考驗民眾誠信觀念的社會實驗：「老虎堂」是食安問題還是小確幸？

文：在宇宙牧羊的擺渡人

知名手搖飲料連鎖店「老虎堂」的黑糖珍珠鮮奶，以每日手炒黑糖、無摻入人工添加物做為噱頭，受到消費者喜愛，但卻遭離職員工踢爆黑糖漿有添加焦糖色素、也非手工炒製，讓老虎堂在3日發表道歉聲明，並宣布兩日的波霸厚鮮奶買一送一，新聞一出後民眾罵歸罵，但台北站前店在筆者下班經過時，依然是滿滿的排隊人潮。

一場考驗民眾是否有誠信觀念的社會實驗

台灣近年來不缺知名品牌的食品詐欺或食安事件，如鼎王、英國藍、林鳳營等，都是因為人氣商品背後有食安與廣告不實問題。一開始儘管都被民眾謾罵，但只要業者搬出優惠施以小惠，獲得消費者的原諒，往往都只是時間的問題。

為什麼這些人願意花費時間去排隊，買杯有著食品詐欺前科廠商的飲料？每天喊著低薪加班好辛苦，沒時間充實自己，卻可以花費大量時間去排兩杯飲料，筆者把這定義為民眾是否有誠信觀念的社會實驗。

在先進國家，消費者都非常重視誠信。如過去美國影星潔西卡艾芭創立的洗髮精品牌，因為洗髮精錯誤標示了天然的宣稱，這完全與使用安全無關，但在詐欺上就是成立，就被消費者告了幾百萬美金。你覺得這時候如果使用買一送一，美國消費者會背棄自己的尊嚴，為了蠅頭小利去買單詐欺的業者嗎？

筆者認為消費的誠信之所以該被重視，是因為誠信即代表了該公司的精神與文化。今天他敢做假欺騙，就敢在你看不見的地方做更多的手腳。

圖片來源：老虎堂網站 筆者認為老虎堂，是一個考驗台灣人有無誠信觀念的智力測驗。

台灣的食品招牌如果一直掉，都是被消費者拆掉的

本來以為這個事件可以提醒全台做假的黑糖飲料廠商，現在這個促銷成功之後，非常好！大家也不用改善了，之後買一送一就可以解決問題，第二次的騙又能再賺一筆，繳罰金都還有剩，何樂而不為？

就如資深音樂人許常德在臉書諷刺寫道，「台灣消費者根本自取其辱。」有怎樣的消費者，就會有怎樣的廠商。筆者相信台灣食安事件還會持續好一陣子。法律罰的又輕，消費者又好騙，店家不僅拿做錯的事來促銷，還成功吸引民眾排隊，表示廠商們不用怕，民眾根本不怕食品有沒有害，只要有打折，什麼都好買單。

不積極改善的不是政府，而是貪小便宜的你

政府罰不動，民眾繼續排很兇，廠商繼續賣假貨。我們怪政府為什麼沒做好食安之餘，是否想過再怎麼差的標準和商譽問題，為何都能用折扣讓消費者買單？消費者不在乎，廠商又為什麼要改善食安呢？

就如有媒體採訪現場民眾「為什麼願意排隊時」民眾的回答：

又不是飲料含毒，喝了又沒關係，吃下去的食用色素食品早就多到數不清了。

就是這句話。台灣食安不好最大的問題來源不只是政府和廠商，而是愛貪小便宜的消費者們。

本文經飴-關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航