等老半天才能收到回覆；網購商品，等好久才能收到；維修CBD一條450公尺長的道路，需要整整兩年時間。

上班晚、下班早對澳洲人來說是常態，加班的情況很少，有時遇到傷風感冒的小事也可以請假，每年除了公共假期，還有四周的帶薪年假。週一早晨，很多人都會帶著疲倦的神情姍姍來遲，一到週五，又會滿血復活起來。

澳洲人沒有把工作當成他們人生中的頭等大事，他們更注重享受生活，平時基本沒有儲蓄的習慣。

他們對於工作也不是完全不當回事，以我的一位澳洲白人同事為例，他雖然每天早晨都不能準時到，但是只要幹起事來，都是認認真真、一板一眼，沒有半點馬虎來矇混過關。

我覺得這一點值得很多中國人學習，如今的中國過分追求速度，讓人們變得浮躁，缺少精益求精的精神，所以衍生了諸如食安和豆腐渣工程的問題，這樣的事在澳洲卻很少見。澳洲人的「懶」有時並不是缺點，這其實是他們舒適的生活方式。

退而不休的澳洲人

很多人在批評澳洲人「懶」的同時，我卻看到了澳洲人勤勞的一面。澳洲人目前的退休年齡是65歲 ，近些年來澳洲政府有計劃將提休年齡推遲到70歲。

現在澳洲老人退而不休的現象很普遍，我經常看到有白髮蒼蒼的老人幹體力活，比如修鐵路、刷牆、搬重物，雖然這些工作的報酬還不錯，但是總有些於心不忍。

有一次，我家到市區的鐵路因為檢修的緣故，停運了。一般遇到這種情況，城鐵集團會安排接駁的公車，方便人們出行，還是不收費的，可以說非常人性化。

那次，我上車看到坐在駕駛員位置上的竟然是一位白髮蒼蒼的白人老太太，臉上佈滿了皺紋，雙手緊緊握著方向盤，目光炯炯有神。我雖然很好奇這位老太太的年齡，但是礙於西方的禮節，也不好直接去問她，他看上去和現任英國女王相差無幾。

公車啟動的時候，我有點提心吊膽，儘管很敬佩這位老太太，不過還是擔心他年紀太大，万一手腳不靈活，眼神不好使，那就遭殃了。其實我的擔心都是多餘的，車速一直很平穩，途中還要經過一個下坡路和環形彎，老太太處理起來得心應手，完全不輸年輕人。

我在澳洲見到的這樣高齡公車司機很多，他們因為身體機能退化而釀成的交通事故很少，加上老一輩的這群人有著基督教或天主教的信仰，開車的時候更加文明有禮，只要沒有影響開車的重大生理疾病，坐他們的車反而更安全。

如今澳洲人退而不休的原因是多方面的，既有社會文化因素也有經濟因素。

文化方面，澳洲人沒有中國人「養兒防老」的傳統， 習慣自食其力。退休后繼續做一些力所能及的工作，可以讓他們的生活更充實、更有成就感。

經濟方面，澳洲是一個高福利國家，看病不用自己花錢，給老人們免去了很多後顧之憂。澳洲人退休後，可以領取養老撫恤金（Age Pension）和養老金（Superannuation），前者是澳洲政府給老人的福利政策，但是並不是每個人都可以申請，通常適用於無資產的低收入退休者。後者就像一個儲蓄帳戶，年輕時向裡面存錢、退休後領取，一般是僱主幫助繳納。

近些年，澳洲大城市的物價和房價上漲很快，老人們的養老金已經入不敷出，為了生活，不得不繼續工作。

社會方面，澳洲是一個地廣人稀的國家，勞動力一直短缺，尤其需要有專業技術的人才。工作幾十年的員工無疑是企業和國家的寶貴財富，繼續讓他們發光發熱，無疑可以造福社會。

最後居澳的結語

華人自古以來是一個崇尚勤勞致富的民族，但是他們有時也因此錯失了很多享受生活的機會，也許真有一天可以退下來的時候，卻發現自己沒有多少機會去享受了。我從來沒有覺得澳洲人「懶」，也許是我們習慣了「三頭六臂」的生活。

如果我們多欣賞澳洲人，一定也能體會到生活的意義和美好。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航