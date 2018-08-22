《安安，妳好嗎？》李蒨蓉：我覺得是驕傲讓我這麼討人厭

如果有一天，因為一時的興奮和炫耀，讓你瞬間變成千夫所指的過街老鼠，你，會怎麼面對？

她是李蒨蓉，很早就因為當MTV台VJ成為藝人，當過模特兒、主持人和演員，熱愛美妝，但讓她獲得全國知名度的，卻是在三年前登上阿帕契直升機並且拍照打卡上傳，讓人質疑涉及洩漏國防機密而引發全國譁然。

三年來，她從高傲，不認為自己有錯，說「有那麼嚴重嗎」？被媒體圍剿、被民眾聲討和質疑，連出門去便利商店都要開車以免被發現，到2016年重新復出再開臉書頁面，透過臉書直播跟網友互動，並推出自己的美妝選品，這一路走來的心路歷程，可以想像並不容易。我們真的很好奇這樣一位曾經被多數民眾指責的人，是如何度過這一切，並且現在看起來一臉從容。

做為關鍵評論網新節目《安安，妳好嗎？》首播集，李蒨蓉在節目訪談中從現況談起，然後切入到三年前讓全國轟動的「阿帕契事件」。過程中談到了這件事情帶給她的震撼和影響，也娓娓道來為什麼當時事件之初自己的回應會是如此的傲慢和不得體，甚至自嘲現在看過去「連我自己都很討厭（當時的）自己」。

聽著她自我剖析為什麼會有這樣的事件發生，以及事件燒得最旺時她所遭遇的壓力，一開始或許會讓人覺得：「可是這不就是她自找的嗎？」但隨著一個個疑問獲得解答、隨著訪談時間的過去，你會發現她多數時間都是用一種很從容的方式述說著過去三年，頂多偶而會有一點戲劇性的誇張讓大家更輕鬆，這並不是強裝或表演，而是花費很大心力面對自己承認錯誤後的坦然，然後開始繼續往前。

這一集節目我們希望透過比較平緩、安靜的訪談過程，去瞭解這個爭議事件發生後，對於她的影響以及如何走過來，和她心中回顧過去自己到底做錯了哪些事情。或許看完之後，你依然很不認同，依然覺得她對其他人所造成的傷害難以被原諒，依然覺得她都是裝的，但從不同角度或觀點去思考和討論一件事情，一直都是困難，但也是讓社會能有更多對話可能的重要方式。

節目介紹：

《安安，妳好嗎？》是關鍵評論網和主持人洪婉蒨共同製作的訪談性節目，我們會在每一集訪談不同的女性創業家或企業家。藉由去受訪者家中，在一個舒適自在的環境裡，用沈靜、平緩的訪談方式，帶著觀眾一起瞭解每集來賓過去遭遇的挫折和失敗，以及他們從中學會的事。

本節目內容由關鍵評論網獨立企劃製作，由施巴贊助播出。

核稿編輯：楊之瑜