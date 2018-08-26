別再舔血小板了！來看《工作細胞》中的物理學

文：施奇廷教授（東海大學應用物理系）

最近在動畫界造成話題的作品，是清水茜原作的《工作細胞》，將人體變成一個「世界」，人體內各式各樣的細胞擬人化成為劇中角色。其中又以循環系統與免疫系統為故事的核心，由嗜中性白血球與紅血球擔綱男女主角。是一部充滿教育意義，而且故事又十分有趣的難得作品。

就科普推廣來說，雖然為了故事的發展將細胞擬人化後，不免難以兼顧科學上百分之百的正確性，但是以此為代價，引起一般人對科學的興趣與學習的動機，筆者認為絕對值得，正確的知識等讀者的科學魂被燃燒起來之後，自然會去把來龍去脈弄清楚。

不過一干阿宅看了本作，最強烈的反應都是「血小板好可愛～」，然後在網路上發生了「舔傷口」（也就是舔血小板，因為血小板會聚集在傷口處，將血液凝固讓傷口癒合）運動，實在是太變態了。

雖然血小板是真的很可愛啦，不過本文要討論的不是血小板到底多可愛，而是《工作細胞》第一集中，「肺炎鏈球菌」的流體力學問題。（以下內容有劇情爆梗，請小心服用）

爆梗分隔線

第一集最後，白血球對抗肺炎鏈球菌陷入苦戰，最後解決掉肺炎鏈球菌的方式，是將細菌引誘到支氣管，將它封裝進液滴中，裝進「噴嚏一號」火箭發射出去，將細菌排出體外。過程有如NASA發射火箭或太空梭一樣，場面盛大又熱血。噴嚏離開人體後又是以細小的飛沫液滴四散飛出，所以做成「子母飛彈」的兩段式畫面，過程還有實況直播給劇中所有人（細胞）觀看，是這一集的高潮戲。

原來對我們來說，不過是打個噴嚏，對人體內部的細胞、組織、免疫運作來說，可是一件大事呢。這時候物理學家毛病就會開始發作：噴嚏的威力有這麼大嗎？

有一本科普書叫做《噴嚏比火車還快？不可思議的人體趣味知識150問》（圓神出版，2001），裡面說噴嚏的速度可以達到時速320公里，所以這火車還不是普通的火車，是超越高鐵的速度。這樣看起來噴嚏的確很威。但是，我們要發揮科學家的根性，查一下這個數字是怎麼來的。

1955年哈佛大學出版社所刊登的＜Airborne Contagion and Air Hygiene. An Ecological Study of Droplet Infections＞（空氣傳染與空氣衛生：飛沫傳染的生態研究）[1]，作者是賓州大學公共衛生學者William Firth Wells教授，裡面提到噴嚏的飛沫液滴飛行速率可以高達100 m/s，換算成時速為360 km/hr。這個數據令人印象非常深刻，噴嚏比高鐵快。

這個研究被引用了超過五百次。不過細究其研究方法，其實是非常間接的。由於一個噴嚏從口鼻飛出來的，是成千上萬、大小不等的細小液滴，Wells假設液滴的直徑是10微米（micron，百萬分之一公尺），根據流體力學來估算：「如果有風從平靜的液面上吹過，需要多快的風速，才能從液體表面吹出10 micron大小的液滴呢？」利用「Rayleigh’s formulation of droplet formation」，得出的答案就是100 m/s。

不過上面這個假設是否就是噴嚏飛沫形成的機制？其實也令人存疑。這個結果，也並沒有進一步的實驗驗證，但是因為拿來當聊天的話題：「你知道噴嚏的速度比高鐵還快嗎？」應該可以馬上吸引對方的注意力，所以大家還是用得挺開心。

那麼，有沒有直接一點的證據呢？在1940年MIT的M. W. Jennison在英國皇家學會期刊發表的論文中[2]，利用曝光時間1/15000秒的高速攝影，拍攝了噴嚏飛沫的飛行過程，得出的噴嚏速度是最高秒速100英尺，也就是30.5 m/sec，或是時速110 km，由高鐵降級成高速公路上的汽車。不過看在微小的細胞眼中，也是夠快了。

圖片來源：《工作細胞》劇照 對打中的白血球與肺炎鏈球菌。

不過上面的文獻都有點老了，最近的一篇論文，刊登在《科學公共圖書館總刊》（PLoS One）上[3]，是加拿大與新加坡的團隊，同樣利用高速攝影，更精確的記錄了飛沫液滴的飛行過程，並且由飛沫位置對時間的關係，直接作數值微分。得出來的結果令人驚訝：噴嚏的最大速度，只有4.5 m/s，時速16.2 km，也就是一百公尺要22秒，連人類跑步極速（一百公尺九秒多）的一半都不到。噴嚏飛沫的「射程」，大約是0.6公尺。更令人驚訝的是，噴嚏的速度居然跟跟咳嗽的速度是一樣的，以我們自己的「感覺」來說，噴嚏應該比咳嗽劇烈很多才對。

作者下結論的時候，或許有意識到這個數字跟大家的感覺太不一樣，所以也講得很保守：「我們的六位受試者，可能都是屬於噴嚏速度比較慢的……」另外，這個實驗中的噴嚏，是用胡椒粉誘發，而不是身體為了排除入侵病原體的自發性反應，也有可能影響結果。不過科學家必須忠於實驗數據，就算結果讓大家不開心（？），也是得照數據發表。

2014年MIT的學者同樣用高速攝影探討了這個問題[4]，文中沒有直接計算噴嚏的速度，因為這一系列的研究大多基於公共衛生的目的，對於飛沫散播的範圍比較重視。這個研究所得的結果，噴嚏飛沫的飛行距離可以達到八公尺遠，比起2013年的研究所得的0.6公尺遠得多，這也意味著噴嚏的飛行速度應該沒有上一個研究那麼慢。

物理學告訴我們，物體所受的空氣阻力跟速率平方成正比，也跟截面積成正比。後者是不是意味著，「越小的物體受力也越小」呢？從表面上的公式看來的確是如此，小的東西截面積小嘛，所以受力小。

不過如果是考慮「空氣阻力對運動的影響」，那可就相反了。因為物體的密度若是均勻，則質量與體積成正比，體積又與長度的三次方成正比，而截面積與長度平方成正比，根據牛頓運動定律「力＝質量×加速度」，也就是「（加速度＝力／質量）正比於（長度的平方／長度的三次方）」於是得到「空氣阻力造成的加速度（物體速度的變化率）與長度（物體的大小）成反比」的這個結論。也就是說，空氣阻力對物體運動速度的影響，是越小的物體越嚴重。

上述這些研究除了Wells之外，都是使用高速攝影的技術，也就是鼻涕已經出了鼻腔之後開始測量，事實上在鼻腔內部的部分（也就是動畫中，「噴嚏一號」火箭發射的瞬間），運動狀態跟上面的研究觀測到的，可能還是有滿大的不同，但這些都需要進一步的實驗驗證。

所以「噴嚏到底有多快？」這個看似簡單的問題，在歷經科學家將近八十年的研究，答案從比人還慢到比高鐵還快，依然還是沒有一個大家都服氣的答案，可見科學的研究，還有很長的路要走呢。

參考資料：

Wells WF (1955) Airborne Contagion and Air Hygiene: an Ecological Study of Droplet Infection. Cambridge, MA: Harvard University Press. 423 p. Jennison MW, Edgerton HE (1940) Droplet infection of air; high-speed photography of droplet production by sneezing. Proc Roy Soc Exp Biol & Med 43: 455–458. Tang JW, Nicolle AD, Klettner CA, Pantelic J, Wang L, et al. (2013) Airflow Dynamics of Human Jets: Sneezing and Breathing - Potential Sources of Infectious Aerosols. PLoS ONE 8(4): e59970 Bourouiba, L., Dehandschoewercker, E. & Bush, J. W. M. (2014) J. Fluid Mech. 745, 537–563 (2014).

本文感謝東海大學應用物理系施奇廷教授同意轉載，原文刊登於此

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航